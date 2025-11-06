પંજાબ નેશનલ બેંકમાં લોકલ બેંક ઓફિસરના પદો માટે થઈ રહી છે ભરતી, ગુજરાતમાં કેટલી જગ્યાઓ ભરાશે?

ETV Bharat / state

હૈદરાબાદ : પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) દ્નારા લોકલ બેંક ઓફિસરની ભરતીની જાહેરાત કરી છે. PNB એ સ્થાનિક બેંક અધિકારી (LBO)ની 750 જગ્યાઓ (ગુજરાતમાં 95 જગ્યા) માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવી છે. પંજાબ બેંકે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ pnb.bank.in પર ભરતીની સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે.

જે મુજબ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ 3 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. જેમાં ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ 23 નવેમ્બર 2025 સુધી ફોર્મ ભરી શકશે. લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે.

પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) દ્નારા સ્થાનિક બેંક અધિકારીની ભરતી

આ ભરતીમાં ઑનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ત્યારબાદ બેંક દ્વારા લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. પરીક્ષામાં તર્ક અને કમ્પ્યુટર એપ્ટિટ્યુડ, ડેટા વિશ્લેષણ , અંગ્રેજી અને સામાન્ય તેમજ બેંકિંગ સંબંધિત પ્રશ્નોનો સમાવેશ થશે. લેખિત પરીક્ષામાં પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ માટે આમંત્રિત કરવામાં આવશે.

લેખિત પરીક્ષામાં 150 બહુવિધ-પસંદગીના પ્રશ્નો હશે. દરેક ખોટા જવાબ માટે એક ચતુર્થાંશ ગુણનું નકારાત્મક ગુણાંકન હશે. લેખિત પરીક્ષામાં લાયક બનવા માટે, સામાન્ય અને EWS ઉમેદવારોએ 40 ટકા ગુણ મેળવવા આવશ્યક છે, અને અનામત શ્રેણીના ઉમેદવારોએ 35 ટકા ગુણ મેળવવા આવશ્યક છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને રૂ. 48,480 થી રૂ. 85,920 આપવામાં આવશે.

લોકલ બેંક ઓફિસરની ભરતીનું નોટિફિકેશન માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્તમ વય મર્યાદા

અરજી કરવા માટે લઘુત્તમ વય 20 વર્ષ અને મહત્તમ વય 30 વર્ષ હોવી આવશ્યક છે. જોકે, અનામત શ્રેણીના ઉમેદવારોને વયમાં પાંચ વર્ષની છૂટ મળશે, જ્યારે OBC ઉમેદવારોને 3 વર્ષની છૂટ મળશે, અને દિવ્યાંગોને 10 વર્ષની છૂટ મળશે.

અરજી ફી અને શૈક્ષણિક લાયકાત

PNB એ સ્થાનિક બેંક અધિકારી (LBO)ની જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માટે, સામાન્ય ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 1,180 રૂપિયા અને SC, ST અને વિકલાંગ ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 59 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.

અરજી કરનાર ઉમેદવારે માન્ય યુનિવર્સિટી કે સંસ્થામાંથી કોઈપણ સ્નાતક થયેલા હોવા જોઈએ. તેમની પાસે માન્ય માર્કશીટ/ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર હોવું આવશ્યક છે.

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે નીચેના ડોક્યુમેન્ટ સાથે રાખો

  • પોતાનો સ્કૅન કરેલી વ્યક્તિગત ફોટો (passport-size)
  • શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્ર (Degree/Marksheet)
  • ઓળખ પત્રો (Aadhaar/PAN/Driving Licence)
  • અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો
  • ઈમેલ અને મોબાઇલ નંબર (OTP માટે)
  • ડેબિટ/ક્રેડિટ/UPI/નેટ બેંકિંગ માટે કાર્ડ અથવા ડિટેઇલ્સ (ફી ભરવા માટે)

