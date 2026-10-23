શાળામાં પ્રવેશના નવા નિયમો સામે સવાલ, પોક્સો અને નાગરિકોના અધિકારોનું શું? જાણો કાયદો
ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં બહારની વ્યક્તિઓના પ્રવેશને નિયંત્રિત કરવા માટે રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.
Published : October 23, 2026 at 7:25 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં બહારની વ્યક્તિઓના પ્રવેશને નિયંત્રિત કરવા માટે રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા પરિપત્ર અનુસાર, શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આચાર્ય અથવા સંસ્થાના વડાની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી લેવી પડશે. શાળામાં પ્રવેશનાર વ્યક્તિએ મુલાકાતી રજિસ્ટરમાં પોતાની વિગતો નોંધાવવી પડશે. આ ઉપરાંત, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોના ફોટોગ્રાફ, વીડિયો, ઇન્ટરવ્યૂ કે અન્ય માહિતી એકત્રિત કરવા માટે પણ મંજૂરીની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
આ નિયમોનો મુખ્ય હેતુ બાળકોની સુરક્ષા, ગોપનીયતા અને શાળામાં શૈક્ષણિક વાતાવરણ જાળવવાનો છે. પરંતુ આ નિયમો વચ્ચે મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે શું શાળામાં પ્રવેશ માટે આચાર્યની મંજૂરી કાયદાકીય રીતે ફરજિયાત બનાવી શકાય? શું પત્રકાર, વકીલ, સામાજિક કાર્યકર કે સામાન્ય નાગરિક શાળામાં જઈને માહિતી મેળવી શકે? અને જો શાળામાં બાળકો સાથે દુર્વ્યવહાર કે જાતીય શોષણની ઘટના સામે આવે તો પોક્સો કાયદો શું કહે છે?
શું કહે છે કાયદો?
કાયદા હેઠળનો ગુનો થયો હોવાની જાણ હોય અથવા એવો ગુનો થવાની શક્યતાની આશંકા હોય તો તેણે વિશેષ કિશોર પોલીસ એકમ અથવા સ્થાનિક પોલીસને માહિતી આપવાની હોય છે. આ જોગવાઈ માત્ર શાળાના આચાર્ય કે શિક્ષકો પૂરતી મર્યાદિત નથી. કોઈ વાલી, કર્મચારી, સામાજિક કાર્યકર અથવા અન્ય વ્યક્તિને બાળકના જાતીય શોષણ અંગે વિશ્વસનીય માહિતી મળે તો કાયદા મુજબ જાણ કરવાની જવાબદારી ઊભી થઈ શકે છે. શાળામાં કોઈ બાળક સાથે જાતીય શોષણ થયું હોવાની જાણ થાય તો માત્ર શાળાની આંતરિક પ્રક્રિયા પર આધાર રાખવાને બદલે કાયદા મુજબ પોલીસ અથવા સબંધિત એકમને જાણ કરવી મહત્ત્વપૂર્ણ છે. પોક્સો કાયદાની કલમ 19 હેઠળ સદ્ભાવનાથી માહિતી આપનાર વ્યક્તિને કાયદામાં રક્ષણ પણ આપવામાં આવ્યું છે.
ગુનાની જાણ ન કરાય તો શું થઈ શકે?
પોક્સો કાયદાની કલમ 21માં ગુનાની જાણ કરવામાં અથવા તેની નોંધ લેવામાં નિષ્ફળતા માટે સજાની જોગવાઈ છે. કાયદાની કલમ 19 હેઠળ જાણ કરવાની જવાબદારીનું પાલન ન કરનાર વ્યક્તિને છ મહિના સુધીની કેદ, દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે. સંસ્થાના પ્રભારી દ્વારા તેના નિયંત્રણ હેઠળના કર્મચારી સંબંધિત આવા ગુનાની જાણ કરવામાં નિષ્ફળતા થાય તો કલમ 21 હેઠળ એક વર્ષ સુધીની કેદ અને દંડની જોગવાઈ લાગુ પડી શકે છે. જોકે, કાયદામાં બાળકો માટે અલગ જોગવાઈ છે અને બાળકને કલમ 21 હેઠળ આ સજામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. દરેક કિસ્સામાં જવાબદારી કોની હતી અને કાયદાની કઈ જોગવાઈ લાગુ પડે છે તે ઘટનાના સંજોગો અને સંબંધિત વ્યક્તિની ભૂમિકાના આધારે નક્કી થાય છે. આથી, શાળામાં બાળક સાથે જાતીય શોષણની ઘટના અંગે જાણ હોવા છતાં તેને દબાવી દેવી અથવા યોગ્ય સત્તાધિકારી સુધી માહિતી ન પહોંચાડવી ગંભીર કાયદાકીય પ્રશ્ન ઊભો કરી શકે છે.
શું પત્રકારો અને સામાજિક કાર્યકરો શાળામાં જઈને તપાસ કરી શકે?
આ નવા નિયમને લઈને પત્રકારો, સામાજિક કાર્યકરો અને જાહેર હિતના મુદ્દાઓ પર કામ કરતી વ્યક્તિઓ માટે પણ પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ સરકારી શાળામાં શિક્ષકોની અછત હોય, બાળકોને પૂરતી સુવિધાઓ ન મળતી હોય, મધ્યાહન ભોજનની ગુણવત્તા અંગે ફરિયાદ હોય અથવા શાળામાં બાળકો સાથે દુર્વ્યવહાર થતો હોવાની ફરિયાદ સામે આવે તો તેની હકીકત જાણવા મુલાકાત લેવાની જરૂર પડી શકે છે. આવા કિસ્સામાં માત્ર જાહેર હિતનો હેતુ હોવાનું કારણ આપીને મંજૂરી વિના શાળામાં પ્રવેશવાનો આપોઆપ અધિકાર મળતો નથી. પત્રકાર કે સામાજિક કાર્યકરે મુલાકાતનો હેતુ સ્પષ્ટ કરીને આચાર્ય અથવા સંબંધિત શિક્ષણ અધિકારીની મંજૂરી મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જો શાળામાં ગંભીર અનિયમિતતા અથવા બાળકોની સુરક્ષા અંગે ફરિયાદ હોય તો જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, પોલીસ અથવા અન્ય સક્ષમ સત્તાધિકારી સમક્ષ લેખિત રજૂઆત કરી શકાય છે.પરંતુ જો ફરિયાદ જાતીય શોષણ અથવા પોક્સો હેઠળના ગુના અંગે હોય તો માત્ર આચાર્યને જાણ કરીને અટકી જવું પૂરતું ન પણ હોય. કાયદાની કલમ 19 હેઠળ જરૂરી હોય ત્યાં પોલીસ અથવા વિશેષ કિશોર પોલીસ એકમને જાણ કરવી આવશ્યક છે.
એડવોકેટ હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટ એ જણાવ્યું હતું કે નિયમો, બાળકોની સુરક્ષા અને નાગરિકોના અધિકારો વચ્ચે સંતુલન જરૂરી છે.શાળામાં બાળકોની સુરક્ષા અને ગોપનીયતા સર્વોપરી છે. શાળાના પરિસરમાં કોણ પ્રવેશે છે, કયા હેતુથી પ્રવેશે છે અને બાળકોની માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તેની નોંધ રાખવી જરૂરી બની શકે છે. આચાર્યની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી, મુલાકાતી રજિસ્ટર અને ફોટોગ્રાફી પર નિયંત્રણ જેવા પગલાં શાળાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો ભાગ બની શકે છે પરંતુ બીજી તરફ, શાળામાં અનિયમિતતા, બાળકોની સુરક્ષા અંગેની ફરિયાદ અથવા જાહેર હિતના પ્રશ્નો સામે આવે ત્યારે તેની યોગ્ય તપાસ અને રજૂઆત માટે કાયદેસર માર્ગો ખુલ્લા રહેવા જોઈએ. ખાસ કરીને પોક્સો હેઠળના ગુનાની જાણ થાય તો કાયદાની કલમ 19 મુજબ યોગ્ય સત્તાધિકારીને માહિતી આપવી અને બાળકની ઓળખ ગુપ્ત રાખવી અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
આખરે, શાળામાં પ્રવેશ માટેની મંજૂરીની જોગવાઈનો ચોક્કસ વ્યાપ શિક્ષણ વિભાગના મૂળ પરિપત્રથી નક્કી થશે. જ્યારે પોક્સો કાયદો બાળકોને જાતીય શોષણથી રક્ષણ આપવા, ગુનાની જાણ સુનિશ્ચિત કરવા અને બાળકની ઓળખ ગુપ્ત રાખવા માટે સ્વતંત્ર કાયદાકીય જવાબદારીઓ નક્કી કરે છે. એટલે શાળાની સુરક્ષા અને બાળકોના અધિકારોનું રક્ષણ બંનેને સાથે લઈને જ આ નિયમોનો અમલ થવો જોઈએ.
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