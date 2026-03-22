રાહુલ ગાંધી 23 માર્ચે આવશે ગુજરાત, વડોદરામાં ‘આદિવાસી અધિકાર સંવિધાન સંમેલન’માં કાર્યકર્તાઓ-યુવાનો સાથે કરશે સંવાદ

પત્રકાર પરિષદમાં અમિત ચાવડાએ આપી કાર્યક્રમની વિગત, બપોરે 1 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી યોજાશે સંમેલન જ્યાં રાહુલ ગાંધી કાર્યકર્તાઓ અને યુવાનો સાથે સંવાદ કરશે.

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી (X/@RahulGandhi)
By ANI

Published : March 22, 2026 at 10:53 AM IST

Updated : March 22, 2026 at 11:10 AM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સોમવારે (23 માર્ચ) વડોદરાની મુલાકાત લેશે. તેઓ આ મુલાકાત દરમિયાન આદિવાસી વિસ્તારો સાથે સંકળાયેલા વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.

ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ શનિવારે વડોદરામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં આ મુલાકાતની વિગતો આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે આ કાર્યક્રમમાં આશરે 1000 ડોકટરો, એન્જિનિયરો અને વિવિધ એનજીઓના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે. આ સંવાદમાં આદિવાસી અધિકારો, તેમના વિકાસ અને સામાજિક મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા થશે.

આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકારની આર્થિક નીતિઓ પર તીવ્ર ટીકા કરી છે. શુક્રવારે US ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 93 રૂપિયાના સ્તરની નીચે ગયા બાદ તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા X (ટ્વિટર) પર લખ્યું કે રૂપિયાની નબળાઈ અને ઔદ્યોગિક ઇંધણના ભાવમાં વધારો એ ભવિષ્યના ફુગાવાના સ્પષ્ટ સંકેતો છે.

રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સરકાર પાસે કોઈ સ્પષ્ટ આર્થિક વ્યૂહરચના નથી અને ફક્ત ખાલી ભાષણો જ આપવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે ઉત્પાદન અને પરિવહન વધુ મોંઘા થતા સૌથી વધુ ફટકો સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME)ને લાગશે. આનાથી રોજિંદી વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાની સંભાવના તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.

તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે 4 રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ કેન્દ્ર સરકાર પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. તેમના મતે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ભારતીય શેરબજારમાંથી રોકાણ પાછું ખેંચી રહ્યા છે જેનાથી બજાર પર વધુ દબાણ આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં ભારતીય રૂપિયો US ડોલર સામે 93 રૂપિયાના સ્તરને પાર કરી ગયો હતો. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને સતત વિદેશી મૂડીના પ્રવાહને કારણે સ્થાનિક ચલણ પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. રાહુલ ગાંધીની વડોદરા મુલાકાત આર્થિક મુદ્દાઓ વચ્ચે આદિવાસી સમુદાયના મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત રહેશે તેમ માનવામાં આવે છે.

