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ગાંધીનગરના દેલવાડમાં વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત, IIIT કેમ્પસમાં ધરણાં

ગરબા બંધ કરાવવા આવેલા સ્થાનિકો સાથે બોલાચાલી બાદ ધોકા-હથિયારોથી હુમલો, ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ ઇજાગ્રસ્ત

વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલા બાદ IIIT કેમ્પસમાં ધરણાં
વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલા બાદ IIIT કેમ્પસમાં ધરણાં (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 8:25 PM IST

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ગાંધીનગરઃ દેલવાડ IIITના વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા હુમલાના ખૂબ ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે. હુમલાની ઘટના બાદ દેલવાડ IIITના વિદ્યાર્થીઓ ધરણા પર ઉતરી ગયા હતા. પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓએ હુમલાખોરો સામે કડક કાર્યવાહીની માગ કરી હતી, સાથે જ કેમ્પસમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને પૂરતી સુરક્ષા પૂરી પાડવાની પણ માગ કરી હતી.

વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે જ્યારે કોલેજના સત્તાધીશોને આ અંગે ફરિયાદ કરી તો સત્તાધીશો તરફથી કોઈ જ યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હતો. તેમણે રજુ કરેલી માગણીઓ અંગે સત્તાધીશ તરફથી કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ નહીં મળ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. કોલેજના સત્તાધીશો માત્ર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાના વચનો જ આપી રહ્યા હોવાનો વિદ્યાર્થીઓનો આક્ષેપ છે. સમગ્ર મામલે કોલેજ સત્તાધીશો પણ મીડિયાને અવગણતા જોવા મળ્યા હતા.

પોલીસને જાણ કરી હોવાનો કોલેજ સત્તાધીશોનો દાવો (Etv Bharat Gujarat)

મીડિયા સમક્ષ બોલવા મામલે વિદ્યાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ?

ધરણા દરમિયાન Etv Bharatએ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, વિદ્યાર્થીઓ મીડિયા સાથે વાત કરવામાં અચકાતા હતા. વિદ્યાર્થીઓને એવો પણ ડર સતાવી રહ્યો છે કે,જો તેઓ મીડિયા સમક્ષ ઘટનાને લઈને નિવેદન આપશે, તો તેમની સામે પગલાં લેવાઈ શકે છે.

વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે, કેમ્પસની બહાર બનેલી ગંભીર ઘટના બાદ તેમની સુરક્ષા અંગે સંસ્થાએ સ્પષ્ટ અને કડક પગલાં લેવા જોઈએ. માત્ર પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હોવાના દાવાથી વિદ્યાર્થીઓને સંતોષ નથી, પરંતુ ઘટનાની કાયદેસરની નોંધ કરી જવાબદારો સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ.

ગાંધીનગરના દેલવાડ ગામે આવેલી IIITના વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો (Etv Bharat Gujarat)

શું હતો મામલો?

માણસા તાલુકાના દેલવાડ ગામે આવેલી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (IIIT)ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગણેશ ચતુર્થી નિમિત્તે હોસ્ટેલમાં ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ સ્પીકર પર ગરબા વગાડી રહ્યા હતા, ત્યારે બે કારમાં આવેલા કેટલાક શખ્સોએ ગરબા બંધ કરવા જણાવ્યું હતું. આ મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિકો વચ્ચે શાબ્દિક બોલાચાલી થયા બાદ મામલો બિચક્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓના આક્ષેપ મુજબ, કારમાં આવેલા સ્થાનિક લોકો ધોકા સહિતના હથિયારો લઈને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારામારી કરી હતી. આ હુમલામાં ત્રણ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પણ ઈજા પહોંચી હતી.

પોલીસ ફરિયાદ અંગે પણ સવાલો

હાલ તો સમગ્ર ઘટનાને લઈને કોલેજના સત્તાધીશો પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. જો કે વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છેકે, લાંબા સમય બાદ પણ પોલીસના ચોપડે કોઈ ફરિયાદ નોંધાઈ હોવાની સ્પષ્ટતા કરવામાં નથી આવી. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા, હુમલામાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કાર્યવાહી અને ફરિયાદની સ્થિતિ અંગે સંસ્થા તથા પોલીસ તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે તેવી વિદ્યાર્થીઓની માંગ છે.

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