ગીરકાંઠાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સિંહોનો આતંક, ચતુરી ગામે માસૂમ બાળકને ફાડી ખાધો
ખોરાકની શોધમાં સિંહો હવે જંગલ છોડી ગામડાઓ તરફ વળતા ગંભીર સ્થિતિ, રહેણાંક વિસ્તારોમાં સિંહોના વસવાટથી ગ્રામજનોની સુરક્ષા સામે ઉઠ્યા મોટા સવાલો.
Published : June 25, 2026 at 6:30 PM IST
અમરેલી: અમરેલી અને ગીરકાંઠાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહોના માનવ પર હુમલાના બનાવોમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા એક મહિનાની અંદર જ પાંચ જેટલી ગંભીર ઘટનાઓ સામે આવી છે, જેમાં સિંહોએ મનુષ્યો પર હુમલો કરી જીવલેણ ઈજાઓ પહોંચાડવા ઉપરાંત કેટલાક કિસ્સાઓમાં લોકોને ફાડી ખાધાની ઘટનાઓએ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ ઉભો કર્યો છે.
તાજેતરમાં જાફરાબાદ તાલુકા, રાજુલાના કોવાયા, બગસરાના ઘંટિયાળ અને મહુવાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સિંહોના હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવી હતી. ત્યારે આજે ફરી ખાંભા તાલુકાના ચતુરી ગામે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ગતરાત્રિના સમયે એક દાદા પોતાના પૌત્ર સાથે ગામની આસપાસના વિસ્તારમાં જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન અચાનક સિંહ આવી ચઢ્યો હતો અને બાળકને ખેંચીને લઈ ગયો હતો. પરિવારજનો અને ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક શોધખોળ હાથ ધરી હતી. ઘટના સ્થળથી આશરે એક કિલોમીટર દૂર જિયાંન સીધા નામના બાળકનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.
ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આસપાસના ચારથી પાંચ સિંહોને પાંજરામાં પુરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
એક મહિનાની અંદર ચતુરી વિસ્તારમાં આ પ્રકારની પાંચમી ઘટના સામે આવતા સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ અને ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોનું માનવું છે કે સિંહોની વધતી સંખ્યાને કારણે હવે ગીરનું જંગલ તેમના માટે ટૂંકું પડતું જઈ રહ્યું છે. જેના કારણે સિંહો હવે રેવન્યુ વિસ્તાર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સ્થાયી થઈ રહ્યા છે.
નિષ્ણાતોના મતે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પશુઓ અને અન્ય સરળતાથી મળતા ખોરાકના કારણે સિંહો હવે ગામડાઓની આસપાસ વધુ જોવા મળી રહ્યા છે. જેના કારણે મનુષ્ય અને સિંહ વચ્ચેનું ઘર્ષણ સતત વધી રહ્યું છે. સિંહોના વસવાટ વિસ્તાર અને માનવ વસાહતો વચ્ચેનું અંતર ઘટતું જતાં આવી ઘટનાઓ વધી રહી હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે.
બીજી તરફ ગ્રામજનો દ્વારા વન વિભાગ સામે માંગ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે, લોકોને સાવચેત કરવા માટે જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે અને વન વિભાગમાં નવા કર્મચારીઓની ભરતી કરી સુરક્ષાની વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત કરવામાં આવે.
આ સમગ્ર મામલે સ્થાનિક લોકો સતત બની રહેલી આવી ઘટનાઓ થી ચિંતિત છે ત્યારે આવી ઘટના હવે માત્ર ગ્રામજનો માટે જ નહીં પરંતુ વન વિભાગ માટે પણ ગંભીર પડકાર બની રહી છે.
આ મામલે વન વિભાગ ના એસ સી એફ કપિલ ભાટિયા દ્રારા જાણવાયું હતું કે ઘટનાસ્થળ નજીક બે વન્યપ્રાણી હાજર હતા, જેમાંથી એક સિંહણને ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ કરીને પાંજરે પૂરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય વન્યજીવને પકડવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવા મા આવી રહ્યું છે.
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