જામનગર મનપામં નવા સુકાનીઓ માટે કવાયત: ભાજપે મેયર-ચેરમેન પદ માટે 'સેન્સ' પ્રક્રિયા શરૂ કરી
જામનગર મહાનગરપાલિકામાં નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવાની પ્રક્રિયા તેજ બની, શહેર ભાજપ કાર્યાલય ખાતે આજે ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરો અને દાવેદારોની 'સેન્સ' લેવાની મહત્વની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ.
Published : May 3, 2026 at 1:40 PM IST
જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકામાં આગામી અઢી વર્ષની ટર્મ માટે નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવાની પ્રક્રિયા તેજ બની છે. શહેર ભાજપ કાર્યાલય ખાતે આજે ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરો અને દાવેદારોની 'સેન્સ' લેવાની મહત્વની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેનાથી સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 64માંથી 60 બેઠકો પર કબજો જમાવીને જે ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે, તેના પડઘા હજુ શમ્યા નથી ત્યાં તો સત્તાના સિંહાસન માટે પક્ષમાં આંતરિક ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રચંડ બહુમતી બાદ હવે મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, દંડક અને શાસક પક્ષના નેતા જેવા મહત્વના હોદ્દાઓ માટે દાવેદારો વચ્ચે ખેંચતાણ શરૂ થઈ ગઈ છે.
આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે જામનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખ બીનાબેન કોઠારીએ જણાવ્યું હતું કે: "ભારતીય જનતા પાર્ટીની લોકશાહી ઢબે ચાલતી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આજે નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સ લેવામાં આવી રહી છે. તમામ ચૂંટાયેલા સભ્યોના અભિપ્રાયો લેવામાં આવશે અને ત્યારબાદ પ્રદેશ કક્ષાએથી જે નામ નક્કી થશે, તેને શિરોધાર્ય રાખી જામનગરના વિકાસની ગતિને આગળ ધપાવવામાં આવશે. નિરીક્ષકો દ્વારા લેવામાં આવેલી સેન્સનો રિપોર્ટ હવે પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડને સોંપવામાં આવશે. અંતિમ મંજૂરી બાદ નવા હોદ્દેદારોના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. જામનગર મહાનગરપાલિકાના નવા શાસકો કોણ હશે, તે જોવા માટે શહેરના નાગરિકો અને કાર્યકરોમાં ભારે આતુરતા જોવા મળી રહી છે."
પ્રદેશ નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા
ભાજપના પ્રદેશ હાઈકમાન્ડ દ્વારા નિમણૂક કરાયેલા નિરીક્ષકો આજે જામનગર દોડી આવ્યા હતા. જેમાં અમદાવાદના પૂર્વ મેયર ગૌતમ શાહ અને પ્રદેશ સંયોજક રાજુભાઈ પટેલ દ્વારા સેન્સ લેવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ નિરીક્ષકો દ્વારા દરેક કોર્પોરેટરો અને સ્થાનિક આગેવાનો સાથે વન-ટુ-વન મુલાકાત કરી તેમના મંતવ્યો જાણવામાં આવ્યા હતા.
કયા પદો માટે છે સ્પર્ધા?
મહાનગરપાલિકાના મુખ્ય ચાર પદો માટે આ સેન્સ પ્રક્રિયા યોજાઈ રહી છે:
- મેયર
- સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન
- શાસક પક્ષના નેતા
- દંડક
મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન પદ માટે ખેંચતાણ
રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા મુજબ, આ વખતે મેયર અને ખાસ કરીને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદ માટે દાવેદારોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. સત્તાધારી પક્ષમાં અનેક સિનિયર કોર્પોરેટરો આ મહત્વના હોદ્દાઓ મેળવવા માટે સક્રિય થયા છે. જ્ઞાતિગત સમીકરણો અને આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને પક્ષ દ્વારા યોગ્ય ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે તેવું મનાય રહ્યું છે.
