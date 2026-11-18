19 મહિનાથી કાયમી ભરતીના વાયદા અધૂરા, વ્યાયામ શિક્ષકો ફરી ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે મેદાનમાં ઉતર્યા
'વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતી અંગે નિર્ણય નહીં લેવાય ત્યાં સુધી ગાંધીનગર છોડવાના નથી'
Published : November 18, 2026 at 1:45 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતીની માંગ લાંબા સમયથી પડતર રહેતા ઉમેદવારોએ આંદોલનનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. સરકારમાં અનેક વખત રજૂઆતો છતાં કોઇ નક્કર પરિણામ ન આવતા રાજ્યની વિવિધ શાળાઓમાં કરાર આધારિત વ્યાયામ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા ખેલ સહાયકો અને વ્યાયામની ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારોએ ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે મોરચો માંડ્યો છે. ઉમેદવારોએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે જ્યા સુધી કાયમી ભરતી અંગે નિર્ણય નહીં લેવાય ત્યાં સુધી તેઓ ગાંધીનગર છોડવાના નથી.
મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠકના 19 મહિના બાદ પણ કોઇ જાહેરાત નહીં
વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતીની માંગ સાથે આ અગાઉ ઉમેદવારોએ 32 દિવસ સુધી આંદોલન કર્યું હતું. આ આંદોલનના અંતે 17 એપ્રિલ, 2025ના રોજ મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાને આગેવાનો સાથે સમાધાન બેઠક યોજાઇ હતી. આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી દ્વારા વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતી અંગે બાંહેધરી આપવામાં આવી હતી. સાથે જ ત્રણ મહિનાની અંદર આ મામલે કમિટીની રચના કરવામાં આવતાં ઉમેદવારોમાં કાયમી ભરતીની આશા જાગી હતી. જોકે, સમાધાન બેઠકને 19 મહિના જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં ભરતી અંગે કોઇ નક્કર કાર્યવાહી કે જાહેરનામું બહાર પડ્યું નથી.
ઉમેદવારોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સમયગાળા દરમિયાન શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓથી લઈને શિક્ષણ મંત્રી અને મુખ્યમંત્રી સુધી અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. વારંવાર રૂબરૂ મુલાકાતો કરીને ભરતી પ્રક્રિયાની સ્થિતિ અંગે અપડેટ પણ મેળવવામાં આવે છે પરંતુ દર વખતે ફાઇલ તૈયાર થઈ રહી છે, અધિકારીઓ ફાઇલની ચકાસણી કરી રહ્યા છે અથવા ફાઇલ મુખ્યમંત્રીની સહી માટે પહોંચી છે તેવા જવાબો આપવામાં આવે છે. 10 દિવસ, 15 દિવસ કે મહિનાના અંત સુધીમાં ભરતી પ્રક્રિયા આગળ વધશે તેવા આશ્વાસનો આપવામાં આવે છે. આમ, અલગ-અલગ વાયદા અને નિવેદનો વચ્ચે 19 મહિના પસાર થઈ ગયા હોવા છતાં ભરતી અંગે કોઈ નિર્ણય ન આવતાં ઉમેદવારોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સમાધાન બેઠકમાં ચાર મુખ્ય માંગણીઓ સ્વીકારાઈ હતી
17 એપ્રિલ, 2025ના રોજ યોજાયેલી સમાધાન બેઠકમાં ઉમેદવારોની મુખ્ય ચાર માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું હતું.
- વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતી SAT પરીક્ષાના આધારે કરવામાં આવે
- 16થી 17 વર્ષથી કાયમી ભરતી થઈ ન હોવાથી ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવે
- વ્યાયામની તમામ ડિગ્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે
- વ્યાયામની ડિગ્રી ધરાવતા તમામ ખેલ સહાયકોને કાયમી કરવામાં આવે
સરકાર તરફથી આ માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવી હોવાની બાંહેધરી મળતાં ઉમેદવારોએ પોતાનું આંદોલન સ્થગિત કર્યું હતું પરંતુ આટલો લાંબો સમય વીતી જવા છતાં ભરતી પ્રક્રિયા આગળ ન વધતાં હવે ઉમેદવારોનો ધીરજનો બંધ તૂટ્યો છે. અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં અધિકારીઓના પેટનું પાણી હલતું ન હોવાનો આક્ષેપ કરતાં ઉમેદવારોએ હવે ગાંધીનગરની સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે આંદોલન શરૂ કર્યું છે.
હાલ સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે મોરચો માંડીને બેઠેલા ઉમેદવારોની એક જ માંગ છે કે સરકાર અગાઉ આપેલી બાંહેધરીનું પાલન કરે, વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતીની પ્રક્રિયા તાત્કાલિક શરૂ કરે અને સત્તાવાર જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરે. ઉમેદવારોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જ્યાં સુધી તેમના વર્ષો જૂના પ્રશ્નોનો ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ ગાંધીનગર છોડશે નહીં.
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