દિવાળી ટાણે ભેળસેળિયાઓથી સાવધાનઃ સુરતમાં 2800 કિલોથી વધુ શંકાસ્પદ મીઠાઈ જપ્ત
દિવાળીમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા એકમો સામે તંત્રએ તવાઈ બોલાવી છે.
Published : November 1, 2026 at 11:33 AM IST
સુરતઃ દિવાળીના તહેવારોમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા એકમો પર કામરેજ પોલીસ અને સુરત મનપાના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે સપાટો બોલાવ્યો છે. સુરતના કામરેજ વિસ્તારમાં છેડછા ગામે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં શંકાસ્પદ મીઠાઈનો મસમોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે.
સુરત પોલીસ અને સુરત મનપાના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે કરેલી છેડછા ગામમાં મીઠાઈ બનાવતી એક ફેક્ટરીમાં દરોડા કરવામાં આવ્યા હતા. બાતમીના આધારે કરેલી આ કાર્યવાહીમાં શંકાસ્પદ મીઠાઈનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જેની અંદાજિત કિંમત 36.69 લાખ રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે.
શંકાસ્પદ મીઠાઈ અને સામગ્રીનો મોટો જથ્થો જપ્ત
તપાસ દરમિયાન સ્થળ પરથી હલકી ગુણવત્તાવાળી અને શંકાસ્પદ રીતે બનાવવામાં આવતી વિવિધ ફ્લેવરની મીઠાઈઓ મળી આવી હતી. ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા સ્થળ પરથી ગુલકંદ બરફી, સફેદ બરફી અને અંજિરી બરફી સહિતના નમૂના લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
આ રેડ દરમિયાન કુલ ₹36.69 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 2826 કિલો ગ્રામ અલગ અલગ પ્રકારના ફ્લેવરની શંકાસ્પદ મીઠાઈ ઉપરાંત પામ ઓઈલના પેક કરેલા 74 ડબ્બા અને 10 લિટર છૂટક પામ ઓઈલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ ખાંડની 200 જેટલી બેગ પણ સીઝ કરવામાં આવી છે.
બરફીનો તૈયાર માવો અને મીઠાઈ પેકિંગ બોક્સ
સુરત મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ડી.બી. મકવાણાએ જણાવ્યું કે, સવારે શંકાસ્પદ બરફીનું વેચાણ થતું હોવાની ફરિયાદ મળતા કોસમાડા વિસ્તારમાં આવેલા ગોડાઉનમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. અંદાજે 1800 કિલો જેટલો જથ્થો શંકાસ્પદ જણાઈ આવ્યો છે. નમૂનાના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ખબર પડશે કે મીઠાઈમાં કેટલી ભેળસેળ થતી હતી.
કામરેજ પોલીસે સમગ્ર મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. લેબોરેટરીના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ભેળસેળ અંગે વધુ ખુલાસા થઈ શકે છે.
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