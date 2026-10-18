"કોઈપણ સરકાર આવે દારુ તો બંધ નહીં થાય", ઢસા પોલીસ સ્ટેશનના PSIનો વીડિયો વાઈરલ થતા કરાઈ કાર્યવાહી
બોટાદ જિલ્લાના ઢસા પોલીસ સ્ટેશનના PSIનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : October 18, 2026 at 7:31 PM IST
બોટાદઃ દારૂના વેચાણ મુદ્દે પોલીસ અધિકારીના નિવેદનનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં પોલીસ વિભાગમાં હલચલ મચી છે. ગઢડા તાલુકાના ઢસા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા PSI જી.ડી. આહીરનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસ વિભાગ દ્વારા તેમની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા પોલીસ વડા ધર્મેન્દ્ર શર્માના આદેશથી PSI જી.ડી. આહીરને લિવ રિઝર્વમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.
ગ્રામજનોએ કરી હતી રજુઆત
થોડા દિવસ પહેલાં ગઢડા તાલુકાના જલાલપુર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં સાયબર અવેરનેસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગામના લોકોએ ગામમાં દારૂના વેચાણ અને તેના કારણે ઊભી થતી સમસ્યાઓને લઈને ઢસા પોલીસ સ્ટેશનના PSI જી.ડી. આહીર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી.
કોઈપણ સરકાર આવે, દારુ તો બંધ નહીં થાય: PSI આહીર
આ દરમિયાન થયેલી વાતચીતનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. વાયરલ વીડિયોમાં PSI જી.ડી. આહીર દારૂ અંગે એવું કહેતા સંભળાય છે કે, દારૂ ક્યારેય સંપૂર્ણપણે બંધ ન થાય, પરંતુ તેને નિયંત્રણમાં રાખી શકાય છે. આ ઉપરાંત કોઈપણ સરકાર આવે તો પણ દારૂ સંપૂર્ણપણે બંધ ન થઈ શકે તેવો ઉલ્લેખ પણ વીડિયોમાં જોવા મળે છે.
જલાલપુરના લોકોએ રેલી કાઢી નોંધાવ્યો વિરોધ
બીજી તરફ જલાલપુર ગામમાં દારૂના વેચાણનો મુદ્દો સામે આવ્યા બાદ ગ્રામજનોએ દારૂનું વેચાણ બંધ કરાવવાની માગ સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ગામમાં દારૂના વેચાણથી પરેશાન હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવી ગ્રામજનોએ રેલી યોજવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ જલાલપુર ગામના આશરે 30 જેટલા લોકો દારૂનું વેચાણ બંધ કરાવવાની માગ સાથે પદયાત્રામાં જોડાયા હતા. ગ્રામજનોએ જલાલપુર ગામથી ઢસા પોલીસ સ્ટેશન સુધી અંદાજે 9 કિલોમીટરનું અંતર પગપાળા કાપ્યું હતું. પદયાત્રા દરમિયાન ગ્રામજનોએ દારૂનું વેચાણ બંધ કરો તેવાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. ત્યારબાદ ઢસા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચીને ગામમાં કથિત રીતે ચાલતા દારૂના વેચાણ સામે કાર્યવાહી કરવાની માગ સાથે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
Dy.SP મહર્ષિ રાવલને સોંપાઈ તપાસ
ગઢડાના જલાલપુર ગામે દારૂના દૂષણના વિવાદ અને વાયરલ વીડિયો મામલે Dy.SP મહર્ષિ રાવલને તપાસ સોંપાઈ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, જલાલપુરના પ્રોહિબિશન લિસ્ટેડ બુટલેગરો સામે 76થી વધુ રેડ કરાઈ છે. આ મામલે ત્રણ શખ્સોને ભૂતકાળમાં તડીપાર કરાયા અને 27થી વધુ ગુનાઓ નોંધાયા છે. વાયરલ વીડિયો અને ગ્રામજનોની રજૂઆતના સંદર્ભમાં તપાસ ચાલુ છે. તપાસના આધારે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરાશે.
આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે પોલીસ વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા પોલીસ વડા ધર્મેન્દ્ર શર્માના આદેશથી PSI જી.ડી. આહીરને તાત્કાલિક અસરથી લિવ રિઝર્વમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આ મામલે વધુ તપાસ કરવાની જવાબદારી બોટાદના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મહર્ષિ રાવલને સોંપવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન વાયરલ વીડિયોની હકીકત, તેમાં થયેલી વાતચીતનો સંદર્ભ અને સમગ્ર ઘટનાને લગતા અન્ય પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવશે કે કેમ, તે અંગે હવે આગળની કાર્યવાહી પર સૌની નજર રહેશે.
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