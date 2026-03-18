સુરેન્દ્રનગર: મુળીના ખાખરાળામાં સરકારી જમીન પર ખનીજ ચોરી ઉપર દરોડા, 1.78 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા 1.78 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને એક JCB મશીન, ત્રણ ટ્રેક્ટર અને બે ડમ્પર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે

મુળીના ખાખરાળામાં સરકારી જમીન પર ખનીજ ચોરી ઉપર દરોડા
મુળીના ખાખરાળામાં સરકારી જમીન પર ખનીજ ચોરી ઉપર દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 9:10 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના મુળી તાલુકાના ખાખરાળા ગામમાં ચાલતી ખનીજ ચોરી ઉપર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા અને મામલતદાર સહિતની ટીમો દ્વારા આકસ્મિક ચેકિંગ ખાખરાળા ગામે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સરકારી ખરાબાની જમીન સર્વે નંબર 52 ઉપર ગેરકાયદેસર રીતે ખોદકામ કરવામાં આવતા હોવાનો ધડાકો થયો હતો. તપાસ કરવામાં આવતા સફેદ માટેનું ખનન કરવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.પ્રથમ તબક્કામાં ત્રણ જેટલા ઇસમની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તપાસ કરવામાં આવતા આ સમગ્ર રેકેટ હરિભાઇ જોગરાણા દ્વારા ચલાવવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

તલાટી અને સરપંચ સામે પણ પગલાં ભરવામાં આવ્યા

ખનીજ ચોરીનું રેકેટ ચલાવતા હરિભાઇ જોગરાણા અને ઝડપાયેલા પ્રવીણભાઇ ગોવાળિયા અને તરકટા ગોપાલભાઇ વેરશીભાઇ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગેરકાયદેસર રીતે ખનીજનો ખોદકામ કરી અને વહન કરતા તત્વો સામે લેન્ડગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે અને પ્રથમ વખત ખનીજ ચોરી અને ખનીજનું ખનન કરતા તત્વોની વિરોધમાં તડીપાર અંગેની પણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ખાખરાળા ગામના તલાટી ક્રમ મંત્રી અને સરપંચ સામે પણ શિક્ષાત્મક પગલાં ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે અને તેના રિપોર્ટ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ગામમાં જે ખનીજ ચોરી ચાલતી રહી હતી જેમાં સરપંચ અને તલાટીકમ મંત્રીની બેદરકારીના કારણે આ ખનીજ ચોરી ચાલતી હોય ત્યારે તેમની સીધી જવાબદારી ગણી અને તેમના સામે પણ પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે.

મુળીના ખાખરાળામાં સરકારી જમીન પર ખનીજ ચોરી ઉપર દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

દરોડાની કાર્યવાહી દરમિયાન ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા 1.78 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને એક JCB મશીન, ત્રણ ટ્રેક્ટર અને બે ડમ્પર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા 1.78 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો
ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા 1.78 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જે ગામોમાં ખનીજ ચોરી ચાલતી હશે તે ગામોના સરપંચ અને તલાટી ની જવાબદારી પ્રથમ બનશે કારણ કે તેમની બેદરકારીથી આ ખનીજ ચોરી ચાલતા હોવાનું ગણવામાં આવશે અને તેમના વિરોધમાં પણ પગલાં ભરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

