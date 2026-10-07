ગુજરાત ભાડા વિધેયક મુદ્દે અમદાવાદ કોર્ટમાં વકીલોનો વિસ્ફોટક વિરોધ, બાર પ્રમુખો બરખાસ્ત
અમદાવાદના સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ અને સ્મોલ કોઝ કોર્ટના વકીલોએ આ નિર્ણય સામે વિરોધ નોંધાવી હડતાળ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો
Published : October 7, 2026 at 7:58 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ને લઈને અમદાવાદની કોર્ટોમાં વકીલોનો વિરોધ વધુ ઉગ્ર બન્યો છે. રાજ્ય સરકારે વિધેયક પરત ખેંચવાની જાહેરાત કર્યા બાદ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે હડતાળ પરત ખેંચવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જોકે, અમદાવાદના સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ અને સ્મોલ કોઝ કોર્ટના વકીલોએ આ નિર્ણય સામે વિરોધ નોંધાવી હડતાળ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ ખાતે વકીલોની બેઠક દરમિયાન ભારે હોબાળો થયો હતો. બેઠકમાં સત્તાધીશોએ સરકાર દ્વારા વકીલોની માંગ સ્વીકારી લેવામાં આવી હોવાનું જણાવતાં વકીલોએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. વકીલોએ માંગ કરી હતી કે સરકાર તરફથી લેખિતમાં શું આપવામાં આવ્યું છે તે જાહેર કરવામાં આવે અથવા બેઠકની મિનિટ્સ દર્શાવવામાં આવે.
આ દરમિયાન બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ જગત ચોક્સી સાથે પણ ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. જગત ચોક્સીએ માઇક લઈને હડતાળ પરત ખેંચવાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, વકીલોમાં ભારે વિરોધ જોવા મળતાં તેઓ માઇક તોડીને બેઠકમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. ત્યારબાદ મોટી સંખ્યામાં વકીલો એકત્ર થયા હતા અને પ્રમુખને હોદ્દા પરથી બરખાસ્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
બપોરે આશરે 3.30 વાગ્યે વકીલોએ સહી ઝુંબેશ હાથ ધરી હતી. સેશન્સ કોર્ટ બાર માટે એડવોકેટ આઈ.ડી. પઠાણ અને વિનોદ દીક્ષિતને કાર્યકારી પ્રમુખ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ સ્મોલ કોઝ કોર્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ જે.બી. પ્રજાપતિને પણ બરખાસ્ત કરી સી.એમ. વિરમગામીને કાર્યકારી પ્રમુખ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ નિર્ણય બાદ વકીલો કોર્ટની વિવિધ કાર્યવાહી વચ્ચે પહોંચ્યા હતા અને પક્ષકારો તથા વકીલોને કોર્ટરૂમમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે કોર્ટનું કામકાજ પણ અટકી ગયું હતું. વકીલોએ આગામી 10 ઓક્ટોબર સુધી હડતાળ ચાલુ રાખવાનું એલાન કર્યું છે.
10 ઓક્ટોબર બાદ વકીલો ફરી બેઠક યોજીને આગળની રણનીતિ નક્કી કરશે. આમ, ગુજરાત ભાડા વિધેયક પર સરકાર દ્વારા પરત ખેંચવાની જાહેરાત છતાં અમદાવાદની કોર્ટોમાં વકીલોનો વિરોધ શમ્યો નથી અને સમગ્ર મુદ્દો હવે બાર એસોસિએશનની આંતરિક ખેંચતાણ સાથે વધુ ઉગ્ર બન્યો છે.
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