'રાહુલ બાબા હારથી થાકી ન જાઓ, 2029માં પણ ફરીવાર મોદી સરકાર જ બનવાની છે', અમિત શાહ

અમિત શાહના હસ્તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના રૂ. 330 કરોડના વિવિધ વિકાસપ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ, ઈ-લોકાર્પણ, ગણેશજીની મૂર્તિનું અનાવરણ.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ
કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ (X/@BJP Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 28, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન અમિત શાહે 2029માં પણ ફરીથી ભાજપની જ સરકાર દેશમાં આવશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરીને કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ કર્યો હતો. આ દરમિયાન તેમણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા રૂ. 330 કરોડના વિવિધ વિકાસપ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ, ઈ-લોકાર્પણ, ગણેશજીની મૂર્તિનું અનાવરણ કર્યું, તેમજ નવી વણઝર ગામના પુનર્વસિત રહેવાસીઓને સનદ વિતરણના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ તથા દક્ષિણ-પશ્ચિમ વિસ્તારો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ એવા વેસ્ટર્ન ટ્રંક મેઈન લાઇન પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

2029ની ચૂંટણીને અને કોંગ્રેસને લઈને અમિત શાહે શું કહ્યું?
2029ની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, જનપ્રતિનિધિ એની જવાબદારી અને જનતા માગણી કરે કે ન કરે એની સમસ્યાનું નિવારણ આ અદભૂત કાર્યસંસ્કૃતિ નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં ઊભી કરી અને સમગ્ર દેશમાં પણ કરી. હવે રાહુલ ગાંધી આ સમજવાને બદલે SIRને સમજવામાં પડી ગયા છે જે એમનું કામ નથી. અને રાહુલ બાબા હજુ તમે હારથી થાકી ન જાઓ. બંગાળ અને તમિલનાડુમાં પણ હારવાનું છે નક્કી કરીને રાખજો અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનવાની છે.

પૂર પીડિતોને 50 વર્ષ બાદ પ્લોટ મળ્યા
અમિત શાહે ઉમેર્યું કે, “હૃદયને આનંદ થાય એવો આ નાનકડો પરંતુ અત્યંત મહત્વનો કાર્યક્રમ છે. 1973ની સાબરમતી પૂર દુર્ઘટનામાં જેમનું સર્વસ્વ નષ્ટ થયું હતું, તેવા નાગરિકોને આજે 50 વર્ષ બાદ પ્લોટની માલિકીનો અધિકાર મળ્યો છે. આવડા મોટા અમદાવાદ શહેરમાં 173 લાભાર્થીઓ સંખ્યાત્મક રીતે ઓછા લાગી શકે, પરંતુ તેમના માટે આ ક્ષણ અત્યંત ઐતિહાસિક અને ભાવનાત્મક છે. પાંચ દાયકાથી ચાલતી સમસ્યાનું આજે કાયમી નિરાકરણ આવ્યું છે, જે સંવેદનશીલ શાસનની પ્રતિતિ કરાવે છે."

અમદાવાદમાં ગટરના પાણીની સમસ્યા ઉકેલાશે
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ અમદાવાદના આશરે 15 લાખ નાગરિકો માટે અગાઉ ગટરના પાણીના નિકાલની કોઈ સુવ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નહોતી. વર્ષ 2000 થી 2005 દરમિયાન શેલાથી ચાંદખેડા સુધીના વિસ્તારો ઝડપથી શહેરીકરણ પામ્યા, પરંતુ સંપૂર્ણ ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા વિકસાવવા માટે વિશાળ બજેટ અને લાંબા સમયની જરૂર હતી. કેટલીક જગ્યાએ ગટર ઉભરાતી સ્થિતિ જોઈને સંસદ સભ્ય તરીકે તેમને વ્યથા થતી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું કે, “વર્ષો જૂની માંગણીઓ સંવેદનશીલતાની સાથે પૂર્ણ થવાનું મુખ્ય કારણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રસ્થાપિત કરેલી સંવેદનશીલ વિકાસની રાજનીતિ છે. જનતા માંગણી કરે કે ન કરે, તેમ છતાં તેમની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની કાર્યસંસ્કૃતિ તેમણે ગુજરાતથી લઈને સમગ્ર દેશમાં વિકસાવી છે.”

સંપાદકની પસંદ

