કતારના ગેસ પ્લાન્ટમાં ભયાનક વિસ્ફોટમાં સુરતના સની પટેલનું કરુણ મોત, પરિવારમાં શોકની લાગણી
દુર્ઘટનામાં સનીના મોતની સત્તાવાર પુષ્ટિ થતાં પરિવાર સહિત સમગ્ર ડુમ્મસ પંથકમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
Published : June 24, 2026 at 4:59 PM IST
સુરત : કતારના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ રાસ લાફાનના LNG પ્રોડક્શન અને એક્સપોર્ટ હબમાં રવિવારે (21 જૂન) સાંજે થયેલા ભયાનક વિસ્ફોટે સુરતના એક મધ્યમવર્ગીય પરિવારની ખુશીઓ છીનવી લીધી છે. સુરતના ડુમ્મસ વિસ્તારમાં આવેલા 'મોટો મોહલ્લો'માં રહેતો અને કતારમાં નોકરી કરતો યુવાન સની પટેલ છેલ્લા 48 કલાકથી લાપતા હતો. આ દુર્ઘટનામાં સનીના મોતની સત્તાવાર પુષ્ટિ થતાં પરિવાર સહિત સમગ્ર ડુમ્મસ પંથકમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
સની પટેલ કતારની સ્ટેક કંપનીમાં સપ્લાય હેઠળ મિકેનિકલ ફિટર તરીકે કામ કરતો હતો. રવિવારે રાત્રે તેની નાઈટ શિફ્ટ હતી. તેનો નિયમ હતો કે ડ્યુટી પર જતા પહેલા અને ત્યાંથી આવ્યા બાદ તે સુરત રહેતી તેની પત્ની પિંકલબેનને અચૂક ફોન કરતો. રવિવારે રાત્રે 8:30 વાગ્યે નોકરી પર જતા પહેલા તેણે પત્ની સાથે વાત કરી હતી. ત્યારપછી થયેલા પ્રચંડ બ્લાસ્ટ બાદ તેનો કોઈ સંપર્ક થઈ શક્યો નહોતો. તેના પત્ની સતત વોટ્સએપ અને વીડિયો કોલ કરતા રહ્યા, પરંતુ ફોન ન ઉપડ્યો. પતિના મોતના સમાચાર સાંભળીને પિંકલબેનની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની છે. તેઓ સતત રડી રહ્યા છે અને "સરકાર અમારી મદદ કરે" તેવો આર્તનાદ કરી રહ્યા છે.
આ દુર્ઘટના પાછળ એક અત્યંત કરુણ સંઘર્ષની કહાની છુપાયેલી છે. સનીના પિતાનું 15 વર્ષ પહેલાં અવસાન થયું હતું અને ત્યારબાદ તેના સૌથી મોટા ભાઈનું પણ નિધન થયું હતું. પરિવારની આર્થિક જવાબદારી સની અને તેના ભાઈ રવિ પર આવી પડી હતી. ડુમ્મસમાં આવેલું પોતાનું કાચું મકાન તોડીને પાકું મકાન બનાવવાની કામગીરી બરાબર એક વર્ષ પહેલાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ સપનું પૂરું કરવા અને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા સની અને રવિ પોતાની પત્નીઓ અને વૃદ્ધ માતાને સુરત મૂકીને કતાર ગયા હતા. સની તો માત્ર 7 મહિના પહેલાં જ કતાર ગયો હતો. આજે આ પાકા મકાનમાં માત્ર સનીના વૃદ્ધ માતા, મોટાભાઈ રવિની પત્ની અને સનીની પત્ની પિંકલબેન જ નોંધારા રહી ગયા છે.
આ ભયાનક બ્લાસ્ટ બાદ લાપતા સનીના મૃતદેહની ઓળખ કતારમાં જ રહેતા તેના ભાઈ રવિએ કરી લીધી છે. હવે ભારતીય એમ્બેસીની મદદથી જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને સનીનો મૃતદેહ તેના ભાઈ રવિને સોંપવામાં આવશે. આવતીકાલે (25 જૂન) કતારથી વિમાન માર્ગે મૃતદેહ અમદાવાદ અને ત્યાંથી રોડ માર્ગે સુરત (ડુમ્મસ) લાવવામાં આવશે. કતાર બ્લાસ્ટમાં સુરતનો યુવાન ગુમ હોવાના અહેવાલો વહેતા થતાં જ સ્થાનિક તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું.
ડુમ્મસ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક મોટો મોહલ્લો ખાતે સનીના ઘરે પહોંચી હતી અને આકુળ-વ્યાકુળ પરિવારને સાંત્વના આપી હતી. પોલીસે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિગતો મેળવવા અને વિદેશ મંત્રાલય સુધી માહિતી પહોંચાડવાની ખાતરી આપીને પરિવારને હૈયાધારણ આપી હતી.
સુરતનો દરિયાકાંઠાનો ડુમ્મસ વિસ્તાર ટેકનિકલ નોકરીઓ માટે વિદેશ જવા માટે જાણીતો છે. હાલમાં જ આ વિસ્તારમાંથી આશરે 100થી વધુ યુવાનો કતાર સહિતના દેશોમાં મિકેનિકલ ફિટર, ઓપરેટર અને અન્ય ટેકનિકલ ફિલ્ડમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર નોકરી કરી રહ્યા છે. આ દુર્ઘટના બાદ અન્ય યુવાનોના પરિવારોમાં પણ ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
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