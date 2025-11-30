ETV Bharat / state

અમૃતસરમાં હત્યાના ગુનાનો આરોપી ગુજરાતમાંથી પકડાયો, ATSની બાતમીના આધારે જામનગર SOGની કાર્યવાહી

પંજાબના અમૃતસર શહેરના A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 18 નવેમ્બર 2025ના રોજ મખનસિંહની હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

પંજાબમાં હત્યાનો આરોપી ગુજરાતમાંથી ઝડપાયો
પંજાબમાં હત્યાનો આરોપી ગુજરાતમાંથી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 7:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: પંજાબના અમૃતસર શહેરમાં 18 નવેમ્બરના રોજ કરાયેલી એક હત્યાના ગુનાના આરોપીને જામનગરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. પંજાબ પોલીસની બાતમીના આધારે જામનગરની SOG પોલીસે ફેક્ટરીમાં મજૂરીકામ કરતા યુવકની અટકાયત કરી હતી. હાલમાં આરોપીને પંજાબ પોલીસને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.

પંજાબના અમૃતસર શહેરના A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 18 નવેમ્બર 2025ના રોજ મખનસિંહની હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓ ધરમવિરસિંઘ, કરમવિરસિંધ, બિક્રમજીતસિંઘ અને જોનની પંજાબ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરી પુછપરછ કરતા તેમણે ગુનામાં સામેલ અન્ય આરોપી લવપ્રિતસિંઘનું નામ આપેલું. વોન્ટેડ આરોપી લવપ્રિતસિંઘની માહિતી પંજાબ પોલીસ દ્વારા ગુજરાત એ.ટી.એસ.ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે શેર કરવામાં આવેલી.

જે બાતમી પર તપાસ કરતા જાણવા મળેલું કે આરોપી લવપ્રિતસિંઘ, મેઘપર, જામનગર ખાતે આવેલી કંપનીઓમાં હેલ્પર તરીકે છુટક મજુરી કરવા એક દિવસ પહેલા આવેલો છે. જે અંગે ગુજરાત એ.ટી.એસ. દ્વારા ઉપરોક્ત માહિતી અંગે જામનગર એસ.ઓ.જીને જાણ કરી હતી. જામનગર એસ.ઓ.જી સ્ટાફની ટીમ દ્વારા મેઘપર, જામનગર ખાતે ચાલીમાં રહેતા ઇસમની ઓળખ પુછતા તેણે પોતાનું નામ લવપ્રિતસિંઘ હોવાનું જણાવેલું, જેથી વધુ પૂછપરછ માટે તેને જામનગર એસ.ઓ.જી.ની ટીમ દ્વારા ગુજરાત એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ખાતે લાવવામાં આવેલો.

આરોપી લવપ્રિતસિંઘની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે ધરમવિરસિંઘ, કરમવિરસિંઘ, બિક્રમજીતસિંઘ અને જોન સાથે મળી પંજાબના અમૃતસર શહેરના A ડિવિઝન પો.સ્ટે. હેઠળના અમૃતસર બસ સ્ટેન્ડ ખાતે મખનસિંઘની હત્યાના કાવતરામાં સંડોવાયેલા હોવાની કબુલાત કરી હતી. જે અંગે આરોપીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે તેને અમૃતસર સિટી પોલીસને સોંપવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગીરની નકલી વેબસાઈટ બનાવનાર રાજસ્થાનનો રસીદ ખાન પકડાયો, જુઓ પ્રવાસીઓને કેવી રીતે છેતર્યા
  2. નર્મદામાં AAPના જિલ્લા પ્રમુખના ભાઈને LCB પોલીસે દારૂ વેચતા ઝડપી પાડ્યો

TAGGED:

PUNJAB AMRITSAR MURDER ACCUSED
GUJARAT ATS
GUJARAT SOG
PUNJAB MURDER ACCUSED IN JAMNAGAR
PUNJAB MURDER ACCUSED IN JAMNAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.