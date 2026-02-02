ETV Bharat / state

ગુજરાતને 17 હજાર 366 કરોડ રૂપિયાના રેલ્વે બજેટની ફાળવણી, 2027માં બુલેટ ટ્રેન દોડશે; 87 અમૃત સ્ટેશન બનશે

ગુજરાતમાં 1 લાખ 28 હજારના રેલ્વે પ્રોજેક્ટ પર કામ ચાલી રહ્યું છે. 100 ટકા ઇલેક્ટ્રિફિકેશન પૂર્ણ થયું.

ગુજરાતને 17 હજાર 366 કરોડ રૂપિયાના રેલ્વે બજેટની ફાળવણી
ગુજરાતને 17 હજાર 366 કરોડ રૂપિયાના રેલ્વે બજેટની ફાળવણી (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 5:44 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતને 17 હજાર 366 કરોડ રૂપિયાનું રેલ્વે બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસના સમયે જે બજેટ હતું તેના કરતા 29 ઘણુ વધારે બજેટ છે. ગુજરાતમાં 1 લાખ 28 હજાર કરોડના પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં 100 ટકા ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કમ્પલીટ થઇ ગયું છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ માહિતી આપી હતી.

બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ પૂરજોશમાં

અમદાવાદથી મુંબઇ હાઇસ્પીડ કોરિડોર બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની પ્રોગ્રેસ સારી છે. આવતા વર્ષે કોમર્શિયલ ઓપરેશન કરવાનું ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદી આ પ્રોજેક્ટની રજેરજની માહિતી લઇ રહ્યા છે. વડાપ્રધાને 7 નવા હાઇસ્પીડ રેલ્વે કોરિડોર મંજૂર કર્યા છે. બે કોરિડોર નોર્થ ઇસ્ટમાં છે અને 5 કોરિડોર વેસ્ટ અને સાઉથમાં છે. ઉત્તર ભારતમાં દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશના શહેરને જોડતા બિહારના શહેરના જોડતા પશ્ચિમ બંગાળમાં સિલીગુડી સુધી કોરિડોર બનશે. નોર્થ અને ર્ઇસ્ટ તેમજ સાઉથ અને વેર્સ્ટ ભાજપે મેનિફેસ્ટોમાં કહ્યું હતું કે તમામ જગ્યાએ બુલેટ ટ્રેનના પ્રોજેક્ટ ભવિષ્યમાં આવશે.

ડિસેમ્બર સુધી બુલેટ ટ્રેનનું પ્રથમ સેક્શન કમ્પલિટ થઇ જશે. 2027 સુધી ગુજરાતનું સેક્શન પૂર્ણ થઇ જશે. વાપીથી અમદાવાદ સુધી 2027 સુધી કામ પૂર્ણ થઇ જશે. 2027માં બુલેટ ટ્રેન ચલાવવાનું આયોજન છે. ગુજરાતમાં 87 અમૃત સ્ટેશન બની રહ્યા છે. દેશભરમાં સોમનાથ સુધી ટ્રેન ચલાવવાની ડિમાન્ડ આવી રહી છે, નવી ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવશે.

મહારાષ્ટ્રને બે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ મળ્યા

મહારાષ્ટ્રને બે નવા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ મળ્યા છે. મુંબઇથી પૂણે અને પૂણેથી હૈદરાબાદ વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવશે. બુલેટ ટ્રેન શરૂ થતા મુંબઇથી પૂણે 48 મિનિટમાં પહોંચી જવાશે જ્યારે પૂણેથી હૈદરાબાદનું અંતર 1 કલાક 55 મિનિટનું રહેશે.

