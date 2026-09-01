આસારામની હંગામી જામીન અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સવાલો, ‘એક જેલે પેરોલ આપ્યો તો બીજી જેલમાં કાયદો શું કહે છે?’
આસારામ રાજસ્થાનના દુષ્કર્મ કેસમાં પણ આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યો છે અને હાલમાં જોધપુર જેલમાં બંધ છે.
Published : September 1, 2026 at 10:10 PM IST
અમદાવાદ: સુરતની યુવતી સાથે દુષ્કર્મના કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા આસારામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હંગામી જામીન માટે અરજી કરી છે. આસારામ તરફથી મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર હંગામી જામીનની માગ કરવામાં આવી છે. આ અરજીની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે પેરોલ અને હંગામી જામીનને લઈને મહત્વના કાયદાકીય સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
આસારામ રાજસ્થાનના દુષ્કર્મ કેસમાં પણ આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યો છે અને હાલમાં જોધપુર જેલમાં બંધ છે. આસારામ તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે જોધપુર જેલ ઓથોરિટી દ્વારા તેને 20 દિવસના પેરોલ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
જોકે, આસારામ ગુજરાતના દુષ્કર્મ કેસમાં પણ સજા ભોગવી રહ્યો હોવાથી ગુજરાત જેલ ઓથોરિટી સમક્ષ પણ પેરોલ આપવા માટે અરજી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ગુજરાત જેલ ઓથોરિટીએ એવી રજૂઆત કરી કે, આસારામ હાલમાં ગુજરાતની જેલની કસ્ટડીમાં નથી, પરંતુ જોધપુર જેલમાં બંધ છે. તેથી તેની કસ્ટડી ગુજરાત જેલ ઓથોરિટી પાસે ન હોવાથી પેરોલની અરજી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ જણાવાયું હતું.
આ સ્થિતિમાં આસારામ તરફથી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હંગામી જામીન અરજી કરવામાં આવી છે. આસારામ તરફે એવી રજૂઆત કરવામાં આવી કે તેની તબિયત ખૂબ જ ખરાબ છે અને મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર હંગામી જામીન આપવામાં આવે, જેથી તેની જરૂરી સારવાર કરાવી શકાય. જોકે, સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઈકોર્ટે હંગામી જામીન અરજીને બદલે આસારામની મુખ્ય અપીલની વહેલી સુનાવણી કરવા અંગે પણ ભાર મૂક્યો હતો. સાથે જ હાઈકોર્ટે એક મહત્વનો કાયદાકીય મુદ્દો ઉઠાવ્યો કે, જો એક જેલ ઓથોરિટી દ્વારા પેરોલ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હોય અને બીજી જેલ ઓથોરિટી પેરોલ આપવાનો ઇનકાર કરતી હોય, તો શું આવી પરિસ્થિતિમાં હાઈકોર્ટ સમક્ષ હંગામી જામીનની અરજી કરી શકાય?
આ મુદ્દે હાઈકોર્ટે આસારામના વકીલને સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈ અને આધાર રજૂ કરવા સૂચના આપી છે. એટલે હવે આસારામની હંગામી જામીન અરજીમાં માત્ર તેની તબિયતનો મુદ્દો જ નહીં, પરંતુ એક રાજ્યની જેલમાં મંજૂર થયેલા પેરોલની અસર બીજા રાજ્યના કેસમાં કેવી રીતે પડે તેવો મહત્વનો કાયદાકીય પ્રશ્ન પણ સામે આવ્યો છે.
આ અરજીમાં અરજદાર તરફથી એડવોકેટ આશિષ ડગલીએ રજૂઆત કરી હતી. હવે આગામી સુનાવણીમાં આસારામ તરફથી સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા બાદ હાઈકોર્ટ આ મામલે આગળની કાર્યવાહી કરશે. હાલ માટે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જોધપુર જેલમાંથી પેરોલ મંજૂર થયા બાદ ગુજરાતના કેસની સજાને ધ્યાનમાં રાખીને આસારામને ગુજરાતમાં પણ પેરોલ કે હંગામી જામીનનો લાભ મળી શકે કે નહીં? તેનો નિર્ણય હવે હાઈકોર્ટની આગામી સુનાવણીમાં સ્પષ્ટ થશે.
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