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જામનગરમાં કંગના રનૌતના નિવેદનનો અનોખી રીતે વિરોધ: મહિલાઓએ કાદવમાં ગરબા રમીને વ્યક્ત કર્યો રોષ

સ્થાનિક નેતાઓ અને મહિલાઓએ કાદવમાં બેસીને તથા ગરબા રમીને પોતાનો ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

જામનગરમાં કંગના રનૌતના નિવેદનનો અનોખી રીતે વિરોધ: મહિલાઓએ કાદવમાં ગરબા રમીને વ્યક્ત કર્યો રોષ
જામનગરમાં કંગના રનૌતના નિવેદનનો અનોખી રીતે વિરોધ: મહિલાઓએ કાદવમાં ગરબા રમીને વ્યક્ત કર્યો રોષ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 1:15 PM IST

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જામનગર: બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને સાંસદ કંગના રનૌત દ્વારા તાજેતરમાં આપવામાં આવેલા વિવાદાસ્પદ નિવેદનોના પડઘા હવે ગુજરાતમાં પણ ઘેરા બની રહ્યા છે. કંગનાના નિવેદન સામે દેશભરમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે જામનગરમાં એક અત્યંત અનોખો અને ધ્યાન ખેંચે તેવો વિરોધ પ્રદર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. સ્થાનિક નેતાઓ અને મહિલાઓએ કાદવમાં બેસીને તથા ગરબા રમીને પોતાનો ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

ભીમ વાસ પાસે ઓવરબ્રિજ નીચે કાદવમાં વિરોધ

જામનગર શહેરના ભીમ વાસ વિસ્તાર પાસે આવેલા ઓવરબ્રિજ નીચે જમા થયેલા કાદવ-કીચડ વચ્ચે આ અનોખા પ્રતિકાત્મક વિરોધનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગર કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર રચનાબેન નંદાણીયાની આગેવાનીમાં આ વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું. રચનાબેન પોતે કાદવમાં બેસી ગયા હતા અને કંગના રનૌતના નિવેદનો સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

અનોખો પ્રતિકાત્મક આક્રોશ

કંગના રનૌતના વિવાદાસ્પદ નિવેદનથી નારાજ મહિલાઓએ માત્ર કાદવમાં બેસીને જ નહીં, પરંતુ કાદવની અંદર જ ગરબા રમીને અનોખી રીતે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

મહિલાઓની બહોળી હાજરી અને લોકોમાં આશ્ચર્ય

આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં રચનાબેન નંદાણીયા સાથે શહેરની અન્ય અનેક મહિલાઓ પણ ઉત્સાહભેર જોડાઈ હતી. મહિલાઓએ કાદવ વચ્ચે ગરબા રમીને સાંસદ કંગના રનૌત વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને તેમના નિવેદનને આકરા શબ્દોમાં સખત રીતે ટીકા કરી હતી.

રોડ પરથી પસાર થતા રાહદારીઓ અને સ્થાનિક લોકો માટે આ દ્રશ્ય આશ્ચર્યજનક બની રહ્યું હતું. કાદવમાં મહિલાઓને આ રીતે વિરોધ કરતી જોઈને લોકો પણ ઘડીક વિચારતા થઈ ગયા હતા. જામનગરમાં યોજાયેલો આ અનોખો અને આક્રમક વિરોધ હાલ સમગ્ર શહેરમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

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KANGANA RANAUTS STATEMENT ANGER
PROTEST IN JAMNAGAR
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KANGANA RANAUT
PROTEST AGAINST KANGANA RANAUT

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