'જ્યાં-જ્યાં SIR, ત્યાં-ત્યાં વોટ ચોરી', ગુજરાતમાં SIRની કામગીરીમાં ફોર્મ-7 મુદ્દે રાહુલ ગાંધીના ગંભીર આરોપ

મતદારોની જાણ બહાર જ SIR અંતર્ગત ફોર્મ 7 ભરીને તેમના નામ કમી કરવા માટે અરજી થઈ રહી હોવાના મામલા સામે આવી રહ્યા છે.

રાહુલ ગાંધીની ફાઈલ તસવીર
રાહુલ ગાંધીની ફાઈલ તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 24, 2026 at 8:45 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં હાલ ચાલી રહેલી SIRની કામગીરી દેશભરમાં ચર્ચાનો મુદ્દો બની છે. મતદારોની જાણ બહાર જ SIR અંતર્ગત ફોર્મ 7 ભરીને તેમના નામ કમી કરવા માટે અરજી થઈ રહી હોવાના મામલા સામે આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ અને AAP બંને દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને ભાજપ દ્વારા ફોર્મ ભરાતા હોવાના આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ વચ્ચે હવે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ X પર પોસ્ટ કરીને ગુજરાતમાં SIRની કામગીરીમાં ફોર્મ 7ના વિવાદ મામલે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

રાહુલ ગાંધીએ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, 'જ્યાં-જ્યાં SIR, ત્યાં-ત્યાં વોટ ચોરી' ગુજરાતમાં SIR ના નામે જે થઈ રહ્યું છે તે કોઈ પણ પ્રકારની વહીવટી પ્રક્રિયા નથી - તે એક આયોજિત, સંગઠિત અને વ્યૂહાત્મક મત ચોરી છે. સૌથી આઘાતજનક અને ખતરનાક બાબત એ છે કે એક જ નામ હેઠળ હજારો વાંધા દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પસંદગીપૂર્વક, ચોક્કસ સમુદાયો અને કોંગ્રેસ સમર્થક બૂથના મત કાપવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ભાજપ હાર જુએ છે, ત્યાં મતદારોને સિસ્ટમમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે.

તેઓ પોસ્ટમાં આગળ લખે છે, આ પેટર્ન આલંદમાં જોવા મળી હતી. રાજુરામાં આવું જ બન્યું છે. અને હવે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને દરેક રાજ્યમાં જ્યાં SIR લાદવામાં આવ્યું છે ત્યાં આ જ બ્લુપ્રિન્ટ લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. "એક વ્યક્તિ, એક મત" ના બંધારણીય અધિકારને નાબૂદ કરવા માટે SIR ને એક હથિયારમાં ફેરવવામાં આવ્યું છે - જેથી લોકો નહીં, ભાજપ નક્કી કરે કે કોણ સત્તામાં રહે છે. અને સૌથી ગંભીર સત્ય એ છે કે ચૂંટણી પંચ હવે લોકશાહીનું રક્ષક નથી, પરંતુ આ મત ચોરીના કાવતરામાં મુખ્ય સહભાગી બની ગયું છે.

તો બીજી તરફ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પણ ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ પર આક્ષેપ કર્યા છે. તેણે સુરતમાં મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી કરવા કેટલા ફોર્મ-7 ભરાયાની વિગતો મુકતી પહોંચનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો છે. જેમાં જણાવાયું છે કે, સુરતમાં ભાજપ દ્વારા SIR-2026 ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી 18 જાન્યુઆરીના રોજ ફોર્મ-7ની કુલ 9617 વાંધા અરજી કચેરીએ આપવામાં આવી છે.

પોસ્ટમાં તેમણે સવાલ કર્યા છે કે, ભાજપ દ્વારા ભરેલા ફોર્મ 7 કયા નિયમો હેઠળ સ્વીકાર્યા? બંને મત ચોરીમાં સંડોવાયેલા હતા, અને આજે ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ ગુજરાતના લોકોના મતદાન અધિકાર છીનવી લેવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. મિલીભગત જુઓ, સુરત પશ્ચિમ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 9,617 મતદારો સામે ભાજપે ફોર્મ 7 સબમિટ કર્યું, અને ચૂંટણી અધિકારી પહોચ પણ આપી રહ્યા છે. ગુજરાતના લોકોને અપીલ: જાગો અને તમારા મતદાન અધિકારનું રક્ષણ કરો, નહીં તો આ લોકો તમારા મતદાન અધિકાર પણ છીનવી લેશે.

