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સુરતમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાની ઘટના: ગુજરાત હાઈકોર્ટે જવાબદાર અધિકારીની તાત્કાલિક બદલીના નિર્દેશ આપ્યા

સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જવાબદાર અધિકારી જ્યાં સુધી કાર્યરત રહેશે ત્યાં સુધી તેમની સામેની તપાસ યોગ્ય રીતે થઈ શકે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 12:27 PM IST

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અમદાવાદ: સુરતમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાની ઘટનાને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુઓમોટો અરજી લીધી હતી. જેમાં આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુનાવણી દરમિયાન ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. સમગ્ર મામલે જવાબદાર અધિકારી સામે કાર્યવાહી કરવા અને તેમની તાત્કાલિક બદલી કરવા અંગે હાઈકોર્ટે મહત્વના નિર્દેશ આપ્યા છે. કોર્ટનું માનવું છે કે જે અધિકારી સામે આક્ષેપો છે, તેઓ જ જો તે જ સ્થળે ફરજ બજાવતા રહેશે તો સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ અને યોગ્ય તપાસ થઈ શકે નહીં.

સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જવાબદાર અધિકારી જ્યાં સુધી કાર્યરત રહેશે ત્યાં સુધી તેમની સામેની તપાસ યોગ્ય રીતે થઈ શકે તેવી શક્યતા ઓછી છે. તેથી સંબંધિત અધિકારીને તાત્કાલિક અન્યત્ર બદલી કરવા અંગે કોર્ટ દ્વારા રાજ્ય સરકારને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.

કોર્ટ દ્વારા સિનિયર અધિકારીની ભૂમિકા અંગે પણ ગંભીર ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટે કહ્યું હતું કે સિનિયર અધિકારીએ જે કર્યું તે અનએક્સપેક્ટેડ છે અને તેમની પાસેથી આવી અપેક્ષા રાખવામાં આવતી નથી. પોલીસ તંત્રના જવાબદાર અધિકારી દ્વારા કાયદો હાથમાં લેવામાં આવે અથવા આરોપીઓ સાથે જાહેરમાં મારપીટ કરવામાં આવે તે બાબતને કોર્ટ ગંભીરતાથી લઈ રહી હોવાનું સુનાવણી દરમિયાન સ્પષ્ટ થયું હતું.

રાજ્ય સરકાર તરફથી કોર્ટને સમગ્ર મામલે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. સરકાર તરફથી જણાવાયું હતું કે ઘટના ગુજરાતના ડીજીપીના ધ્યાને આવી છે અને ડીજીપી દ્વારા સુરત પોલીસ કમિશનરને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલે સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એડિશનલ પોલીસ કમિશનરને તપાસ સોંપવામાં આવી હોવાનું પણ રાજ્ય સરકારે કોર્ટને જણાવ્યું હતું.

રાજ્ય સરકારે સમગ્ર મામલે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માટે કોર્ટ પાસે એક સપ્તાહનો સમય માંગ્યો હતો. સરકાર તરફથી ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે એક સપ્તાહની અંદર આ મામલે જરૂરી અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

અરજદાર તરફથી હાજર રહેલા એડવોકેટ મેઘા જાનીએ કોર્ટ સમક્ષ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતા રજૂ કરી હતી. તેમણે રજૂઆત કરી હતી કે આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાની ઘટના માત્ર વ્યક્તિગત વર્તનનો મુદ્દો નથી, પરંતુ પોલીસ સત્તાના દુરુપયોગ અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાના પાલન સાથે જોડાયેલો ગંભીર પ્રશ્ન છે. જવાબદાર અધિકારીની હાજરીમાં જ તપાસ થાય તો તેની નિષ્પક્ષતા અંગે પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે છે, તેથી જવાબદાર અધિકારીને તાત્કાલિક બદલી કરવી જરૂરી હોવાનું તેમણે રજૂ કર્યું હતું.

હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટની નજર રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક સપ્તાહમાં કરવામાં આવનારી કાર્યવાહી પર રહેશે. સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ખાતરી મુજબ જવાબદાર અધિકારી સામે શું પગલાં લેવામાં આવે છે અને તપાસ કેટલી નિષ્પક્ષ રીતે આગળ વધે છે તે આગામી તબક્કે મહત્વનું રહેશે.

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