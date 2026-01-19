ETV Bharat / state

ડીસામાં 25 જાન્યુઆરીએ રબારી સમાજનું મહાસમ્મેલન, ખોટા ખર્ચાઓ અને રીતરીવાજો દૂર કરવા બંધારણ ઘડાશે

કુરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધામાંથી રબારી સમાજ બહાર આવે તે માટે આ મહાસમ્મેલનમાં બંધારણ પણ નક્કી થશે

ડીસામાં 25 જાન્યુઆરીએ રબારી સમાજનું મહાસમ્મેલન
ડીસામાં 25 જાન્યુઆરીએ રબારી સમાજનું મહાસમ્મેલન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 7:54 AM IST

1 Min Read
પાલનપુર: દરેક સમાજો પોતાના સમાજની ચિંતા કરીને હવે નવા બંધારણ બનાવી રહ્યા છે. રબારી સમાજ દ્વારા પણ આગામી 25 જાન્યુઆરીએ સમાજ સુધારણા માટે મહાસમ્મેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહાસમ્મેલન પહેલા રબારી સમાજના આગેવાન અને ભામાશા માવજી દેસાઇ સહિતના અનેક આગેવાનો ગામે ગામ જઇને મહાસમ્મેલનમાં આવવા માટે આહવાન કરી રહ્યા છે. કુરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધામાંથી સમાજ બહાર આવે તે માટે આ મહાસમ્મેલનમાં બંધારણ પણ નક્કી થશે.

25મીએ ડીસામાં રબારી સમાજનું મહાસમ્મેલન

25 જાન્યુઆરીએ ઉત્તર ગુજરાતનું રબારી સમાજનું બંધારણ માટેનું મહાસમ્મેલન યોજાવવાનું છે જેના ભાગરૂપે બનાસકાંઠાના સૌથી વધારેમાં વધારે રબારી સમાજ આ 25 તારીખે હાજર રહે અને કુરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર આવે તે માટે અત્યારે રબારી સમાજના આગેવાન અને રબારી સમાજના ગુજરાતના એકમાત્ર ધારાસભ્ય માવજી દેસાઈ તેમજ તેમની સાથે પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવાભાઈ રબારી તેમજ સમાજના અનેક આગેવાનો અત્યારે બનાસકાંઠામાં ગામડે ગામડે ફરીને મીટીંગો કરી રહ્યા છે. સમાજને અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર આવવા, પ્રસંગોમાં જુના રીતરિવાજો અને ખોટા ખર્ચા ન કરવા, શિક્ષણ પાછળ વધારે ધ્યાન આપવા તરફ પ્રેરી રહ્યા છે. સમાજના લોકોને ખોટા ખર્ચાઓ ઘટાડી ખર્ચા શિક્ષણ પાછળ ખર્ચવામાં આવે એવી સમજણ આપવામાં આવી રહી છે. ડીસા ખાતે 25 તારીખે જે રબારી સમાજનું મહાસમ્મેલન યોજવાનું છે તેમાં રબારી સમાજ વધારેમાં વધારે હાજર રહે તેવી વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે.

ડીસામાં 25 જાન્યુઆરીએ રબારી સમાજનું મહાસમ્મેલન (ETV Bharat Gujarat)

ઠાકોર અને જાગીરદાર રાજપૂત સમાજે અલગ બંધારણ બનાવ્યું

આ પહેલા બનાસકાંઠામાં ઠાકોર સમાજે સમાજ સુધારણા માટેનું બંધારણ બનાવ્યું છે. જે બાદ પ્રસંગોમાં ખર્ચા ખટાડવા માટે જાગીરદાર રાજપૂત સમાજે પણ પોતાનું અલગ સામાજિક બંધારણ બનાવ્યું છે. અંધશ્રદ્ધા તેમજ લગ્નમાં ખોટા ખર્ચા ઘટાડી શિક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે રબારી સમાજ દ્વારા મહાસમ્મેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

મહાસમ્મેલનમાં રબારી સમાજ મોટા પાયે ભાગ લે તે માટે ગામે ગામ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
મહાસમ્મેલનમાં રબારી સમાજ મોટા પાયે ભાગ લે તે માટે ગામે ગામ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

