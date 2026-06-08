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સુરેન્દ્રનગરમાં રાંધણ ગેસ મોંઘો થતાં જનાક્રોશ, અનેક પરિવારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા

સિલિન્ડરના ભાવમાં 29 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકી દેવામાં આવતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની મહિલાઓ અને ગૃહિણીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

રાંધણ ગેસ મોંઘો થતાં જનાક્રોશ
રાંધણ ગેસ મોંઘો થતાં જનાક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 1:57 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: પેટ્રોલ, ડીઝલ, CNG બાદ હવે ઘરેલુ LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સિલિન્ડરના ભાવમાં 29 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકી દેવામાં આવતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની મહિલાઓ અને ગૃહિણીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થતા નાના અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોનું રસોડાનું બજેટ ખોરવાયું છે.

ગેસના ભાવ વધતા રસોડું ચલાવવું પણ મુશ્કેલ

ઘરેલુ સિલિન્ડર ગેસના ભાવમાં 29 રૂપિયાનો વધારો થતા હવે ગેસનો બાટલો 949 સુધી પહોંચી ગયો છે જેને કારણે સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના રસોડા ઉપર ભાર વધ્યો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ગેસના ભાવમાં સતત વધારો થતા તેની અસર નાના અને મધ્યમ વર્ગના પરિવાર ઉપર પડી રહી છે.

રાંધણ ગેસ મોંઘો થતાં જનાક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)

ગેસના ભાવ વધતા બજેટ ખોરવાયું

સુરેન્દ્રનગરના ગૃહિણી માધવીબેન રાજપૂતે બળાપો ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, "આજથી 10 વર્ષ પહેલા રસોડાનો આખા મહિનાનો ખર્ચ માંડ 5થી 7 હજારમાં થતો હતો. આજે દૂધ, તેલ, શાકભાજી અને ગેસ સિલિન્ડર બધું એટલું મોંઘુ થઇ ગયું છે કે દર મહિને માત્ર રસોડાનો ખર્ચ 20,000 સુધી પહોંચી જાય છે."

શહેરીજન હિતેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "રસોઈ ગેસના ભાવમાં થયેલો વધારો મધ્યમ વર્ગ માટે મોટો ફટકો છે. પહેલા પાંચ હજાર રૂપિયામાં ઘરનું ગુજરાન આરામથી ચાલતું હતું, પરંતુ આટલી મોંઘવારીમાં હવે પરિવારનું ભરણપોષણ કરવું અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયું છે. સરકારે આ ભાવવધારો અટકાવીને સામાન્ય જનતાને રાહત આપવી જોઈએ.'"

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