ETV Bharat / state

ગ્રેડ પે સહિતના પડતર પ્રશ્ને મહેસૂલકર્મીઓની હડતાળ યથાવત, દાહોદમાં તાળાબંધી, સુરેન્દ્રનગરમાં પણ વિરોધ

મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ ગ્રેડ પે સહિતના પ્રશ્નોને લઈને અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે.

મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓની હડતાળથી લોકોને ભારે હાલાકી
મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓની હડતાળથી લોકોને ભારે હાલાકી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ, સુરેન્દ્રનગરઃ મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ ગ્રેડ પે સહિતના પોતાના પડતર પ્રશ્નોને લઈને છેલ્લા બે દિવસથી હડતાળ પર છે. દાહોદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને સત્વરે પોતાની માંગો પૂરી કરવાની રજુઆત કરી હતી.

દાહોદમાં લેન્ડ રેકોર્ડઝ કચેરીમાં તાળાબંધી

દાહોદમાં લેન્ડ રેકોર્ડઝ વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓ પોતાની લાંબા સમયથી પડતર વિવિધ માંગણીઓને લઈને હડતાળ પર ઉતર્યા છે. કર્મચારીઓએ કચેરી ખાતે તાળાબંધી કરી ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવતા સરકારી કામગીરી પર તેની સીધી અસર જોવા મળી છે. લેન્ડ રેકોર્ડઝ વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓ દ્વારા પગાર ધોરણમાં સુધારા સહિતની વિવિધ પડતર માંગણીઓના નિરાકરણ માટે અગાઉ અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જોકે, વારંવાર રજૂઆતો છતાં માંગણીઓ અંગે હકારાત્મક ઉકેલ ન આવતા કર્મચારીઓએ અંતે હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે.

દાહોદમાં લેન્ડ રેકોર્ડ વિભાગના કર્મચારીઓએ કચેરીને તાળાબંધી કરી હતી (Etv Bharat Gujarat)

હડતાળના પગલે કર્મચારીઓએ કચેરી ખાતે તાળાબંધી કરી તમામ પ્રકારની સરકારી કામગીરીથી અળગા રહી કામકાજ સંપૂર્ણપણે ઠપ કરી દીધું છે. જેના કારણે કચેરીમાં વિવિધ કામ માટે આવતા અરજદારો અને સામાન્ય જનતાને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે, લાંબા સમયથી પડતર માંગણીઓનું નિરાકરણ ન આવતા આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવાની ફરજ પડી છે. માંગણીઓ અંગે યોગ્ય અને હકારાત્મક નિર્ણય નહીં લેવાય ત્યાં સુધી લડત વધુ ઉગ્ર બનાવવાની કર્મચારીઓએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં સિટી સર્વે ભવનના કર્મચારીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગરમાં સિટી સર્વે ભવનના સર્વેયરો હડતાળ પર

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સિટી સર્વે ભવનની કચેરીમાં ફરજ બજાવતા તમામ સર્વેયર અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા છે. કર્મચારીઓની માંગ છે કે, તેમના ગ્રેડ-પેમાં વધારો કરવામાં આવે અને તેમને પૂરતું વેતન આપવામાં આવે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા 50થી વધુ સર્વેયર સિટી સર્વે ભવનની કચેરી ખાતે જ મંડપ નાખી અને હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા છે.

પહેલા માસ સી.એલ કરવામાં આવી ત્યારબાદ રજૂઆતો કરવામાં આવી, છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી. મહિલા કર્મચારીઓ પણ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા. હડતાલ ઉપર ઉતરતા સિટી સર્વે ભવનની તમામ કામગીરી બંધ થઈ ગઈ હતી અને અરજદારોને ધક્કા ખાવા પડ્યા હતા. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી આવતા અરજદારોને ભાડા પણ ખરચી અને કામ ન થતા પર જવું પડ્યું હતું.

શું છે મહેસૂલકર્મીઓની માંગ?

સુરેન્દ્રનગરમાં સર્વેયર તરીકે ફરજ બજાવતા હિતેશભાઈનું કહેવું છે કે, હાલના તબક્કામાં સર્વેયરને 2400 અને સિનિયર સર્વેયરને 2800નો ગ્રેડ-પે આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ ગ્રેડમાં વધારો કરીને સર્વેયરને 2800 અને સિનિયર સર્વેયરને 4400 ગ્રેડ પે કરવામાં આવે તેવી તેમની માંગ છે. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી દ્વારા પણ ગ્રેડ-પે વધારા અંગેની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે, છતાં પણ તેનો અમલીકરણ કરવામાં આવતો નથી તેથી અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.

માત્ર સુરેન્દ્રનગર અને દાહોદ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગના સર્વેયર અને સિનિયર સર્વેયર અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે. તેમના આ હડતાળના પગલે જમીન નોંધણી સહિતના કામોમાં લોકોને ધક્કા ખાવાનો વારો આવ્યો છે.

આ પણ વાંચોઃ

TAGGED:

GUJARAT REVENUE DEPARTMENT PROTEST
GRADE PAY DEMAND
ગ્રેડ પેને લઈ વિરોધ
સર્વેયરોની હડતાળથી હાલાકી
PROTESTS CONTINUE FOR GRADE PAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.