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હવે એક રજિસ્ટર્ડ યુઝર એક ક્લિકે કરી શકશે 6 સિઝન ટિકિટ બુક!, જાણો RailOneનો નવો નિયમ

હવેથી એક રજિસ્ટર્ડ યુઝર પોતાના માટે એક સિઝન ટિકિટ ઉપરાંત પરિવારના સભ્યો અથવા અન્ય વ્યક્તિઓ માટે વધુમાં વધુ 5 સિઝન ટિકિટ બુક કરી શકશે.

હવે એક ક્લિકે થશે 6 સિઝન ટિકિટ બુક!
હવે એક ક્લિકે થશે 6 સિઝન ટિકિટ બુક! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 1:56 PM IST

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અમદાવાદઃ RailOne એપની શેરેબલ UTS સિઝન ટિકિટ સુવિધામાં એક રજિસ્ટર્ડ યુઝર પોતાના માટે 1 અને અન્ય વ્યક્તિઓ માટે વધુમાં વધુ 5 ટિકિટ બુક કરી શકશે. પોતાના માટેની ટિકિટ બુકિંગના દિવસથી, જ્યારે અન્ય વ્યક્તિની ટિકિટ બીજા દિવસથી માન્ય રહેશે.

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે ડિજિટલ ટિકિટિંગ સિસ્ટમમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સુવિધા ઉમેરવામાં આવી છે. RailOne એપ પર હવે શેરેબલ UTS સિઝન ટિકિટ બુકિંગની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. નવી વ્યવસ્થા હેઠળ એક રજિસ્ટર્ડ યુઝર પોતાના માટે એક સિઝન ટિકિટ ઉપરાંત પરિવારના સભ્યો અથવા અન્ય વ્યક્તિઓ માટે વધુમાં વધુ 5 સિઝન ટિકિટ બુક કરી શકશે. એટલે કે એક યુઝર કુલ 6 સિઝન ટિકિટ બુક કરી શકશે.

પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી વિનિત અભિષેકે આપેલી માહિતી મુજબ, આ સુવિધાથી પરિવારના સભ્યો માટે અલગ-અલગ બુકિંગ કરવાની જરૂરિયાત ઘટશે અને ડિજિટલ ટિકિટિંગ વધુ સરળ બનશે

આ રહેશે મહત્વના નિયમો

RailOne એપ પર પોતાના માટે સિઝન ટિકિટ બુક કરનાર યુઝરની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ હોવી જરૂરી છે. જ્યારે પરિવારના સભ્ય અથવા અન્ય વ્યક્તિના નામે ટિકિટ બુક કરવા માટે લાભાર્થીની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 5 વર્ષ હોવી જરૂરી છે. પોતાના માટે બુક કરેલી સિઝન ટિકિટ બુકિંગના દિવસથી જ માન્ય રહેશે. જ્યારે અન્ય વ્યક્તિના નામે બુક કરાયેલી સિઝન ટિકિટ બુકિંગના બીજા દિવસથી માન્ય ગણાશે.

ફોટો અને QR કોડ ફરજિયાત

મુસાફરી દરમિયાન પ્રિન્ટેડ કોપી અથવા મોબાઇલમાં સ્પષ્ટ PDF દર્શાવવી પડશે. ટિકિટ પર મુસાફરનો ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ હોવો જરૂરી છે અને આ ફોટો QR કોડમાં પણ ડિજિટલ રીતે એમ્બેડેડ રહેશે. ટિકિટ પરનો ફોટો અને મુસાફરી કરનાર વ્યક્તિ એક જ હોવા જરૂરી છે. RailOne એપ પરથી મળેલી બુકિંગ રસીદ, ઇન્વોઇસ અથવા સામાન્ય પેપર કોપી મુસાફરી માટે માન્ય ગણાશે નહીં. મુસાફરી દરમિયાન માત્ર અધિકૃત શેરેબલ સિઝન ટિકિટ જ માન્ય રહેશે.

QR કોડ સાથે ચેડાં કર્યા તો કાર્યવાહી

ટિકિટ અથવા QR કોડ ક્ષતિગ્રસ્ત, ચેડાં કરેલો અથવા સ્કેન ન થઈ શકે તેવી સ્થિતિમાં હશે તો ટિકિટ અમાન્ય ગણાઈ શકે છે અને રેલવેના નિયમો મુજબ દંડાત્મક કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

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