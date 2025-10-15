કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટમાં સર્જાઈ ટેકનિકલ ખામી, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર થયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ
દોહાથી હોંગકોંગ જઈ રહેલી કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટ QR816 માં ટેકનિકલ ખામી સર્જાયા બાદ સાવચેતી તરીકે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવી હતી.
Published : October 15, 2025 at 10:14 AM IST
અમદાવાદ : દોહાથી હોંગકોંગ જતી ફ્લાઇટ QR816 ને 14 ઓક્ટોબરે ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. કતાર એરવેઝે આ અંગેની પુષ્ટિ આપી છે. આ ડાયવર્ઝન એક પ્રમાણભૂત સાવચેતીનું પગલું હતું અને વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું.
કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટમાં સર્જાઈ ટેકનિકલ ખામી
દોહાથી હોંગકોંગ જઈ રહેલી કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટ QR816 માં ટેકનિકલ ખામી સર્જાયા બાદ સાવચેતી તરીકે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ બપોરે લગભગ 2.32 વાગ્યે એરપોર્ટ પર લેન્ડ થઈ હતી, અને તમામ ક્રૂ અને મુસાફરો સુરક્ષિત છે.
દોહાથી હોંગકોંગ જઈ રહી હતી ફ્લાઇટ : આ અંગે પુષ્ટિ કરતા કતાર એરવેઝે નિવેદન આપ્યું કે, "દોહાથી હોંગકોંગ જતી ફ્લાઇટ QR816 ને 14 ઓક્ટોબરે ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. મુસાફરો અને ક્રૂને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. અમારા મુસાફરો અને ક્રૂની સલામતી અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે."
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર થયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ
અમદાવાદ એરપોર્ટના પ્રવક્તાએ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, વિમાનમાં ટેક્નિકલ ખામી સર્જાયા બાદ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (SVPIA) ખાતે સંપૂર્ણ ઈમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી હતી. વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતરી શકે તે માટે બપોરે 2:12 વાગ્યે ઈમરજન્સી એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. વિમાન સુરક્ષિત રીતે એરપોર્ટ પર ઉતર્યું, અને છ મિનિટ પછી 2:38 વાગ્યે ઇમરજન્સી સ્ટેટસ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યું. સમગ્ર ઘટના દરમિયાન એરપોર્ટની કામગીરી સરળતાથી ચાલુ રહી, અન્ય ફ્લાઇટ્સમાં કોઈ વિક્ષેપ પડ્યો નહીં.
આ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "દોહા (DOH) થી હોંગકોંગ (HKG) જઈ રહેલા વિમાનમાં ટેક્નિકલ સમસ્યાને કારણે 14 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 2:12 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સંપૂર્ણ કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી, જેથી વિમાન લેન્ડ થઈ શકે. વિમાન 2:32 વાગ્યે સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ થયું, અને 2:38 વાગ્યે સંપૂર્ણ કટોકટી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી. SVPIA સલામત કામગીરી અને મુસાફરો અને સ્ટાફની સલામતી માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
