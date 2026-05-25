કામરેજના સેવણી ગામે પાવર ગ્રીડ વીજ લાઈન મુદ્દે ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ: સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજની આગેવાનીમાં ધરણા

ખેડૂતોનો વિરોધ અને મોટી સંખ્યામાં જનમેદની એકત્ર થતાં સેવણી ગામ ખાતે પરિસ્થિતિ તંગ બની હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 10:12 PM IST

સુરત: કામરેજ તાલુકાના સેવણી ગામે પાવર ગ્રીડ વીજ કંપની દ્વારા નાખવામાં આવી રહેલી 765 KVની મહાકાય વીજ લાઈન મુદ્દે ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજની આગેવાની હેઠળ આજે સેવણી ગામ ખાતે અસરગ્રસ્ત ખેડૂત હિરેનભાઈ નટોરભાઈ પટેલના ખેતરમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકત્ર થયા હતા અને પાવર ગ્રીડની જોહુકમી સામે ધરણા કાર્યક્રમ યોજી વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો.

સ્થાનિક ખેડૂત સમીર પટેલે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, પાવર ગ્રીડ કંપની દ્વારા અગાઉ વર્ષ-દોઢ વર્ષ પહેલાં જે લાઈનનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો અને જે ખેડૂતોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી, ત્યાં આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પોલ (વીજ થાંભલા) ઊભા કરી દેવાયા છે. પરંતુ વચ્ચેના 4 થી 5 ખેડૂતોને હજુ ચાર દિવસ કે અઠવાડિયા પહેલાં જ નોટિસ મળી છે, અને નોટિસ મળે તે પહેલાં જ કંપની દ્વારા બળજબરીપૂર્વક ખેતરોમાં ખાડા ખોદવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે બાજુમાં આવેલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (ઉદ્યોગો)ના માલિકોને ફાયદો કરાવવા માટે પાવર ગ્રીડના અધિકારીઓએ મિલીભગત કરીને લાઈનનો આખો રૂટ ડાયવર્ટ કરી દીધો છે.

આ અંગે સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ પરિમલસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "સરકારમાં વગ ધરાવતા અને પૈસાવાળા માલેતુજારોએ પોતાની કિંમતી જમીનો અને પ્રોપર્ટી બચાવવા માટે પાવર ગ્રીડના અધિકારીઓ સાથે મિલીભગત કરી છે. અજગરના ભરડા જેવી આ 765 KVની મહાકાય વીજ લાઈન મોટા લોકોના પ્લોટમાંથી ડાયવર્ટ કરીને નિઃસહાય અને નાના ખેડૂતોના ખેતરો તરફ વાળી દેવામાં આવી છે. આ ફેરફારથી ખેડૂતોની કિંમતી ખેતીની જમીન અને પાકને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે કંપનીના અધિકારીઓ પાસે આ રૂટ ડાયવર્ટ કરવા પાછળનું કોઈ ચોક્કસ કે વ્યાજબી કારણ નથી. ખેડૂતો પાસે જૂનો અને નવો બંને નકશા ઉપલબ્ધ છે, જે આ ગેરરીતિની સાક્ષી પૂરે છે. સેવણી ગામમાં આ ડાયવર્ઝનને કારણે અંદાજે 5 થી 6 થાંભલા બદલાયા છે અને 10 થી 12 ખેડૂતો સીધી રીતે અસરગ્રસ્ત બન્યા છે.

ખેડૂતોનો વિરોધ અને મોટી સંખ્યામાં જનમેદની એકત્ર થતાં સેવણી ગામ ખાતે પરિસ્થિતિ તંગ બની હતી, જેને પગલે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તે માટે પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે વીજ લાઈનનો નવો રૂટ તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે અને જે જૂનો સર્વે થયેલો હતો તે જ રૂટ પર લાઈન લઈ જવામાં આવે.

ખેડૂત નેતાઓએ સ્પષ્ટ ચીમકી આપી છે કે આ માત્ર પ્રતીક ધરણા છે. જો પાવર ગ્રીડ કંપની કે તંત્ર દ્વારા ખેડૂતોની રજૂઆત સાંભળવામાં નહીં આવે અને ન્યાય નહીં મળે, તો આગામી દિવસોમાં સુરત કલેક્ટર કચેરીનો ઘેરાવો કરીને ત્યાં જ ધરણા પર બેસવાની ઉગ્ર રણનીતિ ઘડવામાં આવશે અને જ્યાં સુધી આ પ્રશ્નનો ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે.

