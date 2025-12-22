સાવરકુંડલાના ઘાડલા ગામે રેલવે ફાટકની સમસ્યા ગંભીર, રાત્રીના 12 કલાક બંધ રહેતા ખેડૂતો પરેશાન
ફાટક રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન સતત બંધ રહેતા આશરે 55 જેટલા ખેડૂતો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
Published : December 22, 2025 at 3:29 PM IST
અમરેલી: સાવરકુંડલા તાલુકાના ઘાડલા ગામની સીમ વિસ્તારમાં આવેલું રેલવે ફાટક નંબર 95 છેલ્લા એક વર્ષથી ખેડૂતો માટે મોટો પ્રશ્ન બન્યું છે. ગામની સીમમાં આવેલી વાડી અને ખેતરો સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર માર્ગ આ ફાટક પરથી પસાર થાય છે, પરંતુ આ ફાટક રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન સતત બંધ રહેતા આશરે 55 જેટલા ખેડૂતો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ ફાટક દરરોજ રાત્રે 8:00 વાગ્યાથી સવારના 8:00 વાગ્યા સુધી, એટલે કે 24 કલાકમાંથી લગભગ 12 કલાક બંધ રહે છે. પરિણામે રાત્રિના સમયે ખેતર કે વાડીમાં જવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. ખેડૂતોને પોતાના વાહનો ફાટક પાસે મૂકીને લાંબું અંતર પગપાળા જવું પડે છે, જે અત્યંત અસુવિધાજનક અને જોખમભર્યું છે.
ઘાડલા ગામના સરપંચ કાળુભાઈ કાતરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ મુદ્દે અનેક વખત રેલવે તંત્ર અને સંબંધિત અધિકારીઓને રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં છેલ્લા એક વર્ષથી કોઈ નક્કર ઉકેલ આવ્યો નથી. ફાટક બંધ રહેતા ખેડૂતોના દૈનિક ખેતીકામમાં અડચણ આવે છે અને રાત્રિના સમયે વાડીમાં જવું અશક્ય બની જાય છે.
ખેડૂતોએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ખેતર અને વાડીમાં કામ કરતી મહિલાઓને ડિલિવરી સમયે ભારે તકલીફ પડે છે. ફાટક બંધ હોવાથી બહેનોને રાત્રિના બદલે સવારે લઈ જવાની ફરજ પડે છે. ઉપરાંત પશુઓ માટેનો ઘાસચારો પણ રાત્રિના સમયે વાડી કે ખેતરમાં લઈ જઈ શકાતો નથી.
ખેડૂત જતીનભાઈ દવેએ જણાવ્યું કે, ટ્રેન કે માલગાડી આવે ત્યારે ફાટક બંધ કરવામાં આવે તો કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ રાત્રે સતત 12 કલાક ફાટક બંધ રાખવું ખેડૂતો માટે અસહ્ય છે.
રાત્રિના સમયે વાડી અને ખેતરમાં રોજ જંગલી પ્રાણીઓ અને ભૂંડ આવી જતા હોય છે, પરંતુ ફાટક બંધ હોવાથી નુકસાન અટકાવવા ખેડૂતો સમયસર પહોંચી શકતા નથી. આ બાબતે રેલવે તંત્ર, સરપંચ અને સ્થાનિક નેતાઓને અનેક વખત રજૂઆત કરાઈ છે, છતાં સમસ્યા યથાવત છે.
સાવરકુંડલા તાલુકાના ઘાડલા ગામના ખેડૂતો રેલવે ફાટક નંબર-95 રાત્રિના સમયે બંધ રહેતા ગંભીર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. છેલ્લા એક વર્ષથી તંત્રની નિષ્ક્રિયતાને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જો વહેલી તકે આ સમસ્યાનો યોગ્ય ઉકેલ નહીં આવે તો ઘાડલા ગામના ખેડૂતો રેલવે ફાટક મુદ્દે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે.
અહીંના ખેડૂતોએ આ અંગે અનેક લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરી છે પરંતુ પરિણામ કશું ન મળતા ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી રહી છે. રાત્રી દરમિયાન ખેડૂતોને પોતાનો પાક જે તૈયાર થયેલ હોય, ખેતરમાં પડેલો હોય, જે ગામમાં ગોડાઉનમાં એપીએમસીમાં વેચવા જવા માટે પણ ખાસ ખેડૂતોને તકલીફ પડી રહી છે. ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે કે અમારી સમસ્યા છે તરત આ સમસ્યાનું સમાધાન કરવામાં આવે અને આ ફાટકને 24 કલાક માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવે જેથી અમે અમારી વાડીએ અવર-જ્વર કરી શકીએ.
