હવે જનરલ ટિકિટ માટે લાઈનમાં ઉભું રહેવું નહીં પડે, રેલવેની 'મોબાઇલ ટિકિટિંગ' સેવા શરૂ
રેલવે વિભાગે મુસાફરોની સુવિધા અને સરળતા માટે નવી સેવા શરુ કરી છે, જેમાં બુકિંગ ક્લાર્ક તમારી પાસે આવીને ટિકિટ આપશે.
Published : October 16, 2025 at 11:55 AM IST
સુરત : દિવાળી અને છઠ પર્વના આડે હવે જૂજ દિવસો બાકી છે. સુરતમાં વસતા પરપ્રાંતિય પરિવારો તહેવારોમાં વતન જવા માટે રેલવેનો મોટાપાયે ઉપયોગ કરે છે. ત્યારે ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. વેકેશનની શરૂઆત થતાં જ સવારથી સ્ટેશન પર અભૂતપૂર્વ ભીડ સર્જાઈ છે, જેના પગલે સુરત ધીમે ધીમે ખાલી થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે.
ભીડ વ્યવસ્થાપન માટે રેલવે વિભાગની પહેલ : મુસાફરોની વધતી જતી ભીડ અને જનરલ ટિકિટ માટે લાગેલી લાંબી લાઈનોને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે વિભાગ દ્વારા એક નવી પહેલ કરવામાં આવી છે. મુંબઈ ડિવિઝનના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર 'મોબાઈલ મૂવિંગ ટિકિટિંગ' સેવાનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ સેવા અંતર્ગત, બુકિંગ ક્લાર્ક હવે હોલ્ડિંગ એરિયા અને પ્લેટફોર્મ પર બેઠેલા મુસાફરો સુધી જાતે પહોંચીને TVS મોબાઈલ UTS મશીન (પોર્ટેબલ ટિકિટ ડિવાઇસ) દ્વારા જનરલ ટિકિટ ઇશ્યૂ કરી રહ્યા છે.
'મોબાઈલ મૂવિંગ ટિકિટિંગ' સેવાનો આરંભ
- હાલમાં ઉધના સ્ટેશનને છ મોબાઈલ ટિકિટ ડિવાઈસ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
- પહેલા જ દિવસે મોબાઈલ ડિવાઈસથી 1500 જેટલી જનરલ ટિકિટ ઈસ્યુ કરવામાં આવી
- આ ડિવાઈસથી જનરલ ટિકિટની સાથે પ્લેટફોર્મ ટિકિટ પણ ઇશ્યૂ કરી શકાશે
ટિકિટ વ્યવસ્થાનું ડિજિટલાઈઝેશન કરવાનો હેતુ
રેલવે વિભાગના આ નિર્ણયથી મુસાફરોને મોટી રાહત મળી છે, જેમને અગાઉ ટિકિટ લેવા માટે લાંબી લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડતું હતું. મુંબઈ ડિવિઝનમાં ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર પ્રથમવાર આ સેવાનો શુભારંભ કરાયો છે. આગામી સમયમાં આ સેવાને વધુ વિસ્તૃત બનાવાશે અને ટિકિટ વ્યવસ્થાનું સંપૂર્ણપણે ડિજિટલાઈઝેશન કરવામાં આવશે.
મુસાફરોની હાલત કફોડી, 6 કલાકનું વેઇટિંગ
- વેકેશન શરૂ થતા સવારથી જ સ્ટેશન પર ભારે ભીડ જોવા મળી
- ટ્રેનના ડબ્બામાં ચોંકાવનારા દ્રશ્યો, પગ મુકવાની પણ જગ્યા ન હોય તેવી સ્થિતિ
- વૃદ્ધો અને બાળકો સાથેના પરિવારોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો
- મુસાફરોને છ કલાક જેટલો સમય લાઈનમાં અથવા હોલ્ડિંગ એરિયામાં પસાર કરવો પડ્યો
- સ્કૂલ-કોલેજોની પરીક્ષા પૂરી થવાથી હજુ પણ ભીડ રહેવાની સંભાવના
56 હજારથી વધુ મુસાફરો વતન પહોંચ્યા, એક્સ્ટ્રા ટ્રેનની માંગ યથાવત
ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ સિટી સુરતમાં રોજગાર અર્થે આવેલા પરપ્રાંતીય લોકો મોટાપાયે વતન તરફ દોટ મૂકી રહ્યા છે. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન પરથી સ્પેશિયલ અને રૂટિન મળીને 30 ટ્રેન ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ઝારખંડ તરફ રવાના થઈ છે. જેના મારફત 56 હજારથી વધુ મુસાફરો વતન ગયા છે. જોકે, હજુ પણ વધુ સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવે તેવી માંગ મુસાફરો કરી રહ્યા છે.
