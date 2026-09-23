14.59 કરોડ રૂપિયા પરત કર્યા બાદ પણ સવાલો યથાવત્! નીરજા ગુપ્તાએ PMJVKના PI પદેથી આપ્યું રાજીનામું
14.59 કરોડના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ યુનિવર્સિટીને મોકલાયા; બાકી રકમના હિસાબ માટે સૂચના, IDSRમાં નીરજા ગુપ્તા અને પિયુષ પટેલને થયેલી લાખોની ચુકવણીના દસ્તાવેજથી વિવાદ વધુ ઘેરાયો
Published : September 23, 2026 at 3:48 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા સાથે જોડાયેલા કથિત નાણાંકીય અનિયમિતતાના આક્ષેપો વચ્ચે હવે PMJVK પ્રોજેક્ટને લઈને મહત્વનો વિકાસ સામે આવ્યો છે. વિવાદ વધ્યા બાદ નીરજા ગુપ્તાએ PMJVK પ્રોજેક્ટમાં પ્રિન્સિપાલ ઈન્વેસ્ટિગેટર એટલે કે PI તરીકેના પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. રજીસ્ટ્રારને ઈ-મેલ મારફતે રાજીનામું મોકલવામાં આવ્યું હોવાનું યુનિવર્સિટી તરફથી જણાવાયું છે.
PMJVK પ્રોજેક્ટ માટે મળેલી પ્રથમ હપ્તાની ₹16.53 કરોડથી વધુની ગ્રાન્ટમાંથી ₹14.59 કરોડથી વધુની રકમ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ મારફતે ગુજરાત યુનિવર્સિટીને પરત મોકલવામાં આવી છે. જોકે, બાકીની આશરે ₹2 કરોડની રકમનો ખર્ચ ક્યાં અને કેવી રીતે થયો તેનો ઓડિટેડ હિસાબ રજૂ કરવાનો મુદ્દો હજુ બાકી હોવાનું ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડૉ. જગદીશ જોશીએ જણાવ્યું છે.
પોતાના નામે ખોલાયેલા ખાતામાં ગ્રાન્ટ જમા થવાનો મુદ્દો
વિવાદનું મુખ્ય કેન્દ્ર PMJVK પ્રોજેક્ટ માટે ખોલવામાં આવેલું અલગ બેંક એકાઉન્ટ છે. આ પ્રોજેક્ટમાં નીરજા ગુપ્તા PI તરીકે કાર્યરત હતા અને તેમના નામ સાથે જોડાયેલા ખાતામાં ગ્રાન્ટની રકમ જમા થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. મળતી વિગતો પ્રમાણે ખાતામાં નીરજા ગુપ્તા ઉપરાંત કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પાર્થ પંચાલ અને ટેમ્પરરી એકાઉન્ટન્ટ હર્ષાબેનના નામ પણ જોડાયેલા હતા.
યુનિવર્સિટીના નિયમો મુજબ આવા ખાતા માટે કુલપતિ, રજીસ્ટ્રાર અને ચીફ એકાઉન્ટ ઓફિસરની સત્તા હોવી જોઈએ, પરંતુ આ પ્રક્રિયા અંગે પણ હવે સવાલો ઉઠ્યા છે. ખાસ કરીને યુનિવર્સિટીના વડા તરીકેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ પણ PI તરીકેની જવાબદારી ચાલુ રહેવાના મુદ્દે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી.
14.59 કરોડના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી મોટી રકમ પરત
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડૉ. જગદીશ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે PMJVK યુનિવર્સિટીનો પ્રતિષ્ઠિત પ્રોજેક્ટ છે અને તેમાં કુલ ₹40 કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર થઈ હતી. પ્રથમ હપ્તામાં ₹16 કરોડથી વધુની રકમ મળી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, 11 ઓગસ્ટના રોજ નીરજા ગુપ્તાએ રજીસ્ટ્રારને ઈ-મેલ મારફતે PMJVKના PI પદેથી રાજીનામું મોકલ્યું હતું. ત્યારબાદ ₹14,59,19,772ની રકમ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ મારફતે ગુજરાત યુનિવર્સિટીને પરત મોકલવામાં આવી છે. આ રકમ 10 સપ્ટેમ્બરે પ્રોજેક્ટ માટે ખોલાયેલા ખાતામાં જમા થઈ હોવાનું પણ જણાવાયું છે. જોકે, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સિવાયની આશરે ₹2 કરોડની રકમનો હિસાબ હજુ મહત્વનો મુદ્દો છે. આ રકમ ક્યાં ખર્ચાઈ અને કયા હેડ હેઠળ ખર્ચ થઈ તેની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવા યુનિવર્સિટીએ પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે.
બે પ્રકારના ઓડિટેડ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવા સૂચના
ડૉ. જગદીશ જોશીના જણાવ્યા મુજબ, પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓ અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને ઓડિટેડ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરીને તાત્કાલિક જમા કરાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. 31 માર્ચે નાણાકીય વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ પણ PMJVK પ્રોજેક્ટનો સંપૂર્ણ હિસાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો ન હોવાનો મુદ્દો પણ તેમણે ઉઠાવ્યો હતો.
તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે કુલપતિનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય ત્યારે કુલપતિ તરીકેની જવાબદારી સાથે સંબંધિત અન્ય પદો પરથી પણ જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવી જોઈએ. પરંતુ નીરજા ગુપ્તા ત્રણ અલગ-અલગ પ્રોજેક્ટમાં PI તરીકે કાર્યરત હતા અને હાલ PMJVKમાંથી જ રાજીનામું મળ્યું છે. અન્ય બે પ્રોજેક્ટમાંથી રાજીનામું આપવામાં આવ્યું હોવાની માહિતી હજુ સામે આવી નથી.
હજુ બે પ્રોજેક્ટમાં PI તરીકેની ભૂમિકા
PMJVK સિવાય નીરજા ગુપ્તા હજુ પણ બે પ્રોજેક્ટમાં PI તરીકે કાર્યરત હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં IDSRના બ્રેન મેપિંગ લેબ પ્રોજેક્ટ અને ‘બહુરત્ન વસુંધરા’ પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટમાં રજીસ્ટ્રાર પિયુષ પટેલ કો-PI તરીકે જોડાયેલા હોવાનું જણાવાયું છે.
આ બંને પ્રોજેક્ટમાં PI તરીકેની નિમણૂકની પ્રક્રિયા અંગે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ખાસ કરીને નીરજા ગુપ્તાએ પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન પોતાની જ PI તરીકે નિમણૂક કરી હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, આ અંગે અંતિમ સ્થિતિ સંબંધિત દસ્તાવેજો અને યુનિવર્સિટીની તપાસ પરથી સ્પષ્ટ થવાની બાકી છે.
IDSRના ખાતામાંથી નીરજા ગુપ્તા અને પિયુષ પટેલને લાખોની ચુકવણી
દરમિયાન, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટડીઝ એન્ડ રિસર્ચ (IDSRF)ના HDFC બેંક ખાતામાંથી તત્કાલીન કુલપતિ નીરજા અરુણ ગુપ્તા અને ઇન્ચાર્જ રજીસ્ટ્રાર પિયુષ એમ. પટેલને પગાર/મહેનતાણા પેટે થયેલી ચુકવણીનો દસ્તાવેજ પણ સામે આવ્યો છે. 23 માર્ચ 2026ના પત્ર મુજબ, નીરજા અરુણ ગુપ્તાને કુલ ₹24,98,850માંથી ₹7,49,655 TDS કપાત બાદ ₹17,49,195ની ચોખ્ખી રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી. તે જ રીતે પિયુષ એમ. પટેલને કુલ ₹3,20,750માંથી ₹96,225 TDS કપાત બાદ ₹2,24,525ની રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી.
આમ, બંને માટે કુલ ₹28,19,600ની રકમમાંથી ₹8,45,880 TDS તરીકે કપાયા બાદ કુલ ₹19,73,720ની ચોખ્ખી રકમ તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાનું દસ્તાવેજમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
આ ચુકવણી કયા કામ, પ્રોજેક્ટ અથવા મંજૂરીના આધારે કરવામાં આવી હતી અને તેની પ્રક્રિયા શું હતી તે અંગે હવે સવાલો ઊભા થયા છે. આ મુદ્દે દસ્તાવેજોની ચકાસણી અને યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર પ્રક્રિયા મહત્વપૂર્ણ બની છે.
રજીસ્ટ્રારના રાજીનામાની માગ સાથે NSUIનો હલ્લાબોલ
બીજી તરફ, PMJVK અને અન્ય પ્રોજેક્ટમાં રજીસ્ટ્રાર પિયુષ પટેલની ભૂમિકા અંગે પણ સવાલો ઉઠાવતા NSUIના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સિન્ડિકેટ સભ્યોની જાણ બહાર કરોડો રૂપિયાના કામ મંજૂર થયા હોવાના આક્ષેપો સાથે NSUIએ રજીસ્ટ્રારના રાજીનામાની માગ કરી છે.
NSUIના કાર્યકરો પિયુષ પટેલને નકલી નોટનો હાર પહેરાવી વિરોધ કરવા માટે કુલપતિ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. કાર્યકરોએ રજીસ્ટ્રાર કુલપતિ કાર્યાલયમાં હાજર ન થાય ત્યાં સુધી ધરણાં-પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાની ચીમકી પણ આપી છે.
હવે એક તરફ PMJVKમાંથી ₹14.59 કરોડ યુનિવર્સિટીને પરત આવ્યા છે, તો બીજી તરફ બાકી રકમના હિસાબ, અન્ય બે પ્રોજેક્ટમાં PI તરીકેની ભૂમિકા અને IDSRમાંથી થયેલી ચુકવણી અંગેના દસ્તાવેજોએ સમગ્ર મામલાને વધુ ચર્ચામાં લાવ્યો છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા થનારી તપાસ અને ઓડિટ બાદ જ આ તમામ મુદ્દાઓ અંગેની સંપૂર્ણ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
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