અમદાવાદમાં ભાડા વિધેયક મુદ્દે વિરોધ યથાવત, 'વકીલ એકતા જિંદાબાદ'ના લગાવ્યા નારા
ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધ વચ્ચે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા હડતાળ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવતા અમદાવાદના વકીલોમાં ભારે વિરોધ જોવા મળ્યો છે.
Published : October 8, 2026 at 3:43 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધ વચ્ચે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા હડતાળ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવતા અમદાવાદના વકીલોમાં ભારે વિરોધ જોવા મળ્યો છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના નિર્ણય સામે અમદાવાદ મેટ્રો કોર્ટ અને સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટના વકીલો એક મંચ પર આવ્યા હતા.
અમદાવાદમાં ભાડા વિધેયક મુદ્દે વકીલોનો વિરોધ યથાવત
સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટની બહાર મેટ્રો કોર્ટના વકીલો પણ મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના હડતાળ પરત ખેંચવાના નિર્ણય સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ દરમિયાન વકીલો દ્વારા ‘વકીલ એકતા જિંદાબાદ’ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા.
વકીલોનું કહેવું છે કે, અમદાવાદ ક્રિમિનલ બાર એસોસિએશન, અમદાવાદ બાર એસોસિએશન અને સ્મોલ કોઝ કોર્ટ બાર એસોસિએશન સહિતના સંબંધિત બાર એસોસિએશનોના સભ્યોને વિશ્વાસમાં લીધા વિના બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા હડતાળ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે સ્થાનિક બાર એસોસિએશનોના વકીલોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. વકીલોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના મુદ્દે તેમની લડત હજુ પૂર્ણ થઈ નથી. તેથી બાર કાઉન્સિલના નિર્ણય છતાં અમદાવાદની વિવિધ કોર્ટના વકીલો 10 ઓક્ટોબર સુધી હડતાળ યથાવત રાખવા મક્કમ છે.
એડવોકેટ આઈ.ડી. પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા હડતાળ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય લેતા પહેલાં અમદાવાદના સંબંધિત બાર એસોસિએશનો અને વકીલોને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવ્યા નથી. વકીલોની લાગણી અને અગાઉ લેવાયેલા નિર્ણયને ધ્યાનમાં રાખીને હડતાળ 10 ઓક્ટોબર સુધી ચાલુ રાખવામાં આવશે અને ગુજરાત ભાડા વિધેયક સામેનો વિરોધ યથાવત રહેશે.
એડવોકેટ ભાવેશ બારોટે પણ જણાવ્યું હતું કે, વકીલોની એકતા સાથે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે અને સ્થાનિક બાર એસોસિએશનોને વિશ્વાસમાં લીધા વિના લેવાયેલા નિર્ણયને વકીલો સ્વીકારશે નહીં. ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026 અંગે વકીલોની જે મુખ્ય માંગણીઓ છે, તે અંગે સ્પષ્ટતા અને લેખિત બાંહેધરી મળ્યા વિના હડતાળ પાછી ખેંચવાનો પ્રશ્ન જ નથી.
આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદની વિવિધ કોર્ટના વકીલો વચ્ચે ફરી એકવાર એકતા જોવા મળી છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના નિર્ણય સામે વકીલોએ જાહેરમાં વિરોધ નોંધાવી સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે 10 ઓક્ટોબર સુધી કોર્ટ કામગીરીથી દૂર રહી તેમનો વિરોધ ચાલુ રાખવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: