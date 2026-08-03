ETV Bharat / state

ગાંધીનગરમાં TET-1 પાસ ઉમેદવારોની રજૂઆત: 11,000થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ, ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી પૂર્ણ કરવાની માંગ

વહેલી સવારથી જ વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે પહોંચી ગયેલા ઉમેદવારોએ અધિકારી સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ તેમને યોગ્ય જવાબ મળ્યો ન હતો.

ગાંધીનગરમાં TET-1 પાસ ઉમેદવારોની રજૂઆત: 11,000થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ, ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી પૂર્ણ કરવાની માંગ
ગાંધીનગરમાં TET-1 પાસ ઉમેદવારોની રજૂઆત: 11,000થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ, ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી પૂર્ણ કરવાની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 10:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારના સરકારી વિભાગોમાં અનેક જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં અનેક કર્મચારીઓ પણ આઉટસોર્સથી નોકરી કરી રહ્યા છે, છતાં સરકાર દ્વારા કાયમી ભરતી કરવામાં આવતી નથી. આજે ગાંધીનગરમાં આવેલા વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે TET-1 પાસ ઉમેદવારો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અલગ-અલગ શાળાઓમાં 11,000થી વધુ જગ્યાઓ ખાલી છે. આ મુદ્દે ઉમેદવારો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમની રજૂઆતો ઉપર યોગ્ય જવાબ ન મળતાં આંદોલનનો માર્ગ અપનાવે તેવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે.

વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે મોટી સંખ્યામાં હાજર થયેલા ઉમેદવારો તેમની માંગણી ઉપર અડગ રહ્યા હતા. વહેલી સવારથી જ વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે પહોંચી ગયેલા ઉમેદવારોએ અધિકારી સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ તેમને યોગ્ય જવાબ મળ્યો ન હતો. ઉમેદવારોએ અધિકારીને રજૂઆત કરી હતી કે TET-1 પાસ ઉમેદવારોની ભરતી મુદ્દે શિક્ષણ નિયામકને આવેદનપત્ર આપીને ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી પૂર્ણ કરવાની માંગ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાને ચાર મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં હજુ સુધી પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ (PML), જિલ્લાવાર ખાલી જગ્યાઓ તેમજ ભરતીનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.

ગાંધીનગરમાં TET-1 પાસ ઉમેદવારોની રજૂઆત: 11,000થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ, ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી પૂર્ણ કરવાની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

ઉમેદવારોની માંગ છે કે પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ (PML) તાત્કાલિક જાહેર કરવામાં આવે, જિલ્લાવાર અને કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાઓની માહિતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે, ભરતીનું પારદર્શક સમયપત્રક જાહેર થાય તેમજ ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ બાદ જિલ્લા પસંદગીની પ્રક્રિયા વિલંબ વગર શરૂ કરવામાં આવે. સાથે જ ઉમેદવારોએ શિક્ષક દિવસ (૫ સપ્ટેમ્બર) નિમિત્તે પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવાની પણ રજૂઆત કરી છે. રાજ્યની અનેક સરકારી શાળાઓમાં કાયમી શિક્ષકોની અછત હોવાથી વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક હિતને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર વહેલી તકે ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરે તેવી તેમની અપેક્ષા છે.

ઉમેદવારોએ નિયમિત રજૂઆત કરવા છતાં તેમને યોગ્ય જવાબ મળ્યો ન હતો, જેને લઈને તેમણે જણાવ્યું હતું કે હવે તો આંદોલન એક જ ઉપાય છે. સરકાર ખાલી પડેલી બેઠકો ઉપર તાત્કાલિક ચૂંટણી જાહેર કરી શકે છે, પરંતુ ઉમેદવારોની ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરતી નથી. તે ઉપરાંત ઉમેદવારોએ સ્થળ ઉપર મેલોડી ચોકલેટ વેચીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

TAGGED:

TET 1 QUALIFIED CANDIDATES
DEMAND TO COMPLETE RECRUITMENT
RECRUITMENT PROCESS
GANDHINAGAR
PROTEST BY TET 1 QUALIFIED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.