AMCએ હાઈકોર્ટના નિયમો નેવે મૂક્યાં? એલ જી હોસ્પિટલની નવી બિલ્ડિંગમાં 9મા માળે ICU વોર્ડ બનાવી દીધો!

ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ અનુસાર ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં ICU વૉર્ડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રાખવાનું સૂચન છે

ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ અનુસાર ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં ICU વૉર્ડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રાખવાનું સૂચન છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 4:43 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ ઘણી વખત બની ચૂકી છે અને જ્યારે આગ લાગે ત્યારે ફાયર સેફ્ટી પર પ્રશ્નો કરવામાં આવે છે, તંત્ર દ્વારા ભવિષ્યમાં અનિચ્છનિય બનાવો નહીં બને તેવી બાંહેધરી આપવામાં આવે છે, નવી ગાઈડલાઈનો બહાર પાડવામાં આવે છે પરંતુ થોડા દિવસો પછી બધું ભૂલી જવામાં આવે છે. આ ઘટનાક્રમનું વારંવાર પુનરાવર્તન થયે રાખે છે. હવે તંત્રની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી છે. અમદાવાદની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 185 કરોડના ખર્ચે એલજી હોસ્પિટલની નવી ઈમારત બનાવવામાં આવી રહી છે જેમાં નવમા માળે આઇસીયુ વોર્ડ અને બર્ન વોર્ડનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને બુધવારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં વિપક્ષ દ્વારા આ મુદ્દે પ્રશ્નો ઊઠાવવામાં આવ્યા.

આ મુદ્દે વિપક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, 'અમદાવાદ શહેરમાં પાંચ વર્ષ પહેલા કોરોનામાં દરમિયાન નવરંગપુરાની શ્રેય હોસ્પિટલના આઇસીયુ વોર્ડમાં આગ લાગી હતી જેમાં આઠ દર્દીઓનાં મોત નીપજ્યા હતા. આ ઘટના બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ફાયર સેફટીના મુદ્દે શહેરની હોસ્પિટલમાં નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યું હતો અને હાઇકોર્ટે કહ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરની સરકારી હોસ્પિટલ હોય કે ખાનગી હોસ્પિટલ હોય તેવી તમામ હોસ્પિટલોમાં આઈસીયુ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર હોવું જરૂરી છે. તે સમયે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આઈ સી યુ ધરાવતી 200થી વધુ હોસ્પિટલોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. આઇસીયુ વોર્ડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર હોવું જરૂરી છે પરંતુ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પોતાની જ નોટિસનું પાલન નથી કરતું અને 185 કરોડની લાગતથી બનનારી એલજી હોસ્પિટલમાં આરઆઈસીયુ જે આઈસીયુથી પણ વધુ ક્રિટિકલ વોર્ડ માનવામાં આવે છે તેને નવમા માળે બનાવવામાં આવ્યો છે. અમારી માંગણી છે કે આ પ્લાનને બદલવામાં આવે.'

નવી ઈમારતનો પ્લાન બદલવા વિપક્ષની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 'LG હોસ્પિટલ અને શારદાબેન હોસ્પિટલ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત વર્ષો જૂની હોસ્પિટલ્સ છે. શારદાબેન હોસ્પિટલ 1960માં અને એલજી હોસ્પિટલ 45 વર્ષ પહેલા બનાવવામાં આવી હતી. આ વખતના બજેટની અંદર આ બંને હોસ્પિટલની નવી ઈમારતો બનાવવા માટેનું આયોજન છે. આ કામ લગભગ પૂર્ણતાના આરે છે. એલજી હોસ્પિટલમાં નીચેના ફ્લોર પર ટ્રોમા સેન્ટર રાખવામાં આવેલ છે જેમાં ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં દર્દીને તાત્કાલિક સારવાર માટે ત્યાં લઈ જવાય છે. સામાન્ય રીતે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ની અંદર ટ્રોમા સેન્ટર નીચે રાખવામાં આવે છે. એટલે એલજી હોસ્પિટલમાં ઉપરના ફ્લોરની અંદર આઈસીયુ બનાવવામાં આવ્યું છે. અને આને ગાઈડલાઈન પ્રમાણે બનાવવામાં આવ્યા છે.'

