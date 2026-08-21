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સુરતમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાનો કેસ: DCP નકુમ સામે તપાસ પૂર્ણ; સીલબંધ કવરમાં રિપોર્ટ હાઇકોર્ટમાં રજૂ

સુરતમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાના ચકચારી કેસ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઇ હતી.

સુરતમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાનો કેસ
સુરતમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાનો કેસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 2:21 PM IST

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અમદાવાદ: સુરતમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાના ચકચારી કેસ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઇ હતી. હાઇકોર્ટે આ સમગ્ર ઘટનાને લઇને સુઓમોટો અરજી દાખલ કરી હતી, જેના પર સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે DCP નકુમ સામેની તપાસ અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી રજૂ કરી હતી. આ મામલે હવે વધુ સુનાવણી 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે.

DCP નકુમ સામેની તપાસ પૂર્ણ

રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ.વિર્કે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, DCP નકુમ સામે કરવામાં આવેલી સંપૂર્ણ તપાસ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ તપાસનો અહેવાલ સીલબંધ કવરમાં હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર મામલે સુરત પોલીસ કમિશનર અને રાજ્યના પોલીસ વડાને પણ તપાસ અંગે જાણ કરવામાં આવી હોવાનું સરકાર તરફથી કોર્ટને જણાવાયું હતું.

સરકાર તરફથી વધુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, DCP નકુમ સામે હવે આગળની કાર્યવાહી અને નિર્ણય રાજ્ય સરકારના ગૃહ વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવશે. એડિશનલ કમિશનર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ તપાસ અહેવાલ સીલ કવરમાં કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. હવે તેના આધઆરે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગળનો નિર્ણય લેવાશે.

સુનાવણી દરમિયાન સરકાર તરફથી એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે DCP નકુમ IPS કક્ષાના અધિકારી તરીકે પ્રમોટ થયા બાદ તેમની સામે શું નિર્ણય લેવો તે બાબતે અંતિમ નિર્ણય રાજ્ય સરકારના હાથમાં રહેશે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ હવે સમગ્ર મામલો રાજ્ય સરકારના ગૃહ વિભાગના નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે.

આ સમગ્ર મામલો સુરતના સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાની ઘટનાને લઇને હાઇકોર્ટના ધ્યાન પર આવ્યો હતો. ઘટનાને લઇને પોલીસની કાર્યવાહી, જવાબદાર અધિકારીઓની ભૂમિકા અને સુપ્રીમ કોર્ટની માર્ગદર્શિકા તથા રાજ્ય પોલીસ વડાના પરિપત્રના પાલન અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા હતા.

મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે સરકારનો પક્ષ રજૂ કરતાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને હવે આગળનો નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવશે. વધુ સુનાવણી આગામી 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.

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TAGGED:

GUJARAT HIGHCOURT
DCP NAKUM
PUBLIC BEATING INVESTIGATION
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