ETV Bharat / state

જેતલસર જંક્શન પર રેલ્વે સ્ટાફની બદલીનો વિરોધ, ગ્રામજનોની ચૂંટણીના બહિષ્કારની ચીમકી

જેતલસર જંકશનના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઉભું થતા ગ્રામજનો લડી લેવાના મૂડમાં

જેતલસર જંક્શન પર રેલ્વે સ્ટાફની બદલીનો વિરોધ
જેતલસર જંક્શન પર રેલ્વે સ્ટાફની બદલીનો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 8:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: ગુજરાતના એકમાત્ર ફોર વે જેતલસર જંક્શન પરથી રેલ્વે વિભાગ અને સ્ટાફની બદલી થતા રોજગારી જવાના ડરે ગ્રામજનો અને વેપારીઓએ પ્રતિક ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે. સરપંચ અને આગેવાનોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો તમામ વિભાગ પરત નહીં આવે તો આગામી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે અને 'રેલ રોકો' આંદોલન કરવામાં આવશે.

જેતલસર જંક્શન પર રેલ્વે સ્ટાફની બદલીનો વિરોધ

ભાવનગર રેલ્વે ડિવિઝન હેઠળ આવતા અને ઇતિહાસમાં જેનું આગવું મહત્ત્વ છે તેવા જેતલસર જંકશનના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઉભું થતા ગ્રામજનો લડી લેવાના મૂડમાં છે. ગુજરાતના એકમાત્ર ‘ફોરવે’ (ચારેય દિશામાં રેલવે લાઈન) સુવિધા ધરાવતા જેતલસર જંકશન પરથી રેલવે પ્રશાસન દ્વારા ક્રમશઃ વિવિધ વિભાગો અને સ્ટાફનું સ્થળાંતર કરવામાં આવતા સ્થાનિક રોજગાર ભાંગી પડ્યો છે. આ અન્યાયના વિરોધમાં ગ્રામજનો, વેપારી મંડળ અને રેલવેના પૂર્વ કર્મચારીઓએ સ્ટેશન માસ્તરને આવેદનપત્ર પાઠવી અચોક્કસ મુદતના ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યા છે.

જેતલસર જંક્શન પર રેલ્વે સ્ટાફની બદલીનો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

માજી સરપંચ હનીફભાઈ બ્લોચ અને મનુબેન વાંકે રેલવે પ્રશાસનની નીતિઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. મનુબેન વાંકે જણાવ્યું હતું કે, એક સમયે અહીં 19,000ની વસ્તી હતી જે રેલવે સ્ટાફની બદલીઓને કારણે ઘટીને માત્ર 3, 000 રહી ગઈ છે. ગામના રિક્ષાચાલકો અને નાના વેપારીઓનો ધંધો રેલવે પર નિર્ભર હોવાથી તેઓ બેરોજગાર બન્યા છે. બીજી તરફ, હનીફભાઈએ ટેકનિકલ મુદ્દો ઉઠાવતા કહ્યું હતું કે, રેલવે સેફ્ટી માટેની 'બ્રેકડાઉન ટ્રેન' ભૌગોલિક રીતે જેતલસરમાં હોવી જોઈએ તેને બદલે પોરબંદર ખસેડવામાં આવી છે, જે અકસ્માત સમયે ગંભીર બેદરકારી સાબિત થઈ શકે છે.

જેતલસર જંકશનના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઉભું થતા ગ્રામજનો લડી લેવાના મૂડમાં
જેતલસર જંકશનના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઉભું થતા ગ્રામજનો લડી લેવાના મૂડમાં (ETV Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત રેલવેના આ નિર્ણયથી ખુદ રેલવેને પણ આર્થિક નુકસાન છે. જેતલસરમાં કર્મચારીઓને 9% મકાન ભાડું (HRA) ચૂકવવું પડે છે, જ્યારે રાજકોટ જેવા શહેરોમાં 16% ચૂકવવું પડશે. વિડંબના એ છે કે અહીં 7.26 કરોડના ખર્ચે રેલવે ક્વાર્ટર્સનું રિનોવેશન ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ તેમાં રહેવા માટે સ્ટાફ જ નથી રાખ્યો, જે સરકારી નાણાંનો વ્યય દર્શાવે છે.

જેતલસર જંકશનના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઉભું થતા ગ્રામજનો લડી લેવાના મૂડમાં
જેતલસર જંકશનના અસ્તિત્વ સામે જોખમ ઉભું થતા ગ્રામજનો લડી લેવાના મૂડમાં (ETV Bharat Gujarat)

હાલના સરપંચ આરતીબેન સરવૈયાએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારે તમામ 19 ડિપાર્ટમેન્ટ જેતલસરમાં પરત જોઈએ છે. જો અમારી માંગ નહીં સંતોષાય તો ઉપવાસ બાદ ઉગ્ર 'રેલ રોકો' આંદોલન કરવામાં આવશે." સમગ્ર ગામે એકસૂરે નિર્ણય લીધો છે કે જો અધિકારીઓ અને નેતાઓ આ પ્રશ્નનો ઉકેલ નહીં લાવે, તો ગામમાં કોઈ પણ નેતાને પ્રવેશવા દેવામાં આવશે નહીં અને આગામી તમામ ચૂંટણીઓનો સજ્જડ બહિષ્કાર કરવામાં આવશે.

ગ્રામજનોએ આવેદનપત્ર આપી રેલ્વે સ્ટાફની બદલી રોકવા ભલામણ કરી હતી
ગ્રામજનોએ આવેદનપત્ર આપી રેલ્વે સ્ટાફની બદલી રોકવા ભલામણ કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JETALSAR JUNCTION STAFF TRANSFER
RAILWAY STAFF TRANSFER PROTEST
JETALSAR JUNCTION
RAILWAY STAFF TRANSFER
PROTEST TRANSFER RAILWAY STAFF

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.