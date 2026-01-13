સરકારી કર્મચારીઓને SBIમાં પ્રીમિયમ વગર મળે છે 10 લાખનો વીમો, મહેસાણામાં મૃતક રેલવે કર્મીના પરિવારને 7 દિવસમાં મળ્યો ચેક
SBIએ સેલરી એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે શરૂ કરેલી સુવિધામાં અકસ્માત જ નહીં, પરંતુ કુદરતી મૃત્યુના કિસ્સામાં પણ મૃતક કર્મચારીના પરિવારને સહાય મળવાપાત્ર છે.
Published : January 13, 2026 at 6:15 PM IST
મહેસાણા: શું તમે સરકારી કર્મચારી છો? શું તમારો પગાર SBI (સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા) ના ખાતામાં જમા થાય છે? અને શું તમે કોઈ અલગથી વીમો નથી લીધો? તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. SBI એ પોતાના સેલરી એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે એક મોટી સુવિધા શરૂ કરી છે. જે અંતર્ગત હવે માત્ર અકસ્માત જ નહીં, પરંતુ કુદરતી મૃત્યુના કિસ્સામાં પણ મૃતક કર્મચારીના પરિવારને રૂપિયા 10 લાખ સુધીની વીમા સહાય મળવાપાત્ર છે, અને તે પણ કોઈપણ જાતનું પ્રીમિયમ ભર્યા વગર. મહેસાણામાં જ એક રેલવે કર્મચારીના નિધન બાદ બેંકે માત્ર એક સપ્તાહમાં પરિવારને આ સહાય પહોંચાડી એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
મહેસાણામાં રેલવે કર્મચારીના પરિવારને માત્ર 7 દિવસમાં મળ્યો ક્લેમ
ઘણીવાર લોકોને પોતાની બેંકમાં મળતી સુવિધાઓ વિશે જાણકારી હોતી નથી. આવો જ એક કિસ્સો મહેસાણામાં બન્યો હતો. મહેસાણાના રેલવે કર્મચારી કુલદીપકુમાર મદ્રાનું ગત 30 ઓક્ટોબરના રોજ કુદરતી રીતે અવસાન થયું હતું. પરિવાર શોકમાં હતો અને તેમને બેંકની આ પોલીસી વિશે કોઈ ખ્યાલ નહોતો. જોકે, તેમનું સેલરી એકાઉન્ટ SBI ની રાધનપુર રોડ બ્રાન્ચમાં હોવાથી, બેંક મેનેજરે સામે ચાલીને પરિવારને આ સ્કીમ વિશે જાણ કરી હતી. બેંકની ત્વરિત કામગીરીને કારણે માત્ર એક જ અઠવાડિયામાં (7 દિવસમાં) મૃતકના પુત્રી આકાંક્ષાને રૂપિયા 10 લાખનો ચેક સોંપવામાં આવ્યો હતો.
પહેલા માત્ર અકસ્માત વીમો મળતો, હવે કુદરતી મૃત્યુ પણ કવર થાય છે
SBI રીજનલ ઓફિસના મુખ્ય પ્રબંધક (ડિપોઝિટ) સુમિત સિંહાના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધી SBIના સેલરી પેકેજમાં 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનો 'પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ઈન્સ્યોરન્સ' (અકસ્માત વીમો) મળતો હતો. પરંતુ સ્કીમમાં ફેરફાર કરીને હવે 'ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ' પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. જે મુજબ, જો કોઈ સરકારી કર્મચારીનું કુદરતી મૃત્યુ થાય તો પણ તેના પરિવારને 10 લાખ રૂપિયા સુધીનું કવર મળે છે. આ માટે કર્મચારીએ કોઈ અલગ પ્રીમિયમ ભરવાનું રહેતું નથી.
આ સ્કીમનો લાભ કેવી રીતે લઈ શકાય?
- આ સુવિધા કેન્દ્ર સરકાર (Central Govt) અને રાજ્ય સરકાર (State Govt) ના કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે.
- આ લાભ મેળવવા માટે તમારું ખાતું સાદા સેવિંગ્સ એકાઉન્ટને બદલે 'સેલરી પેકેજ' (જેમ કે SGSP - State Govt Salary Package અથવા CGSP - Central Govt Salary Package) તરીકે કોડ થયેલું હોવું જોઈએ.
- SBI રીજનલ મેનેજર ધીરજ જોશી દ્વારા મહેસાણા અને સાબરકાંઠા DDO (જિલ્લા વિકાસ અધિકારી) સાથે પણ ખાસ MOU કરવામાં આવ્યા છે.
- જે કર્મચારીઓના ખાતા SBI માં છે, તેમણે પોતાના વિભાગ મારફતે બેંકને જાણ કરી આ સુવિધા એક્ટિવેટ કરાવવી જરૂરી છે.
