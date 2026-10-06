અમદાવાદઃ બે પાડોશીની તકરારમાં પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ, બજરંગ દળની એન્ટ્રીથી થઈ જોવા જેવી
યુવતીની હેરાનગતિની ફરિયાદ નોંધાવવા ગયેલા પરિવારે પોલીસની કામગીરી પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે.
Published : October 6, 2026 at 4:45 PM IST
અમદાવાદઃ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં બે પાડોશી પરિવારો વચ્ચેના જૂના મનદુઃખમાંથી ઊભેલા વિવાદને લઈને પોલીસ કાર્યવાહી ચર્ચામાં આવી છે. સોમવારની રાત્રે બનેલી આ ઘટનામાં બજરંગ દળની એન્ટ્રીથી મોડી રાત સુધી માહોલ ગરમાયેલો રહ્યો હતો. ફરિયાદી અને બજરંગ દળના કાર્યકરોએ પોલીસની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
યુવતીના પરિવારનો પોલીસ પર આરોપ
એક યુવક પોતાની યુવતીની હેરાન કરતો હોવાની ફરિયાદ સાથે એક પરિવાર રામોલ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. યુવક સામે પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટે યુવતીનો પરિવાર રામોલ પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો હતો. યુવતીના પરિવાર તરફથી ફરિયાદ નોંધાવવાની કાર્યવાહી વચ્ચે જ સામે પક્ષે પણ યુવતી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. યુવતીના પરિવાર તરફથી સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો કે, જો યુવતી પોતે હેરાનગતિની ફરિયાદ લઈને પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી, તો તેની સામે સામસામે ફરિયાદ કયા સંજોગોમાં નોંધાઈ અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કયા આધારે કરવામાં આવે.
યુવતીના પિતાને લોકઅપમાં રાખ્યાનો આક્ષેપ
સમગ્ર કેસમાં ફરિયાદી યુવતી દ્વારા પોલીસની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવવામા આવ્યા છે. યુવતીએ પોલીસ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે, તેના પિતા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર ન હોવા છતાં, તેમને સીધા પોલીસ લોકઅપમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. પરિવારે આ મામલે પોલીસ પાસે સ્પષ્ટતા માગી છે અને જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિ હોય તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય તેવી માગ કરી છે.
બજરંગ દળની એન્ટ્રીથી ગરમાયો માહોલ
આ ઘટનાની જાણ થતા જ મોટી સંખ્યામાં બજરંગ દળના કાર્યકરો યુવતી અને તેના પરિવારના સમર્થનમાં પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. બજરંગ દળના કાર્યકરોએ પોલીસ સ્ટેશન બહાર જ સૂત્રોચ્ચાર કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. વિરોધ કરી રહેલા બજરંગ ગળના કાર્યકરોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, રજુઆત કરવા ગયેલા કાર્યકરો સાથે પોલીસે અપશબ્દો કહ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમની સાથે ધક્કામુક્કી કરીને તેમને પોલીસ સ્ટેશન બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
બજરંગ દળના કાર્યકરોએ માગ કરી છેકે, તેઓ કાયદો હાથમાં લેવાના પક્ષમાં નથી, પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ અથવા પોલીસ અધિકારી દ્વારા કાયદેસરની પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન થયું હોય તો તેની પણ તપાસ થવી જોઈએ.
રસ્તા પર થૂંકવા મામલે થયો વિવાદઃ પોલીસ
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI આર.બી. રબારીના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર મામલો જનતાનગર વિસ્તારમાં રહેતા બે પડોશીઓ વચ્ચે અગાઉથી ચાલતા મનદુઃખ અને ગેરસમજ સાથે જોડાયેલો છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે અગાઉ ઘરની બાજુમાં બકરા બાંધવા તેમજ વાહન મૂકવા જેવી બાબતોને લઈને બંને પક્ષ વચ્ચે શાબ્દિક બોલાચાલી અને વિવાદ થયો હતો. વધુમાં PI રબારીએ કહ્યું કે, આ અગાઉના વિવાદમાં બંને પક્ષોને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બોલાવી સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ત્યારબાદ રસ્તા પરથી યુવતી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે એક યુવક દ્વારા જમીન પર થૂંકવાની ઘટના બની હતી, આ ઘટનામાં યુવતીને એવું લાગ્યું કે, આ યુવક તેની ઉપર થૂંક્યો છે અને તેને લઈને સમગ્ર વિવાદ ઉભો થયો હતો.
વધુ વિગતો આપતા PI રબારીએ કહ્યું કે, યુવતીએ પોતાના લેખિત નિવેદનમાં એ સ્પષ્ટ કર્યું છેકે, યુવકે તેનાથી દૂર થૂક્યું હતું અને યુવતી ત્યાંથી નીકળી ગઈ ત્યારે યુવક થૂંક્યો હતો. પોલીસના દાવા પ્રમાણે આ સમગ્ર ઘટનામાં અગાઉના મનદુઃખ અને ગેરસમજના કારણે મામલો વધુ વકર્યો હતો.
યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ હોવાનો પોલીસનો દાવો
PI આર.બી. રબારીના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસે બંને પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી કરી હતી. રાત્રિના સમયે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકરો પણ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા, જેમને પોલીસે સમજાવીને મામલો શાંત પાડ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર ઘટનાને કોઈ એકતરફી દૃષ્ટિકોણથી જોવાને બદલે બંને પક્ષની રજૂઆત અને અગાઉના વિવાદની પૃષ્ઠભૂમિ ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
તપાસથી સ્પષ્ટ થશે હકીકત
આ સમગ્ર મામલામાં એક તરફ યુવતી અને તેના પરિવાર તરફથી હેરાનગતિ, સામસામે ફરિયાદ અને પોલીસ કાર્યવાહી અંગે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે, તો બીજી તરફ પોલીસનું કહેવું છે કે મામલો અગાઉના પાડોશી વિવાદ, મનદુઃખ અને એક ઘટનાને લઈને થયેલી ગેરસમજમાંથી ઊભો થયો હતો.
હવે બંને પક્ષની ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો, ઉપલબ્ધ પુરાવા અને પોલીસની કાર્યવાહી સહિતની બાબતોની કાયદેસર તપાસ બાદ જ સમગ્ર ઘટનાની વાસ્તવિક સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકશે. આ દરમિયાન કોઈ એક પક્ષના આક્ષેપને અંતિમ હકીકત માનવાને બદલે તપાસના પરિણામની રાહ જોવી મહત્વપૂર્ણ છે.
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