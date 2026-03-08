ETV Bharat / state

પ્રભાસ પાટણમાં હડકાયા શ્વાનનો આતંક, ત્રણ બાળકો અને એક મહિલાને ભર્યા બચકા..

આ ઘટનામાં ત્રણ બાળકો અને એક મહિલા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે પ્રભાસ પાટણના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા.

પ્રભાસ પાટણમાં હડકાયા શ્વાનનો આતંક
પ્રભાસ પાટણમાં હડકાયા શ્વાનનો આતંક (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 12:34 PM IST

ગીર સોમનાથ: પ્રભાસ પાટણ વિસ્તારમાં શનિવારે રાત્રે એક હડકાયા શ્વાને આતંક મચાવ્યો હતો. મુલતાની નગર વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનામાં ત્રણ બાળકો અને એક મહિલા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે પ્રભાસ પાટણના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

મળતી માહિતી મુજબ શનિવારે રાત્રે આશરે સાડા આઠ વાગ્યાના સમયે મુલતાની નગરના રહેણાંક વિસ્તારમાં રસ્તા પર રમતા બાળકો પર અચાનક એક હડકાયો શ્વાન તૂટી પડ્યો હતો. શ્વાને બાળકોને બચકા ભરતા ત્રણ બાળકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ દરમિયાન નજીકમાં હાજર 60 વર્ષીય સાબીનાબેન ખાનજી મુલતાની નામના મહિલા પણ શ્વાનના હુમલાનો ભોગ બની અને તેમને પણ ઈજા પહોંચી હતી.

ઘટના બનતા જ વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ પ્રસરી ગયો છે. સ્થાનિક લોકોએ ઘટનાને પગલે હડકાયા શ્વાનને હાંકી કાઢીને ઈજાગ્રસ્તોને બચાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે પ્રભાસ પાટણના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાને પગલે ઈજાગ્રસ્તોના પરિવારજનોમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. આ બનાવ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

વેરાવળ સોમનાથ જોડિયા નગર વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી રખડતા શ્વાનની સમસ્યા ગંભીર બની રહી હોવાનું સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે. નાગરિકોના જણાવ્યા મુજબ આ વિસ્તારમાં અંદાજે 8000 જેટલા રખડતા શ્વાન આ વિસ્તારમાં હોવાનો અંદાજ છે.

સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે પાલિકા તંત્રને અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી હોવા છતાં, સમસ્યાના ઉકેલ માટે કોઈ અસરકારક પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. સાંજ પછી રસ્તાઓ પર શ્વાનોના ટોળા ફરતા હોવાથી મહિલાઓ અને બાળકો માટે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.

બાળકો પર થયેલા આ હુમલા બાદ સ્થાનિક નાગરિકોમાં પાલિકા તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. નાગરિકોએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને રખડતા કૂતરાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માંગ ઉઠાવી છે.

