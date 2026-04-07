ETV Bharat / state

પ્રશ્ન જ ખોટો તો ઉમેદવાર દોષી કેમ? GPSC પર ગુજરાત હાઈકોર્ટના વેધક સવાલ

જસ્ટિસ નિર્જર દેસાઈની બેન્ચ સમક્ષ સમગ્ર મામલે વિગતવાર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં GPSC સંબંધિત એક મહત્વપૂર્ણ કેસની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટએ કમિશનના વર્તન અને કામગીરી સામે ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જસ્ટિસ નિર્જર દેસાઈની બેન્ચ સમક્ષ સમગ્ર મામલે વિગતવાર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં પરીક્ષામાં પૂછાયેલા એક પ્રશ્નની માન્યતા અને યોગ્ય જવાબ અંગે ગંભીર વિવાદ સામે આવ્યો હતો.

સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટના ધ્યાન પર આવ્યું કે GPSC દ્વારા લેવામાં આવેલી પરીક્ષામાં એક એવો પ્રશ્ન પૂછાયો હતો, જેમાં યોગ્ય અને સ્પષ્ટ જવાબ જ ઉપલબ્ધ નહોતો. આ પરિસ્થિતિને કોર્ટે અત્યંત ગંભીર ગણાવી અને નોંધ્યું કે જ્યારે પ્રશ્નમાં જ સ્પષ્ટતા ન હોય, ત્યારે ઉમેદવારનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે યોગ્ય રીતે થઈ શકે. કોર્ટએ આ બાબતને માત્ર એક તકનીકી ભૂલ નહીં પરંતુ ઉમેદવારોના ભવિષ્ય સાથે સંકળાયેલ ગંભીર મુદ્દો ગણાવ્યો.

GPSC વતી સરકારી વકીલ જી.એચ. વીર્ક કોર્ટમાં રજૂઆત કરવા હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન કોર્ટએ તીવ્ર સ્વરમાં સવાલ કર્યો કે GPSCના જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કોર્ટના તિરસ્કાર બદલ કાર્યવાહી શા માટે ન કરવી જોઈએ. કોર્ટે નોંધ્યું કે આ મામલે વારંવાર કોર્ટના આદેશોની અવગણના કરવામાં આવી છે, જે માત્ર બેદરકારી નહીં પરંતુ એક નકારાત્મક માનસિકતા દર્શાવે છે.

કોર્ટએ વધુમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં એક-એક માર્કનું મહત્વ અત્યંત મોટું હોય છે. “એક માર્ક પણ ઉમેદવારનું આખું ભવિષ્ય બદલી શકે છે,” તેવી ટિપ્પણી કરતા કોર્ટએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે પરીક્ષાનો હેતુ ઉમેદવારની ક્ષમતા અને સામાન્ય જ્ઞાન ચકાસવાનો હોય છે, તેમને ગેરમાર્ગે દોરવાનો કે હેરાન કરવાનો નહીં.

અરજદાર પક્ષના વકીલ મેગા જાની એ કોર્ટમાં દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે GPSC દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નમાં સ્પષ્ટતા ન હોવા છતાં ઉમેદવારોને ગેરલાભ થયો છે. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું કે આ માત્ર એક પ્રશ્નનો મુદ્દો નથી, પરંતુ સમગ્ર પરીક્ષા પ્રણાલીની પારદર્શિતા અને ન્યાયસંગતતા પર ગંભીર સવાલ ઉભા કરે છે. ઉમેદવારો વર્ષો સુધી મહેનત કરે છે અને આવી ભૂલો તેમના કરિયર પર સીધી અસર કરે છે, તેથી જવાબદારી નક્કી થવી જરૂરી છે.

આ સમગ્ર મામલો હવે માત્ર એક પરીક્ષાના પ્રશ્ન સુધી મર્યાદિત રહ્યો નથી, પરંતુ રાજ્યની ભરતી પ્રણાલી, પારદર્શિતા અને જવાબદારી અંગે મોટી ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. કોર્ટનો આ કડક અભિગમ ભવિષ્યમાં GPSC સહિત અન્ય ભરતી સંસ્થાઓ માટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ બની શકે છે.

હાલમાં કોર્ટ દ્વારા GPSCના અધિકારીઓ સામે તિરસ્કારની કાર્યવાહી અંગે વિચારણા ચાલી રહી છે અને આગામી સુનાવણીમાં આ મામલે વધુ સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે. આ કેસ હવે લાખો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીઓ માટે ન્યાયની અપેક્ષા સાથે જોડાયેલ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો બની ગયો છે.

TAGGED:

GPSC
HIGH COURT QUESTION TO GPSC
QUESTION IS FLAWED
WHY CANDIDATE BE PENALIZED
GUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.