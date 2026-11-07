સાબરમતી જેલના સુરંગકાંડમાં 13 વર્ષ બાદ તપાસનીશ અધિકારીની બેદરકારી સામે સવાલ! ફોટોગ્રાફીની CD-પેનડ્રાઇવ રજૂ કરવા સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ
સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં વર્ષ 2013માં સર્જાયેલા ચકચારભર્યા સુરંગકાંડના કેસમાં અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટે મહત્ત્વનો હુકમ કર્યો છે.
Published : November 7, 2026 at 2:08 PM IST
અમદાવાદ: સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં વર્ષ 2013માં સર્જાયેલા ચકચારભર્યા સુરંગકાંડના કેસમાં અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટે મહત્ત્વનો હુકમ કર્યો છે. કેસની તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલા ડિજિટલ પુરાવા અને તપાસનીશ અધિકારી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટને લઈને ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. જેલમાં કરવામાં આવેલી ફોટોગ્રાફીની CD કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હોવા છતાં હાલ તે ઓપન થતી ન હોવાની બાબત સામે આવતાં કોર્ટે હવે મૂળભૂત ડિજિટલ પુરાવા રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સરકારી વકીલની અરજી મંજૂર રાખીને કોર્ટે ફોટોગ્રાફીની CD, પેનડ્રાઇવ અને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 65(B)(4) હેઠળનું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવા હુકમ કર્યો છે.
શું હતો 2013નો સાબરમતી જેલ સુરંગકાંડ?
સાબરમતી જેલનો સુરંગકાંડ 10 ફેબ્રુઆરી, 2013ના રોજ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. અમદાવાદમાં વર્ષ 2008માં થયેલા શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ બ્લાસ્ટના આરોપીઓને સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલની બેરેક નંબર-4માં રાખવામાં આવ્યા હતા. આ બેરેકમાંથી જેલની બહાર નીકળવા માટે ગુપ્ત રીતે સુરંગ ખોદવામાં આવી રહી હોવાનો પર્દાફાશ થયો હતો. શરૂઆતમાં જેલ તંત્રને આશરે 18થી 26 ફૂટ લાંબી સુરંગ મળી હોવાનું જણાયું હતું. જોકે, ત્યારબાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓની તપાસમાં આ સુરંગની લંબાઈ આશરે 213થી 214 ફૂટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સુરંગ જેલની બહારની દિવાલની બહાર સુધી પહોંચી ગઈ હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. આ સુરંગ ખોદવા માટે કેદીઓએ જેલમાં મળતાં સાધનો અને અન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો હોવાની વિગતો તપાસ દરમિયાન સામે આવી હતી. બેરેક નંબર-4માં રહેતા કેદીઓએ બગીચામાં કામ કરવાની પ્રવૃત્તિની આડમાં માટી બહાર કાઢી સુરંગ બનાવવાનું આયોજન કર્યું હોવાની વિગતો પણ તે સમયે અહેવાલોમાં પ્રકાશિત થઈ હતી. આ સમગ્ર ઘટનાએ જેલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને જેલ અધિકારીઓની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા હતા.
સુરંગકાંડમાં 24 કેદીઓ સામે ફરિયાદ, તપાસનો વ્યાપ વધ્યો
સુરંગકાંડની તપાસ દરમિયાન કુલ 24 કેદીઓ સામે ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસમાં જેલમાંથી ફરાર થવાના કથિત પ્રયાસ ઉપરાંત જેલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને પુરાવા સાથે ચેડાં થયાં હોવાના મુદ્દાઓ પણ તપાસના કેન્દ્રમાં આવ્યા હતા. જેલના તત્કાલીન અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ થઈ હતી. આ કેસમાં IPCની કલમ 130 સહિતની કાયદાકીય જોગવાઈઓનો મુદ્દો પણ અદાલતી કાર્યવાહી દરમિયાન ચર્ચામાં આવ્યો હતો.
ફોટોગ્રાફીની CD ઓપન ન થતાં સરકારી પક્ષની અરજી
હવે આ જ કેસની કાર્યવાહી દરમિયાન સાબરમતી જેલમાં કરવામાં આવેલી ફોટોગ્રાફીને લગતો ડિજિટલ રેકોર્ડ મહત્ત્વનો બન્યો છે. તપાસ દરમિયાન જેલમાં થયેલી ફોટોગ્રાફીની CD તૈયાર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી CD હાલ ઓપન થતી ન હોવાની સમસ્યા સામે આવી છે. આ સ્થિતિમાં ડિજિટલ પુરાવાની વિશ્વસનીયતા અને તેની ઉપલબ્ધતા જળવાઈ રહે તે માટે સરકારી વકીલ અમિત પટેલ દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ અરજી કરવામાં આવી હતી.
સરકારી વકીલ અમિત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સાબરમતી જેલમાં કરવામાં આવેલી ફોટોગ્રાફીનો રેકોર્ડ આ કેસમાં મહત્ત્વનો પુરાવો છે. જોકે, તેની CD ઓપન થતી ન હોવાથી મૂળભૂત ડિજિટલ રેકોર્ડ એટલે કે CD અને પેનડ્રાઇવ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાવવાની જરૂર છે. ડિજિટલ પુરાવાને કાયદેસર રીતે રેકોર્ડ પર લેવા માટે ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 65(B)(4) હેઠળનું સર્ટિફિકેટ પણ જરૂરી છે.
કોર્ટે CD, પેનડ્રાઇવ અને 65(B)(4)નું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવા આપ્યો હુકમ
સરકારી વકીલની રજૂઆતોને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટે અરજી મંજૂર કરી છે. કોર્ટે સાબરમતી જેલની ફોટોગ્રાફી સંબંધિત CD અને પેનડ્રાઇવ રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ ડિજિટલ પુરાવાની કાયદેસર પ્રમાણિકતા સ્થાપિત કરવા કલમ 65(B)(4) હેઠળનું સર્ટિફિકેટ પણ રજૂ કરવાનું રહેશે.
કોર્ટે રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિકારીને સમન્સ કરવાનો પણ હુકમ કર્યો છે. જેથી સંબંધિત રેકોર્ડ અને પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની કાર્યવાહી આગળ વધી શકે. આ કેસમાં તપાસનીશ અધિકારીની કામગીરી સામે બીજો પણ મહત્ત્વનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે. જે વ્યક્તિને કેસમાં સાક્ષી તરીકે કોર્ટ સમક્ષ બોલાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે, તેનું નામ તપાસનીશ અધિકારીએ ચાર્જશીટમાં સાક્ષી તરીકે દર્શાવ્યું નહોતું. તેમ છતાં સરકારી પક્ષ દ્વારા આ વ્યક્તિને કોર્ટ સમક્ષ સાક્ષી તરીકે બોલાવવાની અરજી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે આ માંગને પણ મંજૂરી આપી છે. આથી તપાસ દરમિયાન સાક્ષીઓની ઓળખ, તેમની વિગતો એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા અને ચાર્જશીટ તૈયાર કરતી વખતે તપાસનીશ અધિકારીએ કેટલી કાળજી રાખી હતી તે અંગે સવાલો ઊભા થયા છે.
સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટનો મહત્ત્વનો હુકમ
સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે વિશેષ સરકારી વકીલ અમિત પટેલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી અરજીને મંજૂરી મળતાં હવે સાબરમતી જેલની ફોટોગ્રાફીનો મૂળ ડિજિટલ રેકોર્ડ, CD, પેનડ્રાઇવ અને જરૂરી સર્ટિફિકેટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની કાર્યવાહી થશે. મહત્વનું છે કે વર્ષ 2013માં સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચા જગાવનાર સાબરમતી જેલ સુરંગકાંડના કેસમાં 13 વર્ષ બાદ પણ તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરાયેલા પુરાવા અને ચાર્જશીટમાં સાક્ષીઓની વિગતોને લઈને મહત્ત્વના સવાલો સામે આવ્યા છે. કોર્ટના આદેશ બાદ હવે ડિજિટલ પુરાવા અને સંબંધિત સાક્ષીની જુબાની કેસની આગામી કાર્યવાહી માટે મહત્ત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
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