ગીર સોમનાથ: મીટરગેજ ટ્રેનો બંધ કરવાના નિર્ણય સામે ઉગ્ર વિરોધ, પાણીકોઠામાં ટ્રેન રોકી, દેલવાડામાં પણ રજૂઆત
જાવંત્રી, લીમધ્રા અને પાણીકોઠા ગામના લોકો, વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરોએ પ્રાંચી (રોડ) રેલવે સ્ટેશન ખાતે દેલવાડાથી તાલાલા આવતી મીટરગેજ ટ્રેનને અડધો કલાક સુધી રોકીને વિરોધ કર્યો.
Published : January 16, 2026 at 8:28 PM IST
ગીર સોમનાથ: તાલાલા સહિત સોરઠના આઠ તાલુકાના લોકોને ઉપયોગી મીટરગેજ ટ્રેનો બંધ કરવાના પશ્ચિમ રેલવેના ભાવનગર ડિવિઝનના નિર્ણય સામે આજે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન થયું છે. 19મી તારીખથી બે મહત્વપૂર્ણ મીટરગેજ રૂટ બંધ કરવાના નિર્ણયે સમગ્ર ગીર પંથકમાં ભારે રોષ ફેલાવ્યો છે.
આજે જાવંત્રી, લીમધ્રા અને પાણીકોઠા ગામના લોકો, વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરોએ પ્રાંચી (રોડ) રેલવે સ્ટેશન ખાતે દેલવાડાથી તાલાલા આવતી મીટરગેજ ટ્રેનને અડધો કલાક સુધી રોકી રાખી પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ જાવંત્રીના સરપંચ અલ્તાફભાઈ બલોચ અને ઉત્તર બુનિયાદી મહાત્મા ગાંધી શાળા, જાવંત્રીના આચાર્ય અશરફભાઈએ કર્યું હતું.
રેલવે વિભાગના આ અચાનક નિર્ણયથી હજારો દૈનિક મુસાફરો, નોકરીયાત લોકો અને વિદ્યાર્થીઓને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે તેવી ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી. સરપંચ અલ્તાફભાઈ બ્લોચે સ્ટેશન માસ્ટર મારફત ભાવનગર ડિવિઝનના DRMને લેખિત આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું, તેમજ ઈમેલ દ્વારા પણ રજૂઆત કરી મીટરગેજ ટ્રેનો રદ કરવાનો નિર્ણય તાત્કાલિક પાછો ખેંચી, ટ્રેનોને રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખવાની માંગ કરી હતી. જો રેલવે તંત્ર નિર્ણય પર અડગ રહેશે તો આવતીકાલથી તમામ ટ્રેનો રોકવાની અને આગળ નહીં જવા દેવાની સ્પષ્ટ ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
આ મીટરગેજ ટ્રેન સેવા ઉના, ગીરગઢડા, તાલાલા, વિસાવદર, જૂનાગઢ અને વેરાવળ તાલુકાઓને જોડે છે. તેમજ ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને અમરેલી જિલ્લાઓ માટે જીવનરેખા સમાન છે. સ્થાનિક લોકોએ રેલવે અધિકારીઓ પર મીટરગેજ સેક્શન અને મુસાફરો પ્રત્યે ઓરમાયું વલણ રાખવાનો, વારંવાર ટ્રેનો રદ કરવાનો અને ટાઈમટેબલમાં ફેરફાર કરીને ગીર પંથકની જનતાની પરેશાની વધારવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારના લોકો માટે વેરાવળ જિલ્લા મથક સુધી સરકારી કામકાજ, દવાખાના તેમજ વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા-કોલેજ પહોંચવા આ ટ્રેન સેવા અત્યંત ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને આવનારી મહાશિવરાત્રિ અને જૂનાગઢ મેળાને ધ્યાનમાં રાખીને દેલવાડા–જૂનાગઢ મીટરગેજ રૂટ ગ્રામીણ શ્રદ્ધાળુઓ માટે અતિ મહત્વનો હોવાનું પણ લોકોએ જણાવ્યું છે.
બીજી તરફ ઉના તાલુકાના દેલવાડા ગામે પણ વ્યાપક વિરોધ નોંધાયો છે. દેલવાડા સરપંચ પ્રતિનિધિ, દેલવાડા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, દેલવાડા મુસ્લિમ સમાજ તથા ઉના તાલુકા પંચાયતના સભ્ય દેવસીભાઈ મકવાણાની આગેવાની હેઠળ દેલવાડા રેલવે સ્ટેશન માસ્ટરને લેખિત આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
આવેદનમાં જણાવાયું હતું કે દેલવાડા–જૂનાગઢ રૂટ પર ચાલતી ટ્રેન મધ્યમ વર્ગીય લોકો માટે નોકરી-ધંધા, ઉચ્ચ અભ્યાસ તેમજ સોમનાથ મંદિર અને જૂનાગઢ જેવા ધાર્મિક સ્થળોએ મુસાફરી માટે અત્યંત લાભદાયી છે. જો આ રૂટ બંધ કરવામાં આવશે તો હજારો લોકોની રોજિંદી જિંદગી પર સીધી અસર પડશે.
સ્થાનિક લોકોએ રેલવે તંત્રને મુસાફરોની હાલાકી સમજી તાત્કાલિક નિર્ણય બદલવા અને મીટરગેજ ટ્રેનો યથાવત ચાલુ રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
