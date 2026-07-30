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સુરેન્દ્રનગર: એમ.પી.શાહ સાયન્સ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારા જન્માષ્ટમી લોકમેળાનો વિરોધ

વઢવાણ મેળાના મેદાન ઉપરાંત એમ.પી. શાહ સાયન્સ કોલેજ ખાતે પાંચ દિવસીય લોકમેળો યોજવાના ઠરાવ સામે વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિક નાગરિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

એમ.પી.શાહ સાયન્સ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારા જન્માષ્ટમી લોકમેળાનો વિરોધ
એમ.પી.શાહ સાયન્સ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારા જન્માષ્ટમી લોકમેળાનો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 8:51 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં જન્માષ્ટમી પર્વ નિમિત્તે યોજાતા લોકમેળાને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા વઢવાણ મેળાના મેદાન ઉપરાંત એમ.પી. શાહ સાયન્સ કોલેજ ખાતે પાંચ દિવસીય લોકમેળો યોજવાના ઠરાવ સામે વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિક નાગરિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કોલેજનું શૈક્ષણિક કાર્ય ન બગડે અને ગ્રાઉન્ડની જાળવણી જળવાઈ રહે તે માટે સાયન્સ કોલેજના બદલે અન્ય કોઈ વૈકલ્પિક સ્થળે મેળો યોજવા કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી સખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

સાયન્સ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જન્માષ્ટમી લોકમેળા સામે વિરોધ

સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં જન્માષ્ટમી નિમિત્તે બે લોકમેળા યોજવામાં આવતા હોય છે જેમાં સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વઢવાણ મેળાના મેદાન ખાતે અને સુરેન્દ્રનગર શહેરની એમપી શાહ સાયન્સ કોલેજ ખાતે મેળાનું આયોજન કરતી હોય છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત આસપાસ ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકો પણ આ મેળાની મજા માણવા માટે સાતમ આઠમમાં સુરેન્દ્રનગર આવતા હોય છે. ચાલુ વર્ષે પાંચ દિવસનો લોકમેળાનું આયોજન કરવા અંગેનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે હવે આ અંગે વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયા છે.

એમ.પી.શાહ સાયન્સ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારા જન્માષ્ટમી લોકમેળાનો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ મેળાના મેદાન ખાતે યોજાતો લોકમેળો યથાવત રાખવા માટેની માંગણી કરવામાં આવી છે તો બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર શહેરના સાયન્સ કોલેજ ખાતે યોજવામાં આવી રહેલા લોકમેળાનું સ્થળ બદલવા માંગ કરવામાં આવી છે. એમપી શાહ સાયન્સ કોલેજમાં અંદાજિત 3,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ત્યારે તેમના અભ્યાસ ઉપર સીધી અસર પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે. પાંચ દિવસ લોકમેળો યોજાય ત્યારે ગ્રાઉન્ડમાં લોકોની અવરજવર વધી જતી હોય છે અને કોલેજ બંધ રાખવાની નોબત સર્જાતી હોય છે ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં પાંચ દિવસ સુધી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ બગડી રહ્યો છે.

બીજી તરફ કોલેજનું ગ્રાઉન્ડ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. આગળના વર્ષે જ્યારે મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આડેધડ સાયન્સ કોલેજના ગ્રાઉન્ડમાં ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું. સાયન્સ કોલેજના સ્થાને અન્ય સ્થળ ઉપર લોકમેળો યોજવા માટેની રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

વિદ્યાર્થીઓને સીનીયર સીટીઝનો દ્વારા સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી અને આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને યોગ્ય નિર્ણય કરી અને સાયન્સ કોલેજના સ્થાને સુરેન્દ્રનગરનો લોકમેળો અન્ય સ્થળે યોજવા માટેની માંગ કરવામાં આવી છે. આ અંગે કમિશનર જે.કે.જાદવે પણ ખાતરી આપી છે કે લોકોને વિશ્વાસમાં લઈ અને ત્યારબાદ જ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

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