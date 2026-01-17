ETV Bharat / state

જેતપુરમાં વેપારીઓની જાણ બહાર સ્માર્ટ મીટર લગાવાતા વિરોધ, PGVCL એક્ઝિ. એન્જિ.એ કહ્યું કોન્ટ્રાકટર સામે કાર્યવાહી કરીશું

નવાગઢમાં ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં PGVCLના કોન્ટ્રાકટરો દ્વારા વેપારીઓની જાણ બહાર અને સંમતિ વિના રાતોરાત સ્માર્ટ મીટર લગાવી દેવામાં આવતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે.

સ્માર્ટ મીટરનો વિવાદ
સ્માર્ટ મીટરનો વિવાદ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: જેતપુરમાં સ્માર્ટ મીટરનો વિવાદ વકર્યો છે. શહેરના નવાગઢ વિસ્તારમાં આવેલી ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં PGVCLના કોન્ટ્રાકટરો દ્વારા વેપારીઓની જાણ બહાર અને સંમતિ વિના રાતોરાત સ્માર્ટ મીટર લગાવી દેવામાં આવતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. આ અંગે વેપારીઓએ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સમર્થન સાથે PGVCL કચેરીએ મોરચો માંડી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી.

ટેક્સટાઈલ માર્કેટના વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, PGVCLના કોન્ટ્રાકટરોએ કોઈપણ જાતની પૂર્વ જાણ કે સહી લીધા વિના અંદાજે 30 થી 50 જેટલા દુકાનદારોના જૂના મીટર કાઢીને સ્માર્ટ મીટર લગાવી દીધા છે. વેપારીઓના આક્ષેપ મુજબ, સ્માર્ટ મીટર લાગ્યા બાદ લાઈટ બિલમાં તોતિંગ વધારો થયો છે. જે યુનિટનો ભાવ પહેલા ૮-૯ રૂપિયા હતો તે વધીને ૧૨ થી ૧૩ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. આ ઉપરાંત, મીટર બદલતી વખતે જૂના રીડિંગની નોંધ લેવાઈ નથી અને નવા બોક્સ પર નામ પણ નથી, જેના કારણે પારદર્શિતા જળવાતી નથી. કેટલાક વેપારીઓએ તો એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે કોન્ટ્રાકટરોએ લાઈટ કાપી નાખવાની ધમકી આપીને કામગીરી કરી હતી.

સ્માર્ટ મીટર લગાવાતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ
સ્માર્ટ મીટર લગાવાતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે જેતપુર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ વી.ડી.પટેલે વેપારીઓને ટેકો જાહેર કર્યો છે. તેમણે મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "સ્માર્ટ મીટર ફરજિયાત નથી, છતાં વેપારીઓની સંમતિ વિના બળજબરીથી લગાવવામાં આવ્યા છે. લોકોને અત્યારે સ્માર્ટ મીટર પર ભરોસો નથી અને તેનાથી બિલ વધારે આવે છે. અમારી માંગ છે કે જે મીટર જાણ બહાર બદલાયા છે તે કાઢીને ફરી જૂના મીટર લગાવી દેવામાં આવે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જો આ માંગ નહીં સંતોષાય તો આગામી સમયમાં વેપારીઓ વીજ બિલ નહીં ભરે.

PGVCL એક્ઝિ. એન્જિ.એ કહ્યું કોન્ટ્રાકટર સામે કાર્યવાહી કરીશું
PGVCL એક્ઝિ. એન્જિ.એ કહ્યું કોન્ટ્રાકટર સામે કાર્યવાહી કરીશું (Etv Bharat Gujarat)

વેપારીઓના વિરોધ બાદ PGVCL જેતપુરના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર દિલીપ જેઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, વેપારી એસોસિએશનની રજૂઆત મળી છે. તેમણે સ્વીકાર્યું હતું કે કોન્ટ્રાકટરના માણસોએ જાણ બહાર મીટર બદલ્યા છે, જે બાબતે કોન્ટ્રાકટરને નોટિસ આપી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો કે, વેપારીઓની જૂના મીટર પરત લગાવવાની માંગ પર તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "એકવાર મીટર બદલાઈ ગયા બાદ ફરીથી જૂનું મીટર લગાવવું સિસ્ટમ મુજબ શક્ય નથી." પરંતુ, વચલા રસ્તા તરીકે તેમણે ખાતરી આપી હતી કે જે ગ્રાહકોને શંકા હોય તેમના કનેક્શનમાં સ્માર્ટ મીટરની બાજુમાં પેરેલલ 'ચેક મીટર' (સાદું મીટર) મુકવામાં આવશે. એક-બે દિવસ સુધી બંનેના રીડિંગ સરખાવવામાં આવશે અને ગ્રાહકને સંતોષ થાય ત્યાં સુધી ચેક મીટર રાખવામાં આવશે. હાલ તો વેપારીઓ જૂના મીટરની જીદ પર અડગ છે, ત્યારે PGVCLના 'ચેક મીટર'ના સમાધાનથી વિવાદ શાંત થાય છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું.

  1. PGVCL ઓફિસમાં જ વીજ કનેક્શન કાપવાની નોટિસ, ગોંડલની સરકારી કચેરીઓમાં ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ
  2. ઉપલેટા: PGVCLએ વીજ વિભાગનું મથક સ્થળાંતરિત કરતા 3 ગામમાં રોષ, કચેરી ખાતે ગ્રામજનોના ધામા

TAGGED:

PGVCL
JETPUR PGVCL
RAJKOT NEWS
SMART METERS OF PGVCL
TRADERS PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.