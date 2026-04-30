અમદાવાદમાં પાણીપુરીની લારી પર ક્યુઆર કોડ લગાવાશે, AMCનો નવતર પ્રયોગ; જાણો કેમ લીધો આ નિર્ણય

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 10:30 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા પાણીપુરીની લારી પર ક્યુઆર કોડ લગાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ફૂટ સ્ટ્રીટ લારીઓ પર પણ ક્યુઆર કોડ લગાવવામાં આવશે. સૌથી પહેલા પાણીપુરીની લારી પર ક્યુઆર કોડ લગાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવશે. આ ક્યુઆર કોડ દ્વારા નાગરિકો ખાણીપીણીના એકમ અંગે કોર્પોરેશનને પોતાનો ફીડબેક આપી શકશે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી હેલ્થ ઓફિસર તેજસ શાહે જણાવ્યું કે, થોડા સમય પહેલા પાણીપુરીની લારીઓ ઉપર ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને પાણીપુરીની લારીઓને વિવિધ કારણોસર દંડ અને જપ્ત કરવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી હતી. કોર્પોરેશન દ્વારા હાઇજેનિક મેન્ટેન કરવા માટે તમામ પ્રકારના પગલા લેવામાં આવી રહ્યા છે. હવે ખાણીપીણીની લારી પર પણ ક્યુઆર કોડ લગાવવામાં આવશે. શરૂઆત પાણીપુરીની લારી પરથી કરવામાં આવશે. જો ગ્રાહકો પાણી પુરી ખાવા માટે જાય છે ત્યારે ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરી પોતાનો ફિડબેક આપી શકે તે માટે આ પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. પાણીપુરીની ગુણવત્તા અને હાઇજેનિક વિશે ગ્રાહકો ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરીને રેટિંગ આપી શકશે. જે લારી પર નેગેટિવ રિસ્પોન્સ કે ફિડબેક મળશે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી હેલ્થ ઓફિસરે વધુમાં જણાવ્યું કે, અગાઉ ખાણીપીણીની લારીઓ અને પાણીપુરીની લારીઓનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પાણીપુરીની લારીઓના 1600થી વધુ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવવાને કારણે ઘણી બધી લારીઓને હટાવવામાં આવી હતી. હવે ક્યુઆર કોડ જેવી નવી ટેકનોલોજીના આધારે લોકોની સુરક્ષા અને હેલ્થ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે. ક્યુઆર કોડમાં મળેલી ફરિયાદોના આધારે જરૂરી એકમો પર એક્શન લેવામાં આવશે.

