જેતપુરમાં ભાદર નદીના પ્રદૂષણને લઇને GPCB કચેરી ખાતે વિરોધ, ન્યાયની માંગ સાથે ઉપવાસ પર ઉતર્યા ખેડૂતો

જેતપુરમાં ભાદર નદીના પ્રદૂષણને લઇને GPCB કચેરી ખાતે વિરોધ
Published : February 11, 2026 at 8:13 AM IST

જેતપુર: ઔદ્યોગિક માટે પ્રખ્યાત અને પ્રદૂષણ માટે કુખ્યાત બનેલા જેતપુરના કેરાળી-લુણાગરા પાસે ભાદર નદીમાં કેમિકલ માફિયાઓ દ્વારા ઝેરી પાણી છોડાતા નદી પ્રદૂષિત થઇ છે. આ ઘટનાને લઇને ખેડૂતો અને આમ આદમી પાર્ટીએ GPCB કચેરી ખાતે નદીની પાણીની બોટલ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ન્યાયની માંગ સાથે ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું છે.

જેતપુર પંથકની જીવાદોરી સમાન ભાદર નદી ફરી એકવાર પ્રદૂષણના ભરડામાં આવી છે. કેરાળી અને લુણાગરા ગામ પાસેથી પસાર થતી ભાદર નદીમાં કેમિકલ માફિયાઓ દ્વારા બેરોકટોક ઝેરી કેમિકલ યુક્ત પાણી ઠાલવવામાં આવતા નદીમાં ફીણના ગોટેગોટા જોવા મળી રહ્યા છે. આ ગંભીર પ્રશ્નને લઈ આમ આદમી પાર્ટી અને સ્થાનિક ખેડૂતો દ્વારા 'ભાદર બચાવો' અભિયાન અંતર્ગત ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.

AAPના કાર્યકરો અને ખેડૂતો નદીમાંથી પ્રદૂષિત પાણીની બોટલો ભરીને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. ત્યાં હાજર અધિકારીને પ્રદૂષિત પાણી બતાવી ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન અધિકારી અને ખેડૂતો વચ્ચે તીખી બોલાચાલી થઈ હતી.

ભાદર નદી પ્રદૂષિત થતા GPCB કચેરી ખાતે ઉગ્ર દેખાવ કરવામાં આવ્યા હતા

ખેડૂત આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે છેલ્લા 40 વર્ષથી આ પ્રશ્ન યથાવત છે અને અધિકારીઓની મિલીભગતથી ગેરકાયદેસર એકમો નદીમાં સીધું ઝેરી પાણી ઠાલવે છે, જેના કારણે ખેતીની જમીન અને પશુઓના સ્વાસ્થ્ય પર જોખમ ઊભું થયું છે.

ભાદર નદીની પાણીની બોટલ લઇને ઉગ્ર દેખાવ કરવામાં આવ્યા હતા

તંત્રની નિષ્ક્રિયતા સામે રોષ વ્યક્ત કરતા ખેડૂત આગેવાન મહેશભાઈ કોટડિયા અને અન્ય કાર્યકરો GPCB કચેરી બહાર જ આમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતરી ગયા છે. આંદોલનકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી ભાદર નદીમાં પ્રદૂષણ ફેલાવતા માફિયાઓ સામે કડક પગલાં નહીં લેવામાં આવે ત્યાં સુધી આ લડત ચાલુ રહેશે. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

ન્યાયની માંગ સાથે ઉપવાસ પર ઉતર્યા ખેડૂતો

બીજી તરફ, GPCB અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉ પણ નગરપાલિકાના મેનહોલમાંથી પાણી બહાર આવતું હોવાની રજૂઆત મળતા નોટિસ આપવામાં આવી છે. ગેરકાયદેસર કનેક્શન અને પ્રદૂષણ ફેલાવતા એકમો સામે તપાસ કરી સીલ કરવાની અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે. હાલમાં કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

