સંતો દ્વારા છેતરપિંડી મામલે વડતાલ મંદિરની જાહેર સ્પષ્ટતા: બંને સ્વામીઓ સાથે વડતાલ મંદિરનો કોઈ અધિકૃત સંબંધ નથી
માધવપ્રિય સ્વામી(એમપી સ્વામી) અને દર્શનપ્રિય સ્વામી (ડીપી સ્વામી) દ્વારા જમીનના નામે કરોડોની છેતરપિંડીના કિસ્સાએ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે
Published : November 22, 2026 at 9:24 PM IST
વડતાલ, ખેડા: રાજકોટ ખાતે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નામે માધવપ્રિય સ્વામી(એમપી સ્વામી) અને દર્શનપ્રિય સ્વામી (ડીપી સ્વામી) દ્વારા જમીનના નામે કરોડોની છેતરપિંડીના કિસ્સાએ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આવામાં સંતોની કથિત છેતરપિંડી સાથે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને પણ જોડીને જોવામાં આવી રહ્યો છે જેને લઈને વડતાલ મંદિર સંસ્થાન દ્વારા જાહેર સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે, જેમાં માધવપ્રિય સ્વામી અને દર્શનપ્રિય સ્વામી સાથે સંસ્થાનો કોઈ અધિકૃત સંબંધ નથી. તેમજ બંને સ્વામીઓનાં નામ વડતાલ મંદિરના સત્તાવાર રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલા નહી હોવાનું સત્તાવાર લેખિત નિવેદનમાં જણાવી જાહેર સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે.
વડતાલ સંસ્થા સાથે તેમનો કોઈ અધિકૃત સંબંધ નથી
સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલ દ્વારા સત્તાવાર નિવેદનમાં નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, ચેલ્લા કેટલાક સમયથી એમ.પી.સ્વામી અને ડી.પી.સ્વામી દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ અનેક વ્યક્તિઓ સાથે ગેરરીતિ તથા છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપો અને સમાચારો પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નામનો ઉપયોગ કરીને અજાણી વ્યક્તિઓ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાની બાબતો પણ સમાચારપત્રો અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જાણવા મળી છે.
સમગ્ર સત્સંગ સમાજ તથા જાહેર જનતાના હિતમાં જાહેર સ્પષ્ટતા કરતા વધુમાં વડતાલ સંસ્થાન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે માધવપ્રિય સ્વામી અને દર્શનપ્રિય સ્વામી સંબંધિત કોઈપણ ગેરરીતિ,છેતરપિંડી કે અન્ય બાબતોમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,વડતાલ અથવા વડતાલ સંસ્થાનું નામ જોડવું નહી. જાહેર જનતાને પણ વિનંતિ કરવામાં આવી છે કે કોઈપણ અનધિકૃત વ્યક્તિઓના નામે થતી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કે વ્યવહાર અંગે સાવચેત રહે અને સત્યતાની ખાતરી કર્યા વિના કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવહાર ન કરે.
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