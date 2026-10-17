રાધનપુરના PSIનો બંદૂકની અણીએ યુવતીના અપહરણનો પ્રયાસ, લોકોએ પકડીને પોલીસના સોંપતા ચકમો આપીને નાસી છૂટ્યો
ગઢ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવેલો રાધનપુરનો પીએસઆઈ પોલીસ મથકેથી નાસી છૂટ્યો હતો.
Published : October 17, 2026 at 4:41 PM IST
બનાસકાંઠા: આમ તો પોલીસનું કામ રક્ષણ કરવાનું હોય છે પરંતુ પાલનપુર તાલુકાના ગઢ ગામે પોલીસે જ કાયદો હાથમાં લઈને ધમકી આપી યુવતીનું અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાના ગંભીર આરોપ સાથે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. રાધનપુરના પીએસઆઈ દ્વારા પિસ્તોલ તાકી યુવતીનું ઘરમાંથી અપહરણ કરી તેને ઢસડીને લઈ જવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. જોકે બૂમાબૂમ થતા યુવતીના ભાઈ અને અન્ય લોકો આવી જતા પીએસઆઈને પકડીને ગઢ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો. જોકે ગઢ પોલીસને સોંપવામાં આવેલો પીએસઆઈ ગઢ પોલીસને પણ ચકમો આપી નાસી છૂટ્યો હતો. ત્યારે હવે ગઢ પોલીસે તેના સામે ગંભીર આક્ષેપો સાથેની કલમો લગાવી ફરિયાદ નોંધ્યા બાદ અલગ અલગ ટીમો બનાવી તેને શોધવા માટેની તપાસ આરંભી છે.
રાધનપુર પોલીસ મથકમાં પીએસઆઈ તરીકે ફરજ બજાવતો અને બનાસકાંઠાના અમીરગઢ તાલુકાના આજાપુરા મોટા ગામનો પ્રવિણ મોરી ગુરુવારે રાતે 10:00 કલાકે ગઢ પોલીસ લાઈન ખાતે પહોંચ્યો હતો. જ્યાં ઘરમાંથી યુવતીને પિસ્તોલ તાકી પોતાની સાથે 'ચાલ નહી તો જાનથી મારી નાખશું' કહી ધમકી આપી અને હાથ પકડી તેને ઢસડીને અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાના આરોપ છે. જોકે યુવતી તેની પકડમાંથી છૂટી પાછી ઘરમાં દોડી આવી ત્યારે પીએસઆઈ પાછો ઘરમાં ઘૂસ્યો હતો. જોકે યુવતીએ બૂમાબૂમ કરતા તેનો ભાઈ અને અન્ય લોકો આવી પહોચતા પીએસઆઈને પકડીને ગઢ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
ગઢ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવેલો રાધનપુરનો પીએસઆઈ પોલીસ મથકેથી નાસી છૂટ્યો હતો. ગઢ પોલીસ મથકના પીઆઈ કે.એમ.વસાવાએ જણાવ્યું કે, રાધનપુર પોલીસ મથકનો પીએસઆઈ અને મૂળ અમીરગઢના આજાપુરા મોટા ગામનો પ્રવીણ મોરી પોલીસમાં મથકેથી નાસી છૂટતા તેને પકડવા માટે પીએસઆઈને પકડવા તેના ઘરે અને રાધનપુર ખાતે અલગ અલગ ત્રણ ટીમો બનાવી રવાના કરવામાં આવી છે. તેના પાસેથી મળેલી પિસ્તોલ સરકારી હોવાનું સામે આવ્યું છે. હવે તેના સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. હાલમાં ગઢ પોલીસે રાધનપુરના પીએસઆઈ સામે હત્યાનો પ્રયાસ, અપહરણ અને લગ્ન માટે મજબૂર કરવા, જાણીજોઈને ઈજાઓ પહોંચાડવી અને ગંભીર ધમકીઓ આપવા સહિતની કલમો સાથે ફરિયાદ નોધી છે.
વિગતો મુજબ અગાઉ પણ આપીએસઆઈ સામે યુવતીએ ગંભીર આક્ષેપો સાથે અમીરગઢ પોલીસ મથકે લેખિત ફરિયાદ આપી છે. તેમ છતાં પીએસઆઈએ ગઢ ખાતે પહોંચીને યુવતીના અપહરણનો પ્રયાસ કર્યો હોવાના આરોપ લાગ્યા છે.
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