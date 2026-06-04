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' આવાસ રીનોવેશન માટે સહાય આપો, જૂનાગઢ હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓની મ્યુનિ.તંત્રને રજૂઆત

જૂનાગઢ હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓેએ જર્જરીત થઈ ગયેલા આવાસોના રીનોવેશન માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તંત્રને રજૂઆત કરી છે.

જૂનાગઢ હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓની મ્યુનિ.તંત્રને રજૂઆત
જૂનાગઢ હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓની મ્યુનિ.તંત્રને રજૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 4:12 PM IST

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જૂનાગઢ: મોતીબાગ નજીક કોલેજ રોડ પર આવેલા જુનાગઢના સૌથી પહેલા અને આજથી 40 વર્ષ પૂર્વે બનેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓ દ્વારા જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પ્રાથમિક સુવિધાઓ ફરી મળે તે માટે રજૂઆત કરી હતી.

કોર્પોરેશન દ્વારા હાઉસિંગ બોર્ડના અતિ જર્જરીત અને ભય જનક બનેલા મકાનોનું રીનોવેશન કરવાની નોટિસ 30 કરતાં વધારે મિલકત ધારકોને આપી હતી, ત્યારે હાઉસિંગ બોર્ડના સ્થાનિકો દ્વારા કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરતા તેમણે કોર્પોરેશન આર્થિક રીતે નબળા મકાન માલિકોને રેતી, સિમેન્ટ, કાંકરી જેવી મદદ કરે તો જર્જરીત મકાનોનું રીનોવેશન થઈ શકે તેવી લાગણી ભરી રજૂઆત કરી હતી.

40 વર્ષ પૂર્વે બનેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓ મ્યુનિ.કચેરીએ ઉમટ્યા
40 વર્ષ પૂર્વે બનેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓ મ્યુનિ.કચેરીએ ઉમટ્યા (Etv Bharat Gujarat)

40 વર્ષ પૂર્વે બનેલા સરકારી આવાસો જર્જરીત

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આગામી ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાને રાખીને શહેરમાં આવેલા જર્જરિત અને ભજનક બાંધકામોને રીપેરીંગ કરવા અને રીપેરીંગ ન થઈ શકે તેવા બાંધકામોને ઉતારી લેવા માટેની નોટિસ 250 કરતા વધારે ઇમારતોના માલિકોને જુનાગઢ શહેરમાં બજવણી કરી છે. જેમા મોતીબાગ રોડ પર આવેલા અને જૂનાગઢના પ્રથમ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનો કે જે આજથી 40 વર્ષ પૂર્વે બનાવવામાં આવ્યા હતા, તે આજે જર્જરીત હાલતમાં જોવા મળે છે. કેટલાક રહીશો દ્વારા તેમના મકાનોનું રીનોવેશન નિયમિત રીતે કરવામાં આવતા તે સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ 50% કરતાં વધારે મકાનો રીનોવેશનના અભાવે જર્જરીત બન્યા છે, અથવા તો તે ખૂબ ભયજનક થયા છે. આવા મકાનોને ઉતારી પાડવા માટે અથવા તો સમારકામ કરવાની નોટિસ જે તે મકાન માં ભગવટો ધરાવતા માલિકોને કોર્પોરેશન દ્વારા નોટિસ ઈસ્યુ કરીને સમારકામ કરવાની સમય મર્યાદામાં તાકિદ કરી હતી.

આવાસ રીનોવેશન માટે સહાયની રજૂઆત કરવા મહાનગર પાલિકાની કચેરીએ લોકોનો ધસારો
આવાસ રીનોવેશન માટે સહાયની રજૂઆત કરવા મહાનગર પાલિકાની કચેરીએ લોકોનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

કોર્પોરેશન સહાય કરે તેવી સ્થાનિકોની માંગ

રાજ્યની વડી અદાલતે તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ભયજનક અને ક્ષતિગત મકાનોનું સમારકામ થાય અને ન થઈ શકે તેવા બાંધકામોને તુરંત દૂર કરીને સંભવિત અકસ્માતોને અટકાવવાની કામગીરી કરવાની સૂચના આપી છે. જે અંતર્ગત જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પણ જર્જરિત મકાનોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. ત્યારે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાન ધારકોએ કોર્પોરેશનમાં આવીને એવી રજૂઆત કરી હતી કે મોટાભાગના રહીશો સરકારી અનાજ મેળવીને જીવતા અતિ ગરીબ પરિવાર માંથી આવે છે. મોટાભાગના પરિવારો આજના સમયમાં રીનોવેશન અને સમારકામનો ખર્ચ ઉઠાવી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી, જેથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આવા મકાન ધારકોને રેતી, સિમેન્ટ, કાંકરી સહિત બાંધકામની કેટલીક સામગ્રીની વિનામૂલ્ય સહાય કરવામાં આવે તો રીનોવેશન કામ તુરંત થઈ શકે છે.

જર્જરીત થઈ ગયેલા આવાસોના સમારકામ માટે સહાયની કરી માંગ
જર્જરીત થઈ ગયેલા આવાસોના સમારકામ માટે સહાયની કરી માંગ (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ મનપા અને સ્થાનિક લોકોના પ્રતિભાવો

જૂનાગઢમાં ડેપ્યુટી કમિશનર ડી.જે જાડેજાએ મધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશન દ્વારા જર્જરિત અને ભયજનક બનેલા મકાનોને નોટિસ આપીને સમય મર્યાદામાં રીપેરીંગ કામ કરવાની તાકીદ કરી હતી, પરંતુ મકાન માલિકો દ્વારા કોર્પોરેશનની નોટિસની બજવણી થયા બાદ પણ રીપેરીંગ કામ શરૂ કર્યું ન હતું, જેથી કોર્પોરેશનની ટીમે પહેલી નોટિસની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થતા આ વિસ્તારમાં આવેલા અને જર્જરીત બનેલા મકાનોના નળનું જોડાણ કાપી નાખવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. પરંતુ આજે મહિલાઓને સ્થાનિક લોકોની રજૂઆતને પગલે પાણી પુરવઠો ન કાપવાની અને રીપેરીંગ કામ શરૂ થાય તે માટે પૂર્વવત રાખવાની તૈયારી દર્શાવી હતી, અને ગઈ કાલ બપોરથી જ પાણી પુરવઠો પૂર્વવત કરી દેવામાં આવ્યો છે.

આવાસ રીનોવેશન માટે હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓની મ્યુનિ.તંત્રને રજૂઆત
આવાસ રીનોવેશન માટે હાઉસિંગ બોર્ડના રહેવાસીઓની મ્યુનિ.તંત્રને રજૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

હાઉસિંગ બોર્ડના સ્થાનિકોની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને રજૂઆત

જૂનાગઢમાં આવેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનોના સ્થાનિક રહીશોએ કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી હતી, જેમાંના ભાર્ગવ ટાંકે આવેદનપત્ર આપ્યું છે તેમાં કેટલીક બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ બાબતો કોર્પોરેશન દ્વારા રહેમરાહે અને માનવતાના ધોરણે અમલ થાય તેવી માંગ કરી છે. વધુમાં હાઉસિંગ બોર્ડમાં રહેતો ગરીબ અને મજૂરી કરતા પરિવારોને સમય મર્યાદામાં અને માનવતાના ધોરણે થોડીક રાહત આપવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ છે.

ડેપ્યુટી કમિશનરને આવેદન પત્ર આપી કરી રજૂઆત
ડેપ્યુટી કમિશનરને આવેદન પત્ર આપી કરી રજૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

'કોર્પોરેશને અમારું પાણી બંધ કરવાની અને વીજળીનું કનેક્શન કાપવાની ચીમકી આપી હતી, જે ન કરે અમે સમય મર્યાદામાં અમારાથી બનતી તમામ પ્રયત્નો કરીને આર્થિક જોગવાઈઓ કરીને પણ મકાનને રીનોવેશન અને રીપેરીંગ કરવા માટે સહમત થયા છે'. -હમિદાબેન ખલીફા, રહેવાશી, સરકારી હાઉસિંગ બોર્ડ

'ગઈ કાલે સવારે નગરપાલિકા દ્વારા પાણી વિતરણ કરવામાં ન આવતા મહિલાઓને ઘરકામમાં ખૂબ મુશ્કેલી પડી હતી. આજે અમે ડેપ્યુટી કમિશનરને મળ્યા છે અને તેમણે પાણી શરૂ કરી દીધું છે, જેથી હવે અમે આગામી દિવસોમાં અમારા મકાનના રીનોવેશનનું કામ શરૂ કરશું'.- કુસુમબેન,રહેવાશી, સરકારી હાઉસિંગ બોર્ડ

હું મજૂરી કામ કરીને ઘર ચલાવું છે. આવી સ્થિતિમાં રીપેરીંગ માટે ઘણો ખર્ચ થાય ત્યારે થોડા દિવસ આપવામાં આવે તો અમે રીપેરીંગ કરવા માટે પણ તૈયાર છીએ. - રમેશભાઈ, રહેવાશી, સરકારી હાઉસિંગ બોર્ડ

'મોંઘવારીના સમયમાં રીપેરીંગ માટે આર્થિક ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે. જેથી અમને સમય સીમામાં વધારો મળવો જોઈએ'. - કરસનભાઈ, રહેવાશી, સરકારી હાઉસિંગ બોર્ડ

'ગરીબ અને નબળા વર્ગની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને કોર્પોરેશન દ્વારા રહેમરાહે થોડી છૂટછાટ આપીને સમય સીમા વધારીને મજુર અને ગરીબ પરિવારોને મકાન રીપેરીંગ કરવા માટે આર્થિક સહાય અને સમય મર્યાદા આપવી જોઈએ' - સાબેરા બેન, રહેવાશી, સરકારી હાઉસિંગ બોર્ડ

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