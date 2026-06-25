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નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો વેધક સવાલ: પોલીસ કમિશ્નરે ફરિયાદ કેમ ન લીધી?

વકીલ ધવલ રાણાએ દલીલ કરી હતી કે ડિમોલિશન દરમિયાન SMCના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તેમજ સુરત SOG અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મીઓ સ્થળ પર હાજર હતા.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 8:04 PM IST

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અમદાવાદ: સુરતના નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે અત્યંત ગંભીર નોંધ લેતાં રાજ્ય સરકાર, સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC), સુરત શહેર પોલીસ, SOG અને ટોરેન્ટ પાવર સામે અનેક મહત્વપૂર્ણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. 26 અરજદારો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે કાનૂની પ્રક્રિયા અનુસર્યા વગર એક પણ મકાન તોડી શકાય નહીં અને જો નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું હશે તો જવાબદાર અધિકારીઓ સામે જવાબદારી નક્કી થશે.

અરજદારોના વકીલ ધવલ રાણાએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે 30 મેના રોજ સુરતના નાસીરનગર વિસ્તારમાં કોઈ નોટિસ, પંચનામું કે રજૂઆતની તક આપ્યા વગર 150થી વધુ મકાનો બુલડોઝર વડે તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. વર્ષો જૂની વસાહતમાં રહેતા પરિવારોને માત્ર એક કલાકમાં ઘર ખાલી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે અનેક પરિવારોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું.

વકીલ ધવલ રાણાએ દલીલ કરી હતી કે ડિમોલિશન દરમિયાન SMCના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તેમજ સુરત SOG અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મીઓ સ્થળ પર હાજર હતા. છતાં બાદમાં SMC કમિશ્નરે જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈ ડિમોલિશન ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો નહોતો. આ વિસંગતતા જ સમગ્ર કેસનું કેન્દ્રબિંદુ બની છે.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સખત સવાલ પૂછ્યો હતો કે જો SMC દ્વારા ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું નથી તો પછી તેના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સ્થળ પર શું કરી રહ્યા હતા? તેમની ભૂમિકા શું હતી અને તેમની સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? કોર્ટે સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્નરને પણ પૂછ્યું કે અરજદારો દ્વારા આપવામાં આવેલી ફરિયાદ કેમ સ્વીકારવામાં આવી નહીં.

અરજદારો તરફથી એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે ડિમોલિશન દરમિયાન સુરત SOGના DCP રાજદીપસિંહ નકુમ પણ સ્થળ પર હાજર હતા. જેના પર કોર્ટે નોંધ લીધી હતી અને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો DCP રાજદીપસિંહ નકુમ ત્યાં સત્તાવાર ફરજના ભાગરૂપે નહીં પરંતુ અનઓફિશિયલ રીતે હાજર રહ્યા હોય તો આગામી સુનાવણીમાં તેમને વ્યક્તિગત રીતે કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહેવું પડશે.

હાઇકોર્ટે ટોરેન્ટ પાવરને પણ મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે નાસીરનગર વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો કોના આદેશથી કાપવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટના મતે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં વિવિધ સરકારી અને ખાનગી સંસ્થાઓની ભૂમિકા સ્પષ્ટ થવી જરૂરી છે.

સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જો સુરત મહાનગરપાલિકા અથવા તેના અધિકારીઓ દ્વારા કાયદાકીય પ્રક્રિયા વિના ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હોવાનું સાબિત થશે તો તેમની સીધી અને અમર્યાદિત જવાબદારી રહેશે. કોર્ટે એ પણ અવલોકન કર્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓ અનુસાર ગેરકાયદેસર રીતે ઘરવિહોણા બનાવાયેલા લોકોને વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપવાનો આદેશ પણ આપી શકાય છે.

અરજદારોના વકીલ ધવલ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે નાસીરનગરના રહેવાસીઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ત્યાં વસવાટ કરતા હતા. કોઈ કાયદાકીય નોટિસ કે કાર્યવાહી વગર તેમના આશિયાના તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. પોલીસ ફરિયાદ પણ લેવામાં આવી નથી. તેથી હાઇકોર્ટ સમક્ષ ન્યાયની માંગ સાથે અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. કોર્ટે સમગ્ર મામલાને અત્યંત સંવેદનશીલ ગણાવ્યો છે અને સંબંધિત તમામ સત્તાધિકારીઓ પાસેથી સ્પષ્ટ જવાબ માંગ્યો છે.

હવે આ કેસની આગામી અને મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી 29 જૂન, સોમવારના રોજ હાથ ધરાશે. જેમાં રાજ્ય સરકાર, SMC, સુરત પોલીસ, ટોરેન્ટ પાવર સહિત તમામ પક્ષકારોએ પોતાના જવાબો રજૂ કરવાના રહેશે.

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