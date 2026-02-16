પુર્ણેશ મોદી ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા, કોંગ્રેસના શૈલેષ પરમારની હાર
Published : February 16, 2026 at 2:28 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાનું આજથી બજેટ સત્ર શરૂ થયું છે. સત્રની શરૂઆત રાજ્યપાલના સંબોધનથી થઇ હતી. તે બાદ ઉપાધ્યક્ષની ચૂંટણી યોજાઇ હતી. પુર્ણેશ મોદી ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે. ગૃહમાં ધ્વનિમતથી ચૂંટણી યોજાઇ હતી જેમાં બહુમતી સાથે પુર્ણેશ મોદી ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે. કોંગ્રેસના શૈલેષ પરમારની હાર થઇ હતી.
પુર્ણેશ મોદીએ આભાર માન્યો
ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ બનતા પુર્ણેશ મોદીએ આભાર માન્યો હતો. પુર્ણેશ મોદીએ કહ્યું કે, "ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ભાજપ દ્વારા પહેલા ઉમેદવારી થઇ, મારી પસંદગી માટે આભાર માનું છું. બંધારણીય પદ પર ઉમેદવારી કરવાની તક આપી. આજે સભ્યો દ્વારા મત રજૂ કરવામાં આવ્યો. સંસદીય પ્રણાલિકા મુજબ ઉપાધ્યક્ષ તરીકેની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત વિકાસની રાજનીતિ, દેશ અને દુનિયામાં અગ્રેસર રહે તે માટે ગૃહ સારી રીતે ચાલે, નાગરીકો અને લોક કલ્યાણ માટે કામ કરે, સુચારૂ રીતે ગૃહ ચાલે તેના માટે કટિબદ્ધ છીએ."
શૈલેષ પરમારનો ભાજપ પર પરંપરા તોડવાનો આરોપ
કોંગ્રેસના નેતા શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું કે, લોકશાહીમાં પરંપરા રહી છે કે નેતા વિપક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને PACનું પદ વિપક્ષને આપવામાં આવે. પરંતુ ભાજપે આ પરંપરા તોડી છે.
શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, લોકશાહીમાં પરંપરા રહી છે કે નેતા વિપક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને જાહેર હિસાબ સમિતિ (PAC)નું પદ વિપક્ષને આપવામાં આવે. પરંતુ ભાજપે આ પરંપરા તોડી છે. કોંગ્રેસને વિપક્ષનું પદ આપવામાં આવ્યું નથી અને ઉપાધ્યક્ષ તથા જાહેર હિસાબ સમિતિનું પદ પણ વિપક્ષને અપાયું નથી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે સરકાર દ્વારા રજૂ થતું બજેટ જાહેર હિસાબ સમિતિ દ્વારા તપાસવામાં આવે છે. ભાજપે પોતાના ભ્રષ્ટાચારની પોલ ન ખુલે તે માટે આ પદ વિપક્ષને આપ્યું નથી, એવો ગંભીર આક્ષેપ પણ કર્યો. કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે, ભાજપે લોકશાહીની પરંપરાઓને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને આજે જો ઉપાધ્યક્ષનું પદ પણ ભાજપને જ મળશે તો તે લોકશાહી માટે નુકસાનકારક સાબિત થશે.
કોણ છે પુર્ણેશ મોદી?
પુર્ણેશ મોદી સુરત પશ્ચિમ બેઠક પરથી ભાજપના ધારાસભ્ય છે. 2013માં પ્રથમ વખત વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં તે જીત્યા હતા. પુર્ણેશ મોદી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં મંત્રી પણ રહી ચુક્યા છે.
- 2000થી 2005 સુધી કોર્પોરેટર, સુરત મહાનગરપાલિકામાં શાસક પક્ષના નેતા
- 2009થી 2012, 2013થી 2016 સુધી ભાજપ શહેર પ્રમુખ
