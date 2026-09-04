સાયણ સુગરમાં પ્રવેશ કરતા ખેડૂતોને અટકાવાતા વિરોધ, નવનિયુક્ત પ્રમુખને ખેડૂતોએ ધક્કે ચડાવ્યા
સાયણ સુગરની ચૂંટણીમાં 22 દિવસ વિતી ગયા છતા પ્રમુખ કે ઉપ પ્રમુખની વરણી ના થતા ખેડૂત સભાસદોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.
Published : September 4, 2026 at 1:55 PM IST
સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં હાલ વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ ચાલી રહી છે. થોડા દિવસ અગાઉ યોજાયેલી સાયણ સુગરની ચૂંટણીમાં પરિવર્તન પેનલનો ભવ્ય વિજય થયો હતો. જોકે, ચૂંટણીને 22 દિવસ વિતી ગયા છતા પ્રમુખ કે ઉપ પ્રમુખની વરણી ના થતા ખેડૂત સભાસદોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.
બે દિવસ અગાઉ અપક્ષ વિજેતા ડિરેક્ટર દર્શન નાયકની આગેવાનીમાં ખેડૂતોની મિટિંગ મળી હતી અને ભાજપ મેન્ડેટ લાવી પ્રમુખની વરણી કરશે તેવા આરોપ સાથે આગામી ચાર તારીખે પ્રમુખ અને ઉપ પ્રમુખની વરણી દરમિયાન હલ્લા બોલની ચિમકી આપી હતી.
સાયણ સુગર બહાર ખેડૂતોએ ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો
આજરોજ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત સભાસદો સાયણ સુગર ખાતે પહોંચ્યા હતા. તે દરમિયાન હાજર ઓલપાડ પોલીસે સાયણ સુગરનો મેન ગેટ બંધ કરી ખેડૂતોને પ્રવેશ કરતા અટકાવ્યા હતા જેને પગલે સાયણ સુગર મિલના અપક્ષ વિજેતા ડિરેક્ટર દર્શન નાયક ગેટ ખાતે આવી ગયા અને તેઓએ ખેડૂતોને સાથે લઈ જવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે તેમને પણ પ્રવેશ આપ્યો ના હતો. પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. ખેડૂતો ગેટ ની બહાર જ બેસી ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
સરકારના જળ પુરવઠા વિભાગના મંત્રી ઇશ્વર સિંહ પટેલ અને ઓલપાડ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલએ સાયણ સુગરનાં પાછળના ગેટથી એન્ટ્રી લઈને મિટિંગ હોલમાં પહોંચ્યા હતા. ખેડૂતો તેઓને જોઈ જતા જ ચોર ચોરની બૂમો પાડી હતી. આ વિરોધ વચ્ચે હાલના નવનિયુક્ત પ્રમુખ કેતન પટેલ આવતા ખેડૂતોએ તેઓને ઘેરી લીધા અને ધક્કે ચડાવી ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. હાજર પોલીસ સ્ટાફ એ કોર્ડન કરી કેતન પટેલ વિરોધ વચ્ચે બહાર કાઢી સુગર અંદર પ્રવેશ અપાવ્યો હતો.
સંસ્થામાં કોઈ મેન્ડેટ આવ્યો જ નથી - કેતન પટેલ
સાયણ સુગર મિલ ના નવનિયુક્ત પ્રમુખ કેતન પટેલ એ પોતાના બચાવમાં જણાવ્યું હતું કે સાયણ સુગરમાં કોઈ મેન્ડેટનો પ્રશ્ન જ નથી. ખેડૂતોના જનાદેશથી હું પ્રમુખ બન્યો છું. આગામી દિવસો સુગર વધુ આગળ જાય તેવા મારા પ્રયાસો રહેશે.