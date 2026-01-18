પ્રશ્નો પર પ્રશ્નો પણ ઉકેલ ન મળ્યો, અમદાવાદ જિલ્લા સંકલન બેઠકમાંથી ધારાસભ્યનો વોકઆઉટ
Published : January 18, 2026 at 10:42 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વિદેહ ખરેના અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા સંકલન સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં ગ્રામ્ય તથા શહેરી વિસ્તારોને લગતા પ્રાથમિક સુવિધા અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના અનેક મહત્વના પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ગ્રામ્ય વિસ્તારના મુદ્દાઓમાં પીવાના અને સિંચાઈના પાણી, અસલાલી તળાવની કામગીરી, મુનસર તળાવની સફાઈ, આરોગ્ય કેન્દ્રોના વિકાસ કામો, વિરમગામ તાલુકાના ગામોના પોસ્ટલ પિનકોડ, દેત્રોજ તાલુકામાં પાણીના બોર, રોજગાર મેળામાં સ્થાનિકોને અગ્રતા, ગૌચરની જમીન, વીજ પુરવઠો, ડેટા એન્ટ્રી, દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી સહિતના પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
જ્યારે શહેરી વિસ્તારોમાં સ્લમ રિહેબિલિટેશન, દબાણો, યુએલસી, રેલવે સંબંધિત પ્રશ્નો, કુબેરનગર ITI ફૂટ ઓવર બ્રિજ, જેટકો, ટ્રાફિક સમસ્યાઓ, પોલીસ આવાસ અને કાયદો-વ્યવસ્થાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીને સંબંધિત અધિકારીઓને ઉકેલ લાવવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. બેઠકમાં ધારાસભ્યો અમિત શાહ, હર્ષદ પટેલ, જિતેન્દ્ર પટેલ, પાયલ કુકરાણી, ઇમરાન ખેડાવાલા, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ઓમ પ્રકાશ જાટ, નિવાસી અધિક કલેક્ટર ભાવિન સાગર સહિત વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
નારણપુરાના ભાજપના ધારાસભ્ય જીતુ પટેલ અને સાબરમતીના ધારાસભ્ય હર્ષદ પટેલે તેમના વિસ્તારમાં રેલવેની દિવાલને કારણે રોડ ઉપર થતી દબાણની સમસ્યા રજૂ કરી હતી. આ મુદ્દે કમિટી રચાઈ હોવાનું અને નકશા આધારે માપણી કરવામાં આવનાર હોવાનું જણાવાયું હતું.
નરોડાના ભાજપના ધારાસભ્ય પાયલ કૂકરાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના મતવિસ્તારમાં આવેલ ITI અંડરપાસ S આકારનો હોવાથી શાળાએ જતા બાળકોને અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડે છે. હાલ AMC દ્વારા બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પરંતુ કાયમી ઉકેલ તરીકે ત્યાં ફૂટ ઓવર બ્રિજ બનાવવાની જરૂર હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. પાયલ કૂકરાણીએ સરદારનગર ટાઉનશિપની સર્વે નંબર 5206ની જમીન વર્ષ 2016થી સરકારના નામે નોંધાયેલ હોવા છતાં ત્યાં સોસાયટી અને દુકાનો ઉભી હોવાથી લોકોને લોન ન મળતી હોવાની સમસ્યા પણ રજૂ કરી હતી.
જમાલપુર-ખાડિયાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જમાલપુર ઝોનલ ઓફિસમાં લિફ્ટ, યુરિનરી સહિતની બેઝિક સુવિધાઓના અભાવની વાત કરી હતી. તેમણે નવી કચેરી માટે અલગ-અલગ સરકારી જગ્યાઓ સૂચવ્યા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન થતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. આ મુદ્દે અસંતોષ વ્યક્ત કરતાં તેમણે બેઠકમાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું. ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે માત્ર તેમના નહીં પરંતુ ભાજપના ધારાસભ્યો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પ્રશ્નો પર પણ અસરકારક કાર્યવાહી થતી નથી, જે બાબત ચિંતાજનક છે.
